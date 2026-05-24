L’ultimo amore di Umberto Saba: la poesia sulla vera felicità che vive nelle piccole cose

L’ultimo amore di Umberto Saba è una poesia che ridefinisce l’idea stessa di felicità, spogliandola di ogni sfarzo o astrattismo filosofico. Il poeta compie una scelta radicale: riduce il raggio d’azione dell’esistenza a un microcosmo intimo e protetto.

Al centro di questo spazio si staglia la figura di Paolina, la giovane commessa della sua libreria antiquaria, che irrompe nella vita dell’autore come un fulmine di freschezza. È proprio la presenza di questa ragazza a innescare il messaggio centrale dell’opera, fondato su una forma di minimalismo emotivo.

La pace interiore non ha bisogno di grandi palcoscenici, ma di un rifugio, di un’atmosfera quotidiana e di piccoli gesti capaci di isolare l’individuo dal caos del mondo esterno.

L’ultimo amore fa La poesia fa parte della raccolta Cose leggere e vaganti, pubblicata nel 1920. Il testo fu stampato inizialmente in una piccolissima e preziosa edizione (una plaquette di soli 35 esemplari numerati) proprio dalla casa editrice del poeta, La Libreria Antica e Moderna di Trieste.

L’autore inserisce l’intera raccolta Cose leggere e vaganti già nella prima, storica edizione de Il Canzoniere del 1921 (stampata sempre a Trieste). Da quel momento in poi, la sezione è rimasta un pilastro inamovibile di tutte le successive e ampliate edizioni del volume (da quella di Einaudi del 1945 fino a quella definitiva del 1965).

Leggiamo questa poesia di Umberto Saba per coglierne il significato.

L’ultimo amore di Umberto Saba



Che mi vorrebbe ad essere felice?

Una stanzetta, ma col fuoco acceso;

due tazzine, due piccole tazzine,

una per te, l’altra per me, Paolina;

e addolcire coi tuoi baci l’amaro

della bevanda. O mia piccina, ascolta;

non ti vedrò fra qualche giorno, io credo,

che di rado e di furto. E non vorresti

prima una volta, una sol volta, quello

che in un orecchio già ti dissi, e tu,

su me alzando una mano che nell’atto

fu di baci punita e ricoperta,

m’hai risposto «sfacciato»; e nel mio petto

nascondevi, ridendo, la testina.

Non vuoi, Paolina? Che di te un ricordo

serbi, sí dolce sí dolce, che il cuore

mi manchi pure nel ricordo, e sia

l’ultimo fiore che tra i vivi io colga?

La vera felicità ha bisogno di vero amore e semplicità

Nei versi di L’ultimo amore di Umberto Saba, Paolina non è un concetto astratto, un’allegoria o una figura angelicata di stampo classico. È una fanciulla reale, concreta, caratterizzata da una sfacciata e bellissima giovinezza. La sua presenza si rivela una scossa elettrica nella vita del poeta. Mentre Saba, che all’epoca ha 37 anni, vive una fase della vita segnata dal peso della maturità, dalla routine e dalla sua cronica malinconia, Paolina irrompe come un punto di luce e di spensieratezza.

Attraverso il rapporto con lei, fatto di sguardi, baci e segreti sussurrati, Saba formula il messaggio centrale dell’opera, incentrato sul minimalismo emotivo. La vera felicità non si insegue nei grandi scenari o nelle ambizioni monumentali, ma si costruisce nel presente, dentro un microcosmo intimo e protetto, capace di isolare l’individuo dal caos e dal dolore del mondo esterno.

Da questo messaggio d’insieme si sviluppano i grandi temi chiave della poesia, a partire dall’amore inteso come terapia. L’esistenza è presentata come intrinsecamente faticosa e amara.

In questo scenario, la tenerezza e la complicità fisica con Paolina non sono elementi accessori o frivoli, ma l’unico antidoto concreto in grado di curare e addolcire la durezza della realtà.

A ciò si lega strettamente l’urgenza del tempo, una declinazione profonda del Carpe Diem. La consapevolezza che questi momenti di grazia siano provvisori, precari e destinati a essere vissuti di rado e di furto non genera rassegnazione, ma accende al contrario un’urgente spinta vitale. È proprio la brevità del tempo a disposizione che impone di afferrare la felicità nell’istante esatto in cui si presenta.

