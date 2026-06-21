Principio d’estate (1938) di Umberto Saba: la poesia che insegna a vivere la gioia anche nel dolore

Principio d’estate di Umberto Saba è una poesia che offre un’immagine “terapeutica” dell’arrivo dell’Estate. Malgrado, il caldo cocente del mese di giugno il poeta triestino trova “refrigerio esistenziale” guardando dalla sua finestra il sole “indorare la città” e “brillare nel mare”.

L’estate è una stagione che rappresenta una sorta di rito di passaggio anche dal punto di vista psicologico. Il sole porta un po’ di luce in chi vive il “male dell’anima”. Ricordiamo che Umberto Saba viveva una neuropatia fin dalla prima giovinezza.

Il male esistenziale, le nevrosi, la psicoanalisi rappresentano per Umberto Saba il fondamento del suo essere poeta e hanno guidato tutta la sua poetica. Il legame tra malattia e poesia, tra malessere psichico e produzione creativa appare come l’essenza dell’intera sua opera.

Per il poeta triestino, l’arrivo dell’estate segna una trasformazione esistenziale, il dolore profondo dell’anima non scompare, ma viene messo in tregua dalla vitalità travolgente del mondo esterno. Anche quando l’interiorità è buia, la luce dell’estate offre un’illusione di felicità così potente che persino chi vive il malessere interiore è invitato ad arrendersi a questa gioia, riconoscendo che la vita, là fuori, continua a scorrere e a splendere.

Queste premesse sono fondamentali per comprendere anche un testo breve come Principio d’estate, poesia scritta nel 1938, pubblicata per la prima volta sulla rivista L’Orto nel luglio del 1938. Il poema fu poi inserito nel libro Ultime cose di Umberto Saba, pubblicato come decimo dei Quaderni della Collana di Lugano nel 1944.

Leggiamo questa breve ma intensa poesia di Umberto Saba per comprenderne il contesto e il significato.

Principio d'estate di Umberto Saba



Dolore, dove sei? Qui non ti vedo;

ogni apparenza t'è contraria. Il sole

indora la città, brilla nel mare.

D'ogni sorta veicoli alla riva

portano in giro qualcosa o qualcuno.

Tutto si muove lietamente, come

tutto fosse di esistere felice.

L’arrivo dell’estate, la meraviglia di un istante di pace

Attraverso Principio d’estate, Umberto Saba ci trasferisce una sensazione di gioia, di felicità e di profondo benessere. Si tratta di una visione del tutto inaspettata per l’anima e la psiche tormentata del poeta, abituata a convivere con le ombre della nevrosi.

Provando a immaginare la scena, il poeta è alla finestra della sua casa di Trieste e guarda verso il mare. In quel preciso momento si accorge, con un misto di sorpresa e sollievo, di non percepire la solita sofferenza: avverte, finalmente, un momento di pace esistenziale. Quest’attimo di benessere improvviso lascia Saba come d’incanto, quasi sospeso, spingendolo a dialogare direttamente con il proprio tormento interiore per costatarne l’assenza.

Per comprendere l’origine del “male dell’anima” di cui soffriva Saba, bisogna tornare indietro nel tempo. Il poeta iniziò ad avvertire i primi gravi sintomi neurotici in giovane età, nell’aprile del 1903, quando aveva appena vent’anni e studiava letteratura italiana all’Università di Pisa.

Tutto nacque a causa di una forte tensione e della gelosia legata all’amico Ugo Chiesa, il quale viveva negativamente il rapporto di amicizia nato tra Umberto e la propria fidanzata, Lucia Pitteri. Quella situazione generò in Saba un profondo crollo psicologico, che degenerò presto in una vera e prima mania di persecuzione e in forme acute di nevrosi (il poeta temeva ossessivamente che l’amico, per vendetta, potesse denunciarlo alle autorità austriache).

Questa ferita giovanile segnerà l’inizio di quel lungo e doloroso percorso psichico che Saba, negli anni maturi, tenterà di curare e comprendere attraverso la terapia psicoanalitica con il dottor Edoardo Weiss, trasformando infine la sua stessa malattia nella linfa vitale della sua poesia.

Un attimo di gioia in un mondo che va verso il baratro

La poesia di Umberto Saba ci offre però una seconda interpretazione, storicamente densa e drammaticamente legata alla prima. Il contesto in cui viene scritta la lirica, il fatidico 1938, è l’anno in cui l’Europa inizia a sprofondare nella barbarie. Pochi mesi prima della pubblicazione del testo, tra l’11 e il 13 marzo del 1938, si consuma l’Anschluss: le truppe tedesche invadono l’Austria decretando la sua annessione al Reich.

