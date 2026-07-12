Proverbi (1964) di Gianni Rodari: poesia che insegna il valore dell’amicizia

Proverbi è una poesia di Gianni Rodari che a distanza di oltre sessant’anni dalla sua pubblicazione, risuona ancora oggi con una forza straordinaria. In un mondo che spesso ci spinge a bastare a noi stessi, il celebre autore per l’infanzia ribalta con ironia e genialità i vecchi detti popolari per ricordarci una verità universale: la felicità e la vera forza nascono solo dalla condivisione e dalla bellezza di stare insieme.

Attraverso il suo inconfondibile stile giocoso, Rodari mette alla gogna l’egoismo e l’isolamento racchiusi nei modi di dire tradizionali, trasformando la filastrocca in una vera e propria lezione di vita che insegna ai bambini – e ricorda agli adulti – il valore inestimabile dell’amicizia e della solidarietà.

Il maestro d’Omegna smonta, rima dopo rima, il mito del “chi fa da sé fa per tre”. Con la sua solita sagacia, il poeta non ci sta a dare ragione a chi predica la solitudine come via più sicura, preferendo invece l’amicizia, la compagnia, lo stare insieme come la forza energetica per trovare allegria, gioia, felicità.

Proverbi è la ventesima filastrocca della Parte seconda, dal titolo Errori in blu della raccolta di poesie Il libro degli errori, illustrata da Bruno Munari e pubblicata per la prima volta da Einaudi nel 1964.

Leggiamo questa geniale poesia di Gianni Rodari per condividerne il profondo significato.

Proverbi di Gianni Rodari



Dice un proverbio dei tempi andati:

«Meglio soli che male accompagnati».

Io ne so uno più bello assai:

«In compagnia lontano vai».



Dice un proverbio, chissà perché:

«Chi fa da sé fa per tre».

Da quest'orecchio io non ci sento:

«Chi ha cento amici fa per cento».



Dice un proverbio con la muffa:

«Chi sta solo non fa baruffa».

Questa, io dico, è una bugia:

«Se siamo in tanti, si fa allegria».

Perché stare soli è il più grande “errore” umano

Al centro di questa filastrocca di Gianni Rodari non c’è solo un gioco di parole, ma un messaggio pedagogico e sociale dirompente che scardina l’individualismo per mettere al suo posto la cooperazione.

Il più grande maestro d’Italia compie un’operazione culturale raffinatissima. Prende la saggezza popolare dei vecchi proverbi, spesso intrisa di diffidenza e pessimismo verso il prossimo, e la ribalta completamente.

I proverbi sono storicamente considerati la voce della saggezza popolare, verità assolute tramandate di generazione in generazione a cui non si ribatte. Rodari, che adorava mettere in discussione le regole rigide, usa il titolo Proverbi in modo ironico e geniale, facendo credere che userà i soliti vecchi insegnamenti della consuetudine, per poi smontarli e riscriverli uno per uno a modo suo.

Per il re delle filastrocche, la prudenza che si trasforma in isolamento non è una virtù, ma un limite invalicabile alla felicità. Inserendo questo testo nella sezione degli Errori in blu, l’autore ci lancia una provocazione filosofica: credere che la solitudine sia la strada più sicura per non soffrire o non sbagliare è, in realtà, uno dei più grandi errori di comportamento che l’essere umano possa commettere.

Il grande genio della poesia per bambini e ragazzi italiano vuole dimostrare che esiste una saggezza alternativa, più moderna e umana, basata sulla fiducia e sull’ottimismo.

Rodari sostituisce la fredda logica dell’autosufficienza con una nuova matematica dell’anima, dove il valore di una persona non si misura in base a quanto riesce a fare da sola, ma a quanti legami è capace di tessere.

Se ci pensiamo, molti proverbi antichi sono egoisti e diffidenti: “Chi fa da sé fa per tre”, “Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”, “Meglio soli che male accompagnati”. Sono detti nati in tempi duri, dove l’altro era spesso visto come un pericolo o un concorrente.

Per Rodari, l’errore non era solo quello di ortografia (come scrivere “quore” con la Q). Esistevano anche gli errori di mentalità, gli “errori in blu”. Usare i vecchi proverbi che esaltano la solitudine era per lui l’esempio perfetto di un errore culturale da correggere a colpi di rime e di allegria.

Lo stare insieme e la ricerca della comunità non vengono descritti come un dovere morale o una regola di buona educazione, bensì come una vera e propria forza energetica, un motore sociale capace di generare gioia e allegria spontanea.

L’unione, nei versi rodariani, fa la forza non solo in senso pratico o utilitaristico, ma soprattutto emotivo. Rifiutando la paura del conflitto e della “baruffa”, la poesia ci invita ad accettare il rischio dell’incontro con l’altro, perché è solo nel rumore e nella vivacità della condivisione che si può trovare il carburante per camminare insieme e andare davvero lontano.

Analisi e significato di Proverbi, la filastrocca sull’amicizia di Gianni Rodari

Rodari utilizza una tecnica narrativa fissa e originale per tutta la filastrocca: i primi due versi di ogni strofa introducono il vecchio proverbio “sbagliato”, mentre i due successivi lo demoliscono, offrendo al lettore una nuova prospettiva basata sulla condivisione e sul grande valore dell’amicizia.