Infine, emerge il valore fondamentale della memoria. Quando la presenza fisica svanisce, l’intensità di un momento vissuto a fondo si trasforma in un ricordo indelebile, una traccia mentale destinata a diventare un patrimonio interiore permanente, un ultimo fiore a cui aggrapparsi nei lunghi periodi di solitudine.

Il significato de L’ultimo amore di Umberto Saba

La poesia di Umberto Saba si apre con una domanda diretta, quasi colloquiale, che smantella immediatamente ogni retorica monumentale sulla felicità:

Che mi vorrebbe ad essere felice?

Una stanzetta, ma col fuoco acceso;

due tazzine, due piccole tazzine,

una per te, l’altra per me, Paolina;

e addolcire coi tuoi baci l’amaro

della bevanda.

Il blocco si apre con una domanda che chiunque si è fatto nei momenti di maggiore stanchezza: «Che mi vorrebbe ad essere felice?». In quel “mi vorrebbe” c’è una richiesta quasi infantile. Saba sta ammettendo che per stare bene non ha bisogno di sogni grandiosi o di cambiare il mondo. È un uomo ferito, stanco delle complessità della vita, che chiede il minimo indispensabile per trovare la pace.

La risposta che si dà è una precisa dichiarazione di isolamento protettivo. La “stanzetta col fuoco acceso” non è un semplice arredamento: è il simbolo del bisogno di calore umano e di protezione.

Il fuoco acceso rimanda a un’idea di focolare, di riparo dalle intemperie della vita e dalle proprie stesse ombre interiori. La stanza è piccola perché il poeta vuole rimpicciolire il mondo, vuole tracciare un confine invalicabile tra sé e tutto il dolore che c’è fuori.

L’immagine delle “due tazzine, due piccole tazzine, una per te, l’altra per me, Paolina” è un momento di una tenerezza disarmante. Nella vita di tutti i giorni, prendere un caffè insieme è il gesto più banale del mondo. Ma qui quel gesto quotidiano si trasforma in un rito di salvezza.

Dicendo “una per te, l’altra per me”, Saba sta creando una barriera protettiva attorno a loro due. In quel momento, tutto il resto dell’universo smette di esistere e di fare male. C’è una ricerca di simmetria e di uguaglianza: l’uomo maturo e tormentato si mette sullo stesso identico piano della ragazza spensierata. Davanti a quelle due tazzine, le differenze di età, di vissuto e di dolore si annullano. Esiste solo il presente.

Il punto più alto e doloroso di questo inizio si compie nell’incastro tra l’amaro e il bacio: «e addolcire coi tuoi baci l’amaro / della bevanda».

Questo è il nucleo umano più potente della poesia. L’amaro del caffè non è solo un sapore: è il simbolo di tutto ciò che avvelena le giornate di Saba. È la sua depressione, la pesantezza dei suoi pensieri, la fatica di dover andare avanti ogni giorno. Saba non è un illuso; sa benissimo che la vita è amara e che quell’amaro resterà sul fondo della tazzina.

Ma la presenza di Paolina introduce un elemento salvifico. I suoi baci non cancellano i problemi del poeta, ma hanno il potere umano di “correggerli”, di rendere quella miscela quotidiana tollerabile e persino dolce.

Paolina non è un’intellettuale con cui discutere, è una ragazza che con la sua semplice vicinanza fisica e la sua freschezza fa da scudo tra il poeta e la sua stessa malinconia. L’amore, qui, viene spogliato di ogni ipocrisia romantica: è il farmaco umano di cui Saba ha bisogno per non sprofondare.

O mia piccina, ascolta;

non ti vedrò fra qualche giorno, io credo,

che di rado e di furto. E non vorresti

prima una volta, una sol volta, quello

che in un orecchio già ti dissi, e tu,

su me alzando una mano che nell’atto

fu di baci punita e ricoperta,

m’hai risposto «sfacciato»; e nel mio petto

nascondevi, ridendo, la testina.

L’invocazione «O mia piccina, ascolta» spezza improvvisamente l’atmosfera protetta delle tazzine di caffè. È il momento in cui la realtà e il tempo tornano a bussare alla porta. C’è una profonda nota di malinconia in quel “non ti vedrò fra qualche giorno […] che di rado e di furto”. Saba sa che questa bolla di felicità è provvisoria. La vita, con i suoi doveri e le sue regole, sta per separarli. Questo senso di clandestinità (“di furto”) non spegne il desiderio dell’uomo maturo, ma lo accende di un’urgenza febbrile.

