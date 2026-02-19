A mia figlia (1910) di Umberto Saba, poesia che svela il vero amore di un padre

A mia figlia di Umberto Saba è una poesia che evidenzia nella sua bellezza tutte le emozioni di un uomo che diventa padre e ha il bisogno di voler esprimere in modo autentico il suo modo di vivere la paternità.

Non siamo davanti a una poesia sentimentale nel senso tradizionale. Saba compie un gesto letterario più coraggioso: racconta la paternità senza mitizzarla. Nei suoi versi l’amore non cancella l’inquietudine, ma convive con essa, rendendo il ritratto del padre sorprendentemente moderno.

Umberto Saba nella poesia rompe con la visione paterna tradizionale e rivela alla figlia la vera natura del suo legame e dei suoi sentimenti, senza idealizzazioni o retorica. L’amore per la figlia è incondizionato e privo di qualsiasi egoismo. Ma, allo stesso tempo è la dichiarazione di un amore diverso da parte di un padre che con l’arrivo della figlia finisce per veder mutata la sua vita.

A mia figlia fa parte della sezione Casa e Campagna (1909 – 1910) de Il canzoniere di Umberto Saba, pubblicato per la prima volta nel 1921 in seicento esemplari col marchio Libreria Antica e Moderna, la libreria antiquaria aperta da Saba a Trieste nel 1919.

Leggiamo questa bellissima poesia di Umberto Saba per apprezzarne il significato.

A mia figlia di Umberto Saba

Mio tenero germoglio,

che non amo perché sulla mia pianta

sei rifiorita, ma perché sei tanto

debole e amore ti ha concesso a me;

o mia figliola, tu non sei dei sogni

miei la speranza; e non più che per ogni

altro germoglio è il mio amore per te.

La mia vita mia cara

bambina,

è l’erta solitaria, l’erta chiusa

dal muricciolo,

dove al tramonto solo

siedo, a celati miei pensieri in vista.

Se tu non vivi a quei pensieri in cima,

pur nel tuo mondo li fai divagare;

e mi piace da presso riguardare

la tua conquista.

Ti conquisti la casa a poco a poco,

e il cuore della tua selvaggia mamma.

Come la vedi, di gioia s’infiamma

la tua guancia, ed a lei corri dal gioco.

Ti accoglie in grembo una sì bella e pia

mamma, e ti gode. E il suo vecchio amore oblia.