Dice un proverbio dei tempi andati:

«Meglio soli che male accompagnati».

Io ne so uno più bello assai:

«In compagnia lontano vai».

All’inizio della poesia Rodari attacca uno dei detti più radicati nella cultura dell’isolamento. Il poeta non nega ingenuamente che possano esistere cattive compagnie, ma rifiuta categoricamente la soluzione della ritirata sociale.

Al cinismo difensivo del “meglio soli”, contrappone la metafora del viaggio e del movimento. La compagnia non è un intralcio o un pericolo, ma l’unico vero carburante che permette all’essere umano di allargare i propri orizzonti e andare lontano.

Nella seconda strofa il maestro cambia proverbio “sbagliato”.

Dice un proverbio, chissà perché:

«Chi fa da sé fa per tre».

Da quest'orecchio io non ci sento:

«Chi ha cento amici fa per cento».

Qui il bersaglio è il mito individualista dell’autosufficienza e dell’efficienza produttiva fine a se stessa. Con l’ironica espressione “da quest’orecchio io non ci sento”, il maestro si rifiuta deliberatamente di ascoltare una logica così egoistica.

Rodari propone una vera e propria “matematica dell’anima”: l’uomo da solo non si moltiplica, si limita. Sono invece le relazioni e la cooperazione con gli altri che amplificano a dismisura le capacità e il valore di ogni singolo individuo.

Nell’ultima strofa la critica si fa ancora più tagliente

Dice un proverbio con la muffa:

«Chi sta solo non fa baruffa».

Questa, io dico, è una bugia:

«Se siamo in tanti, si fa allegria».

Il proverbio tradizionale non è solo “antico”, viene definito “con la muffa”, qualcosa di stantio, superato e dannoso. Questo detto predica la solitudine come una forma di protezione vigliacca per evitare i conflitti (“la baruffa”).

Rodari smaschera questa “bugia” sociale e accetta a viso aperto il rischio dell’incontro. Essere in tanti può portare a discutere, certo, ma il rumore della vita e il calore della condivisione sono l’unico modo possibile per generare la vera allegria.

La grande rivoluzione culturale di Gianni Rodari

Il messaggio di Proverbi acquista un’eco ancora più drammatica e urgente nel momento storico che stiamo attraversando. Stiamo assistendo a un progressivo, silenzioso e diffuso arroccamento dell’essere umano. Di fronte alle complessità, alle incertezze e alle ferite del mondo esterno, la reazione spontanea di molti è quella di ritirarsi, di chiudere la porta e di rinchiudersi dentro i confini rassicuranti del proprio spazio privato, della propria individualità o di piccoli cerchi di sguardi speculari.

Questa tendenza a isolarsi viene spesso scambiata per autodifesa o per una saggia ricerca di pace; in realtà, si tratta di una lenta anestesia dell’anima.

L’animo umano, per sua stessa natura biologica ed emotiva, non può sopravvivere in una campana di vetro. Privato dell’ossigeno del confronto, appassisce. Gianni Rodari aveva intuito questa deriva con decenni di anticipo: la scelta di stare soli per non fare “baruffa” è l’archetipo di ogni rinuncia esistenziale.

Il maestro ci ricorda che la forza dello stare insieme non è un accessorio opzionale della vita, ma la sua stessa spina dorsale. Quando ci chiudiamo in noi stessi, non stiamo solo tenendo fuori i potenziali conflitti o le delusioni, stiamo escludendo l’unica fonte di calore capace di nutrirci.

Uscire da questo isolamento volontario richiede un profondo sforzo etico e umano, che passa necessariamente attraverso l’accettazione dell’altro. Vivere insieme agli altri non significa cercare anime identiche alla nostra con cui creare un’eco confortevole, ma avere il coraggio di abitare la complessità della tolleranza e del rispetto.

La tolleranza non è una concessione distaccata che facciamo al prossimo, ma il riconoscimento che l’altro, con la sua diversità e le sue spigolosità, è fondamentale per definire chi siamo. È lo spazio in cui impariamo a declinare l’empatia, trasformando la paura della differenza in curiosità e accoglienza.

Gianni Rodari, con la sua straordinaria onestà intellettuale, non ci vende un’idea di comunità idilliaca o priva di sforzo. Abitare la vicinanza significa accettare l’attrito, la fatica del dialogo e il rischio del disaccordo. Ma è proprio in quell’attrito che l’essere umano si scalda e si evolve. Rinchiudersi per proteggersi significa scegliere una sopravvivenza sterile.

Rileggere Proverbi significa ritrovare il coraggio della vulnerabilità condivisa. Significa comprendere che la felicità non è mai un percorso solitario o un bene da consumare in privato, ma un’opera collettiva. Solo abbassando le difese e accettando il rischio dell’incontro possiamo spezzare la morsa della solitudine e riscoprire che l’allegria, quella vera e profonda, nasce solo quando smettiamo di bastare a noi stessi e ricominciamo, finalmente, a camminare insieme.