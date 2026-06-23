Il treno dei bambini (1960) di Gianni Rodari: la poesia che invita a guardare la vita con più fantasia

Un inno alla fantasia e un invito all’umiltà per gli adulti. Scopri il significato e attuale de “Il treno dei bambini”, il capolavoro di Gianni Rodari.

Cosa succederebbe se le regole del mondo venissero ribaltate e fossero i bambini a guidare la società? Da questa provocazione nasce Il treno dei bambini di Gianni Rodari, una poesia che invita gli adulti a non abbandonare quella magica virtù che i più piccoli posseggono: la fantasia.

Nella produzione di Gianni Rodari, il meccanismo del “mondo alla rovescia” è un’arma pedagogica potentissima. Nel “treno dei bambini”, questo espediente non serve a creare caos, ma a ristabilire un ordine più umano.

A guidare il treno sono i più piccoli, nella convinzione che l’infanzia non è un’età di pura passività in cui si deve solo “ubbidire”, ma un momento della vita ricco di competenze, serietà e capacità di gestione. I bambini sanno far funzionare le cose, se gli adulti concedono loro fiducia e spazio.

Un mondo guidato con l’innocenza, la fantasia, la spontaneità dei bambini sarebbe decisamente diverso, sicuramente più giocoso, più allegro, forse un po’ più ingenuo, ma sicuramente migliore.

Il treno dei bambini è la decima poesia della sezione Un treno carico di filastrocche della raccolta di poesie per l’infanzia e i ragazzi Filastrocche in cielo e in terra di Gianni Rodari, pubblicata da Einaudi nel 1960 con le illustrazioni di Bruno Munari. Un’opera pensata per bambini e ragazzi, ma capace di parlare con forza anche agli adulti. Perché, in fondo, è proprio agli adulti che questa poesia chiede una profonda rivoluzione.

Leggiamo questa filastrocca di Gianni Rodari per condividerne il rivoluzionario significato.

Il treno dei bambini di Gianni Rodari



C'è un paese dove i bambini

hanno per loro tanti trenini,

ma treni veri, che questa stanza

per farli andare non è abbastanza,

treni lunghi da qui in là,

che attraversano la città.

Il capostazione è un ragazzetto

appena più grande del fischietto,

il capotreno è una bambina

allegra come la sua trombettina;

sono bambini il controllore,

il macchinista, il frenatore.

Tutti i posti sui vagoncini

sono vicini ai finestrini.

E il bigliettario sul suo sportello

ha attaccato questo cartello:

«I signori genitori,

se hanno voglia di viaggiare

debbono farsi accompagnare».

Una società guidata dai bambini per un Mondo migliore

Il cuore pulsante della filastrocca risiede in una profonda filosofia pedagogica e sociale che Gianni Rodari riesce a trasmettere con ingannevole semplicità. Il messaggio centrale dell’opera si configura come una vera e propria dichiarazione dei diritti dell’infanzia, incentrata sul riconoscimento del valore dei bambini non come soggetti passivi da istruire o proteggere rigidamente, ma come individui autonomi, dotati di una propria serietà e di straordinarie capacità di autogestione.

Affidando ai più piccoli la conduzione di un intero sistema ferroviario, l’autore affronta il tema cruciale della fiducia: i bambini sanno cooperare, rispettare le regole e far funzionare una comunità in totale armonia, a patto che il mondo degli adulti conceda loro il giusto spazio e la necessaria indipendenza.

Questo scenario di autonomia si intreccia strettamente con il tema dell’equità sociale e della democrazia. Attraverso l’architettura utopica di un treno in cui le distinzioni di classe vengono annullate, Rodari esprime il sogno di una società in cui non esistano privilegiati o esclusi, e dove l’accesso alla bellezza e alla scoperta sia garantito a tutti in egual misura.

Tuttavia, il destinatario ultimo di questa rivoluzione poetica è proprio l’adulto. Il testo si trasforma in un caloroso e ironico invito all’umiltà rivolto a genitori ed educatori, spesso schiacciati dal cinismo, dalle scadenze e dalla logica dell’utile. Rodari lancia un monito chiaro: crescendo si rischia di smarrire la capacità di stupirsi e di immaginare il futuro.

Per guarire da questa rigidità e risalire a bordo della vita autentica, i grandi devono accettare un compromesso storico, compiendo l’atto rivoluzionario di fare un passo indietro per lasciarsi prendere per mano e guidare dalla spontaneità illuminata dei più piccoli. La fantasia, in questo contesto, smette di essere una semplice fuga infantile dalla realtà e diventa lo strumento politico più potente per reinventarla e renderla migliore.

Analisi e significato de Il treno dei bambini di Gianni Rodari

Per comprendere appieno la portata di questa filastrocca di Gianni Rodari, è necessario spogliarla della sua veste puramente infantile e analizzare la precisione quasi chirurgica con cui Rodari sceglie le sue immagini.

Il testo si apre con una vera e propria dichiarazione di occupazione dello spazio pubblico:

C'è un paese dove i bambini

hanno per loro tanti trenini,

ma treni veri, che questa stanza

per farli andare non è abbastanza,

treni lunghi da qui in là,

che attraversano la città.