Proprio perché il tempo stringe, il poeta chiede un regalo: vuole rivivere “una sol volta” la freschezza di un momento appena passato. Per spiegare cosa vuole, Saba ci trascina dentro la verità fisica della loro complicità. Non ci sono filtri: evoca un segreto audace sussurrato all’orecchio di lei, la reazione spontanea della ragazza che alza una mano per farsi valere, e quella mano che viene immediatamente bloccata, “punita e ricoperta” di baci.

Il culmine umano di questo passaggio sta nella risposta di Paolina: «sfacciato». In questa parola c’è tutta la verità di una ragazza vera, che non si inchina davanti al grande poeta, ma gioca con l’uomo, lo rimprovera ridendo e poi nasconde la testa sul suo petto.

Per Saba, quel nascondere la “testina” è un gesto terapeutico. Su quel petto oppresso dalla depressione, la risata e la leggerezza di Paolina arrivano come una ventata d’aria fresca. L’uomo maturo si nutre letteralmente della vitalità di lei per sentirsi ancora vivo.

Non vuoi, Paolina? Che di te un ricordo

serbi, sí dolce sí dolce, che il cuore

mi manchi pure nel ricordo, e sia

l’ultimo fiore che tra i vivi io colga?

Negli ultimi quattro versi, la poesia tocca il suo vertice emotivo più doloroso e alto. Davanti al rifiuto o all’esitazione di lei («Non vuoi, Paolina?»), Saba rivela qual è il suo vero obiettivo. Non sta cercando un’avventura passeggera o un possesso egoistico; sta stipulando un patto disperato con la memoria. Sa che Paolina andrà via e che lui tornerà alla sua solitudine e ai suoi pensieri cupi, ma vuole qualcosa da portarsi dietro nel buio.

La ripetizione «sí dolce sí dolce» esprime un bisogno quasi fisico di intensità. Saba vuole un’emozione talmente forte da far vacillare il cuore anche a distanza di anni (“che il cuore mi manchi pure nel ricordo”). Vuole che quel momento diventi un fantasma positivo, una presenza mentale capace di riscaldarlo quando il fuoco della stanzetta si sarà spento.

L’immagine finale è di una tristezza devastante: quel bacio, quel frammento di intimità con Paolina, dovrà essere «l’ultimo fiore che tra i vivi io colga». Saba si sente come un uomo che sta camminando verso l’inverno della vita. Guarda Paolina come l’ultima occasione di bellezza, l’ultimo legame autentico con la parte “viva” e spensierata del mondo. Chiedere quel fiore significa chiedere un salvagente per non affogare nella propria stessa malinconia.

Quell’amore che tutti abbiamo bisogno di poter vivere

In fondo, la parabola emotiva di Umberto Saba ci mette a nudo tutti. Dietro i versi de L’ultimo amore non c’è solo il dramma di un poeta triestino del 1920, ma una verità che appartiene a qualunque essere umano, di qualunque genere o orientamento: la profonda, cronica solitudine che ognuno di noi si porta dentro.

Una solitudine che, quando diventa troppo pesante, non cerca grandi risposte filosofiche o amori monumentali e protocollari, ma ha disperatamente bisogno di un amore leggero, fluido, spogliato di ogni sovrastruttura.

La vita reale è un groviglio di legami complicati, doveri, maschere e compromessi quotidiani che, giorno dopo giorno, ci anestetizzano e ci impediscono di essere felici. Ci incastrano in ruoli da adulti da cui è impossibile scappare. In questo deserto di senso, la figura di Paolina non è semplicemente una ragazza che serve il caffè.

Paolina è il simbolo dell’evasione pura. È l’incarnazione di quel sogno di leggerezza e di assoluta spontaneità che chiunque, almeno una volta nella vita, ha desiderato stringere tra le braccia.

È la fantasia di un porto sicuro dove poter essere fragili e “sfacciati” senza dover rendere conto a nessuno, dove basta una risata nascosta sul petto per cancellare il peso del mondo.

Ma il vero colpo al cuore che Saba ci infligge è la consapevolezza della fine. Quell’ultimo “fiore” da cogliere prima dell’inverno è il riconoscimento di una condanna universale. Quell’amore leggero, quell’istante di felicità perfetta e priva di nodi, è qualcosa che intravediamo, che sfioriamo nei nostri desideri più intimi, ma che purtroppo, quasi sempre, si finisce inesorabilmente per non vivere.

Ci resta solo il tentativo disperato di Umberto Saba: aggrapparsi a un ricordo «sí dolce sí dolce» per ricordarci, quando tornerà il buio, che un tempo siamo stati vivi.