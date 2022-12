Calendario dell'avvento

“E’ Natale ogni volta” di Patrizia Varnier, poeta brianzola, ma nata a Milano. Una poesia che in rete viene erroneamente indicata come scritta da Madre Teresa di Calcutta, evidentemente per dare ancor più valore alla qualità dei versi ricchi di grande significato.

La poesia è un inno all’altruismo. La festa più attesa e bella può vivere tutto l’anno, ogni giorno della nostra vita, purché riusciamo a vivere al servizio e nel rispetto del prossimo.

Il Natale non sono solo le luci, gli alberi, gli addobbi. Il Natale è l’amore vero e come tale per Patrizia Varnier se si vive ispirati dall’amore il Natale sarà sempre.