In queste parole si consuma il primo atto politico dell’autore: il gioco e la fantasia vengono strappati dal confinamento domestico e dalle pareti chiuse delle camerette per essere proiettati nelle strade, in mezzo alla società. Rodari ci dice che l’immaginazione dei bambini non è un passatempo innocuo da tollerare finché non disturba il mondo dei grandi, ma una forza viva che ha il diritto di abitare la realtà e di modificare la fisionomia delle nostre città, rendendole più umane.

Subito dopo, lo sguardo si sposta sulla composizione dell’equipaggio, dove

Il capostazione è un ragazzetto

appena più grande del fischietto...

e tutte le mansioni cruciali, dal macchinista al frenatore, sono affidate ai piccoli. Il gioco delle proporzioni serve a Rodari per ribadire un concetto cardine della sua pedagogia: la straordinaria capacità di interpretare la vita in un modo più giusto e sano dell’infanzia.

Nonostante gli strumenti del mestiere evochino un clima di allegra giocosità, i ruoli descritti sono di massima responsabilità tecnica e legati alla sicurezza del viaggio. C’è chi dà trazione e chi frena al momento giusto. Questo dimostra che la comunità dei bambini non è sinonimo di caos o anarchia, ma possiede una propria struttura capace di reinterpretare la società, rendendola più uguale, meno caotica, più tollerante, più giusta.

Il culmine di questa utopia sociale si condensa nel dettaglio geometricamente impossibile del treno:

Tutti i posti sui vagoncini

sono vicini ai finestrini.

Questo è forse il verso più geniale dell’intera opera, un vero e proprio manifesto di equità assoluta. Eliminando la classica dinamica del bisticcio infantile per accaparrarsi la vista migliore, Rodari progetta un modello di società in cui non esistono posti di serie A e posti di serie B, né passeggeri privilegiati o esclusi.

La bellezza, la conoscenza e lo stupore davanti al panorama che scorre fuori sono un diritto garantito a ciascun viaggiatore in egual misura.

L’intera architettura poetica trova infine il suo compimento nel paradosso burocratico del cartello finale:

«I signori genitori,

se hanno voglia di viaggiare

debbono farsi accompagnare».

Qui la provocazione si fa totale. Rodari utilizza una formula rigida e perentoria, tipica del linguaggio normativo degli adulti, ma ne inverte radicalmente i destinatari. Il biglietto d’ingresso per questa straordinaria esperienza non si compra con il denaro, ma con la capacità di abbandonare il cinismo, la fretta e la logica dell’utile.

I genitori, intrappolati nelle loro strutture mentali, hanno smarrito la capacità di viaggiare per il puro gusto di scoprire. L’unica salvezza per i grandi diventa allora quella di compiere un atto di umiltà, accettando di farsi prendere per mano e guidare da chi, la magia del mondo, la possiede ancora intatta.

Imparare dai bambini per condividere una società più eguale, più giusta, più sana

A distanza di oltre sessant’anni dalla sua prima pubblicazione, Il treno dei bambini si rivela una lettura di sconcertante attualità, capace di scavalcare i confini della letteratura per l’infanzia ed entrare di diritto nel patrimonio più prezioso della cultura umana.

Quella di Rodari non è mai stata una semplice utopia nostalgica o un rassicurante esercizio di stile per far sorridere i piccoli; al contrario, la sua è una lezione di eccezionale lungimiranza politica, sociale e antropologica, che interroga direttamente i cortocircuiti della nostra modernità.

Oggi viviamo in un’epoca iper-tecnologica, competitiva e frenetica, che tende a “iper-programmare” ogni istante della vita dei bambini, privandoli del diritto sacro alla noia creativa e allo spazio per l’esplorazione spontanea. Spesso, la società contemporanea proietta sui più piccoli le ansie e le logiche performative degli adulti, chiedendo loro di bruciare le tappe e di diventare grandi prima del tempo.

In questo scenario, il treno rodariano smette di essere un’immagine d’altri tempi e si trasforma in un manifesto di resistenza culturale. Ci ricorda che l’infanzia possiede un proprio tempo interiore che va protetto e, soprattutto, che la fantasia non è un accessorio superfluo, ma la struttura portante su cui i bambini edificano la propria comprensione del mondo e delle relazioni umane.

L’universalità di questo testo risiede proprio nella sua capacità di ribaltare il concetto stesso di maturità. Gianni Rodari ci suggerisce che lo stupore, l’apertura mentale e l’immaginazione non sono tappe biologiche da superare e dimenticare una volta cresciuti, ma facoltà umane fondamentali che dovrebbero guidare le grandi scelte collettive per mantenere sana, tollerante e aperta una civiltà.

L’autore non ci chiede di regredire ingenuamente all’infanzia, ma compie un’operazione culturale ben più complessa, invitandoci a integrare lo sguardo pulito del bambino all’interno delle nostre rigide strutture adulte, per renderle meno ciniche, più inclusive e profondamente giuste.

Difendere oggi il diritto alla fantasia significa difendere la capacità di pensare che un futuro diverso da quello attuale sia possibile. Significa non arrendersi all’idea che le cose debbano andare sempre nello stesso modo. In fondo, il biglietto per quel meraviglioso viaggio è ancora lì, appeso allo sportello della nostra coscienza.

La vera sfida per noi adulti non è insegnare ai bambini come si sta al mondo, ma riscoprire il coraggio e l’umiltà di fare un passo indietro, metterci in ascolto e accettare, finalmente, di farci accompagnare da loro.