Durante la primavera e l’estate di quell’anno, a Vienna e nelle altre città della neonata “Grande Germania”, si scatena una scia di violenze inaudite contro gli ebrei e i loro beni, che culminerà a novembre nella tragica Notte dei Cristalli.

Trieste, per la sua posizione geografica e la sua storia, vive da vicino e con enorme apprensione gli influssi e le notizie provenienti dal mondo austriaco e tedesco. Un intellettuale attento come Saba è perfettamente informato sulla gravità dei fatti. Inoltre, il poeta è ebreo da parte di madre: una condizione che lo renderà una vittima diretta della storia.

Proprio il 18 settembre del 1938, Benito Mussolini annuncerà per la prima volta le leggi razziali fasciste in Italia parlando da un palco allestito in Piazza Unità d’Italia a Trieste, a pochissimi passi dalla finis terrae sabauda. A causa di ciò, Saba sarà costretto a cedere formalmente la sua amata libreria antiquaria al commesso Carlo Cerne e a fuggire con la famiglia a Parigi.

Alla luce di questa spaventosa cornice storica, quel verso iniziale, “Dolore, dove sei?”, assume una seconda, tragica sfumatura. Come si può provare gioia di fronte all’abisso che avanza?

Alla finestra, mentre contempla lo splendore estivo e la vita che si muove incurante, Saba avverte il paradosso profondo di un mondo che scorre “come tutto fosse di esistere felice”, mentre la realtà politica e sociale sta precipitando nel baratro. Il poeta celebra la vita ma, implicitamente, evidenzia la follia degli uomini: è inaccettabile che di fronte a tanta bellezza della natura l’umanità scelga di seminare odio e violenza. Quel Principio d’estate congela l’ultimo istante di una stagione di relativa tranquillità prima che si scateni la follia collettiva.

C’è dunque un legame indissolubile tra la nevrosi privata di Umberto Saba e la nevrosi storica della realtà che lo circonda. La sua sensibilità, educata dalla psicoanalisi a leggere i sintomi del rimosso, rende questa breve poesia il manifesto psicologico di un’intera epoca sul punto di esplodere.

Analisi e significato di Principio d’estate di Umberto Saba

La lirica si apre con un urlo silenzioso ma rivoluzionario per la psiche del poeta: un’invocazione diretta al proprio tormento.

Dolore, dove sei? Qui non ti vedo;

ogni apparenza t'è contraria

Saba non sta fuggendo dal dolore, lo sta attivamente cercando nei luoghi in cui è abituato a trovarlo, ma per la prima volta non c’è.

In questo inizio folgorante risiede tutto il senso profondo di Principio d’estate. Il poeta si guarda dentro e poi fuori, rimanendo quasi smarrito. D’istinto si meraviglia di ciò che sta provando perché “ogni apparenza” che ha davanti agli occhi – la luce, il movimento, i colori – è l’esatto contrario del dolore. È la gioia che si impone sulla mente attraverso la realtà fisica.

Il sole

indora la città, brilla nel mare.

Il primo grande alleato di questo miracoloso stato di benessere è la natura. Il sole non si limita a illuminare, ma “indora” Trieste, rivestendola di un’aura calda, preziosa e protettiva. La luce scende a patti con l’acqua e “brilla nel mare”.

Questa immagine ravviva uno dei motori fondamentali dell’ispirazione sabauda. Per Saba, come per ogni triestino, il mare fa parte del DNA, è uno spazio specchiante in cui l’anima si riflette e trova la sua massima espressione di libertà. In questo verso, il mare che brilla funge da vero e proprio catalizzatore visivo che scaccia le ombre della neuropatia.

D'ogni sorta veicoli alla riva

portano in giro qualcosa o qualcuno.

Subito dopo la natura, entra in scena l’elemento umano ed economico della città: la “frenesia” che si consuma “alla riva”. Imbarcazioni, carretti, mezzi di trasporto di ogni tipo si muovono senza sosta lungo i moli. Immaginiamo Saba mentre osserva il porto di Trieste nel pieno delle sue attività, con quel viavai costante di merci, marinai e passanti.

