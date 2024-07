“Quando ci separammo” (1816) di Lord Byron una vibrante poesia sulla fine di una relazione segreta

Quando ci separammo (When we two parted) è la poesia di Lord Byron, scritta nel 1816, che esprime il dolore e la disillusione che seguono la rottura di una relazione intima e segreta.

Sebbene siano forniti pochi dettagli, è implicito che la relazione originaria fosse molto probabilmente una relazione extraconiugale. Lord Byron appare profondamente amareggiato quando viene a sapere che la sua amante ha una relazione con un altro.

La maggior parte degli studiosi ritiene che questa poesia riguardi la relazione di Lord Byron con Lady Frances Wedderburn-Webster, un’aristocratica sposata con cui Lord Byron ebbe una presunta relazione.

In seguito si disse che la donna avesse avuto una relazione illecita anche con il Duca di Wellington. Da qui il senso della poesia di Lord Byron.

Quando ci separammo di Lord Byron

Quando ci siamo separati

In silenzio e in lacrime,

con il cuore spezzato

per separarci per anni,

La tua guancia era pallida e fredda,

più freddo il tuo bacio;

In verità quell’ora preannunciava

Il dolore a questo.

La rugiada del mattino

si è posata gelida sulla mia fronte.

Sembrava l’avvertimento

di ciò che sento ora.

I tuoi voti sono tutti infranti,

e la luce è la tua fama;

Sento pronunciare il tuo nome

e condivido la sua vergogna.

Ti nominano davanti a me,

Una condanna al mio orecchio;

Un’ombra viene su di me…

Perché eri così cara?

Non sanno che ti conoscevo,

che ti conoscevo così bene

A lungo, a lungo ti rimpiangerò,

Troppo intimo per poterlo dire.

In segreto ci siamo incontrati.-

In silenzio mi addoloro,

che il tuo cuore potesse dimenticare,

il tuo spirito ingannare

Se dovessi incontrarti di nuovo

dopo lunghi anni,

Come dovrei salutarti?-

Con silenzio e lacrime.

(Traduzione Libreriamo)

When we two parted, Lord Byron

When we two parted

In silence and tears,

Half broken-hearted

To sever for years,

Pale grew thy cheek and cold,

Colder thy kiss;

Truly that hour foretold

Sorrow to this.

The dew of the morning

Sunk chill on my brow—

It felt like the warning

Of what I feel now.

Thy vows are all broken,

And light is thy fame;

I hear thy name spoken,

And share in its shame.

They name thee before me,

A knell to mine ear;

A shudder comes o’er me—

Why wert thou so dear?

They know not I knew thee,

Who knew thee too well—

Long, long shall I rue thee,

Too deeply to tell.

In secret we met—

In silence I grieve,

That thy heart could forget,

Thy spirit deceive.

If I should meet thee

After long years,

How should I greet thee?—

With silence and tears.