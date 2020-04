Poesie sulla lontananza da dedicare alle persone che si amano

Ecco alcune poesie sulla lontananza. Componimenti meravigliosi da dedicare alle persone che si vogliono bene, che si amano lontane. Poesie sulla lontananza da condividere soprattutto in questo periodo in cui gli affetti sono costretti a conoscere la distanza. Poesie sulla lontananza da regalare alle persone che si amano per ribadire la mancanza.

Non ti avvicinare –Desanka Maksimovic

No, non t’avvicinare!

E’ meglio da lontano

ch’io li ami e desideri i tuoi occhi

solo quando si attende

appare bella la felicità,

e non cercata ci manda un suo cenno.

No, non t’avvicinare!

E’ molto più suadente

questo fremito dolce di paura e d’attesa.

ed e’ molto più bello

ciò che a lungo s’insegue

e il suo presentimento che ci turba.

No, non t’avvicinare!

Perché farlo e a che scopo?

Soltanto da lontano tutto splende

come una stella, tutto

ci incanta da lontano.

No, non avvicinarmi i tuoi occhi.

Torna amore – Alda Merini

Torna amore

vela delicata e libera

che occupi

il pensiero della mia terra

sto morendo sulla grandiosità di un fiume

che è rosso di desiderio

e vorrebbe

travolgere il tuo amore

Che farmene delle stelle – Jannis Ritsos

Che farmene delle stelle,

di questo vento leggero che mi accarezza la sera,

che farmene di una finestra spalancata sul mondo,sull’orizzonte, se tu non ci sei?

Tutto ha una luce diversa se sei qui con me.

Tutto ha senso solo se posso raccontartelo.

Il mondo è semplicemente nel tuo abbraccio.

Continua dopo la pubblicità

Sonetto 27 – William Shakespeare Consunto da fatica, corro presto a letto caro ristoro al corpo distrutto dal cammino; ma allor nella mia testa s’apre un’altra via a stancar la mente or che il mio corpo ha tregua.

Svelti i miei pensieri da lontano ove dimoro volgono in fervido pellegrinaggio a te e tengono spalancate le mie palpebre pesanti scrutanti quelle tenebre che il cieco sol conosce:

ma ecco che la vista immaginaria del mio cuore presenta la tua ombra al mio sguardo senza luce, che, simile a diamante sospeso nel buio più nero,

fa la cupa notte bella e il suo vecchio volto nuovo. Così di giorno il corpo, di notte la mia mente per colpa tua e mia non trovano mai pace. Nei Pensieri -Erich Fried

Pensarti

e pensare a te

e pensare soltanto a te e

pensare a berti

e pensare ad amarti

e pensare a sperare

e sperare e sperare

e sperare sempre più

di rivederti sempre

Non vederti

e nei pensieri

non soltanto pensarti

ma già berti

e già amarti

E soltanto allora aprire gli occhi

e nei pensieri

soltanto allora vederti

e poi pensarti

e poi di nuovo amarti

e poi di nuovo berti

e poi

vederti sempre più bella

e poi vederti pensare

e pensare

che ti vedo

E vedere che posso pensarti

e sentirti

anche se per tanto tempo ancora

non potrò vederti.

Ancora abbiamo perso questo tramonto – Pablo Neruda

Ancora abbiamo perso questo tramonto.

Nessuno stasera ci vide con le mani unite

mentre il vento azzurro cadeva sopra il mondo.

Continua dopo la pubblicità

Ho visto dalla mia finestra

la festa del ponente sui monti lontani.

A volte, come una moneta

si incendiava un pezzo di sole tra le mani.

Io ti ricordavo con l’anima stretta

da quella tristezza che tu mi conosci.

Allora dove eri?

Tra quali genti?

Che parole dicendo?

Perché mi arriva tutto l’amore d’un colpo

quando mi sento triste e ti sento così lontana?

Cadde il libro che sempre si prende nel tramonto

e come un cane ferito ai miei piedi rotolò la mia cappa.

Sempre, sempre ti allontani nelle sera

dove corre il tramonto cancellando statue.

© Riproduzione Riservata