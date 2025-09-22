Le 10 poesie dedicate all’autunno, la stagione del cambiamento

L’autunno è la stagione dei mille colori, secondo molti la più romantica e poetica tra le stagioni, in grado di regalarci paesaggi mozzafiato con sfumature cromatiche uniche. Quest’anno l’equinozio, che da il via alla stagione autunnale, cade il 22 settembre.

L’atmosfera autunnale, che ci porta un sempre un po’ di malinconia salutando l’estate, ha ispirato moltissimi artisti e poeti, incantati dalla bellezza della natura in questo particolare periodo dell’anno e dai colori tipici della stagione capaci di suggestionare e di evocare sentimenti ed emozioni unici, da rendere su tele da dipingere e in versi da cantare.

Le poesie sull’autunno che celebrano la stagione

L’autunno è una stagione ricca di colori, profumi e sapori capaci di renderla unica. Di seguito, vi proponiamo 10 tra le più belle e suggestive poesie dedicate all’autunno. Lasciamoci trasportare da questi versi d’autore per accogliere la stagione che inizia.

1. Canzone d’autunno di Paul Verlaine I lunghi singhiozzi

Dei violini

Dell’autunno

Feriscono il mio cuore

Di un languore

Monotono. Tutto soffocante

E livido, quando

Suona l’ora,

Mi ricordo

Dei giorni vecchi

E piango Ed io me ne vado

Per il vento malvagio

Che mi porta

Di qua, di là,

Simile alla

Foglia morta.

2. L’estate è finita, Emily Dickinson Sono più miti le mattine

e più scure diventano le noci

e le bacche hanno un viso più rotondo.

La rosa non è più nella città.

L’acero indossa una sciarpa più gaia.

La campagna una gonna scarlatta,

Ed anch’io, per non essere antiquata,

mi metterò un gioiello.

3. “Ottobre” di Vincenzo Cardarelli Un tempo, era d’estate,

era a quel fuoco, a quegli ardori,

che si destava la mia fantasia.

Inclino adesso all’autunno

dal colore che inebria,

amo la stanca stagione

che ha già vendemmiato. Niente più mi somiglia,

nulla più mi consola,

di quest’aria che odora

di mosto e di vino,

di questo vecchio sole ottobrino

che splende sulla vigne saccheggiate. Sole d’autunno inatteso,

che splendi come in un di là,

con tenera perdizione

e vagabonda felicità,

tu ci trovi fiaccati,

vòlti al peggio e la morte nell’anima. Ecco perché ci piaci,

vago sole superstite

che non sai dirci addio,

tornando ogni mattina

come un nuovo miracolo,

tanto più bello quanto più t’inoltri

e sei lì per spirare. E di queste incredibili giornate

vai componendo la tua stagione

ch’è tutta una dolcissima agonia.

4. Foglie gialle, Trilussa Ma dove ve ne andate,

povere foglie gialle,

come tante farfalle

spensierate?

Venite da lontano

o da vicino?

Da un bosco

o da un giardino?

E non sentite la malinconia

del vento stesso

che vi porta via?

5. La prima pioggia, Marino Moretti Scendon le gocce della prima pioggia

che sui selciato ancor timida batte,

mentre settembre lietamente sfoggia

l’ardore delle sue bacche scarlatte.

E le foglie chiacchierine

parlano dell’autunno che ritorna

e che sotto la pioggia fine fine

di pampini e di bacche agile s’adorna.

6. Mattino d’autunno, Federico García Lorca Che dolcezza infantile

nella mattinata tranquilla!

C’è il sole tra le foglie gialle

e i ragni tendono fra i rami

le loro strade di seta.

7. Soldati, Giuseppe Ungaretti Si sta come

d’autunno

sugli alberi

le foglie

8. In questa notte d’autunno, Nazim Hikmet In questa notte d’autunno

sono pieno delle tue parole

parole eterne come il tempo

come la materia

parole pesanti come la mano

scintillanti come le stelle.

Dalla tua testa dalla tua carne

dal tuo cuore

mi sono giunte le tue parole

le tue parole cariche di te

le tue parole, madre

le tue parole, amore

le tue parole, amica.

Erano tristi, amare

erano allegre, piene di speranza

erano coraggiose, eroiche

le tue parole

erano uomini.

9. Autunno, Roberto Piumini Quando la terra

comincia a dormire

sotto una coperta

di foglie leggere,

quando gli uccelli

non cantano niente.

Quando di ombrelli

fiorisce la gente,

quando si sente

tossire qualcuno,

quando un bambino

diventa un alunno.

Ecco l’autunno!