Questo movimento continuo e apparentemente caotico genera nel poeta una sorta di benefica esaltazione. Chi sperimenta quotidianamente il dramma della nevrosi conosce fin troppo bene la tendenza alla “separazione” e all’auto-isolamento dal mondo circostante.

Vedere la vita che pulsa e si muove con tanta energia sul lungomare rompe il guscio della solitudine e trascina il poeta, anche solo come spettatore dalla finestra, dentro il flusso dell’esistenza.

Tutto si muove lietamente, come

tutto fosse di esistere felice.

Negli ultimi due versi la poesia raggiunge il suo picco drammatico e filosofico. Quel movimento cittadino non è solo dinamico, ma avviene “lietamente”. Eppure, Umberto Saba resta un lucido e profondo indagatore della psiche umana: sa che l’immergersi, seppur a distanza, in quell’atmosfera solare gli sta offrendo una tregua passeggera, un’apparenza di felicità.

La parola chiave di tutto il testo diventa allora quel “come”. Quel “come / tutto fosse di esistere felice” ci svela che il poeta è consapevole di vivere una splendida illusione. Chi soffre del “mal di vivere” impara a proprie spese che i momenti di pace, di gioia e di assoluto benessere sono rari e brevi intervalli in mezzo a lunghi periodi di sofferenza interiore. Non gli sembra vero di percepire la felicità nel cuore.

Per Saba, la felicità totale resta un’illusione della mente, ma il fatto stesso di registrare un simile stato di grazia, sintonizzandosi sulla gioia di esistere che si muove al di fuori del suo “Io” tormentato, assume i contorni di un evento straordinario, un miracolo estivo da custodire prima del ritorno del buio.

Il valore terapeutico dell’illusione: cosa ci insegna oggi la lezione di Saba

Principio d’estate non è semplicemente una fotografia di Trieste in una bella giornata di giugno, né un esercizio di stile nostalgico. È un vero e proprio trattato di sopravvivenza emotiva, una lezione di ecologia della mente che risuona oggi più forte che mai.

Ieri come oggi la realtà storica e sociale sembra coincidere con quei tragici momenti in cui la poesia fu scritta. Il malessere esistenziale di una società che grazie al progresso e all’innovazione tecnologica doveva regalare benessere, pace, serenità, uguaglianza, sembra invece andare nel senso diametralmente opposto.

Ecco perché la poesia di Saba diventa un ristoro terapeutico, perché ci insegna l’importanza e il valore scientifico, quasi biologico, della tregua interiore.

La grande lezione umana di questa poesia risiede innanzitutto nella consapevolezza che il dolore non è un destino assoluto. Chi vive un disagio psichico, una nevrosi o il semplice “mal di vivere” tende a credere che lo stato di sofferenza sia l’unica realtà possibile. Saba ci dimostra invece che la mente è plastica, porosa, capace di lasciarsi sorprendere. Bastano la luce giusta su un golfo e il rumore della vita che scorre per aprire una crepa nel muro del tormento interiore.

Allo stesso tempo, il poeta ci mostra la straordinaria legittimità del “come se”. Spesso rifiutiamo i momenti di gioia perché li consideriamo finti, parziali o passeggeri di fronte ai grandi drammi personali o storici. Saba fa l’esatto contrario: accetta l’illusione. Sa benissimo che quella felicità della terra è un’apparenza, un’illusione estiva, ma non per questo la sminuisce.

Il poeta triestino ci insegna che accogliere un attimo di benessere non è un atto di ingenuità, ma un gesto di profonda resistenza esistenziale. Abbiamo bisogno di respirare un po’ di sana gioia per poter continuare a camminare.

Infine, l’opera ci invita a riscoprire la natura come specchio e come ancora. Quando il nostro “Io” diventa troppo ingombrante, doloroso e focalizzato su se stesso, l’unica salvezza è guardare fuori dalla finestra. Sintonizzarsi sul movimento del mondo, sul mare che brilla, sulla vita che procede malgrado noi, non significa essere indifferenti, ma praticare l’umiltà terapeutica di sentirsi parte di un tutto che, nonostante la follia degli uomini, continua ostinatamente a esistere e a splendere.

In definitiva, Umberto Saba ci lascia un’eredità preziosa. Il dolore va riconosciuto e affrontato, ma quando la vita fuori bussa alla nostra finestra con la forza del sole d’estate, il nostro unico dovere è aprire e, anche solo per un istante, concederci il lusso di esistere felici.