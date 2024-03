“Parigi di Notte (Tre fiammiferi)”, la poesia di Prévert sull’intensità dell’amore

“Parigi di notte” (citata anche come “Tre fiammiferi”) è una delle poesie d’amore di Jacques Prévert più conosciute. La poesia è magica perché riesce a trasportare il lettore all’interno di un’esperienza intima e sociale.

Il messaggio è chiaro la libertà di poter accendere la luce dell’amore in qualsiasi contesto. L’amore va difeso dalle convenzioni sociali e deve trovare espressione anche in mezzo ad una metropoli come Parigi.

Un abbraccio in difesa della propria libertà amorosa sancisce infatti la chiusura di questa magica poesia d’amore.

La poesia fa parte della raccolta Paroles (Paris, Gallimard, coll. «Folioplus classiques», 1946) e rappresenta a tutti gli effetti un inno all’amore e alla città che lo ospita, Parigi.

Il testo di Parigi di notte in versione italiana è contenuto nella raccolta bilingue Poesie d’amore di Jacques Prévert edita da Guanda.

Ma leggiamo la poesia, lasciandoci trasportare come in un vero e proprio viaggio nelle sensazioni che il poeta ci vuole condividere.

Parigi di notte (Tre Fiammiferi) di Jacques Prévert Tre fiammiferi uno dopo l’altro accesi nella notte

Il primo per vedere intero il volto tuo

il secondo per vedere gli occhi tuoi

L’ultimo per vedere la tua bocca

E l’oscurità completa per ricordarmi queste immagini

Mentre ti stringo a me tra le mie braccia. Paris at Night (Trois allumettes) di Jacques Prévert Trois allumettes une à une allumées dans la nuit

La première pour voir ton visage tout entier

La seconde pour voir tes yeux

La dernière pour voir ta bouche

Et l’obscurité tout entière pour me rappeler tout cela

En te serrant dans mes bras.

L’amore come esperienza totalizzante

Nell’apparente semplicità dei suoi versi, Jack Prévert t’elabora una profonda poesia d’amore. Come suggerisce il titolo, il poeta lega questa esperienza amorosa alla città di Parigi.

La sua città, la città dove hai elaborato la propria poetica, inizialmente vicino alle istanze del surrealismo francese. Parigi è la cornice dell’amore, città romantica per eccellenza.

Se si legge bene il testo la città di Parigi non è mai citata, ma se ne respira il profumo, ne si vive esperienza.

“I tre fiammiferi che si accendono uno dopo l’altro” rappresentano proprio la città che come un palcoscenico teatrale in cui Prévert si esibisce condividendo le proprie emozioni.

Il poeta accende Il primo fiammifero per scoprire il viso della donna.

Il secondo fiammifero si concentra sugli occhi, lo specchio dell’anima per definizione. Il poeta vuole scoprire tutta la parte interiore dell’amata.

Infine, il terzo fiammifero illumina la bocca, la parte più carnale della conoscenza, l’esplorazione della passione fisica e il congiungimento dei due innamorati.

Le luci si spengono come per Incanto, i fiammiferi finiscono di sprigionare la loro energia e tutto si confonde con l’oscurità, utile all’immaginazione e per lasciare un segno indelebile nella memoria del poeta.

Tutto ciò, in realtà esplode in un abbraccio finale che è stata la vera cornice di questa magica esplosione di emozioni di Jack Prévert.

Un abbraccio che chiude e distanzia tutto il male, le ipocrisie e le meschinità del mondo. Un abbraccio a difesa Din sentimenti veri che non possono essere imprigionati dalle convenzioni sociali.

La poetica di Jacques Prévert

Jacques Prévert, poeta francese nato nel 1900 e scomparso nel 1977, è forse il poeta francese più popolare del XX secolo. Attratto fin da giovane dalla lettura e dallo spettacolo, una volta terminati gli studi a Parigi, si guadagnò da vivere svolgendo vari piccoli lavori.

Prévert scrive poesie molto immediate, create per entrare nella vita dei lettori. Il tema dominante della sua produzione letteraria è l’amore. Egli vede tale sentimento come mezzo per salvare il mondo.

La poesia di Prévert manifesta la voglia estrema di libertà. L’amore non si può incatenare o forzare, è quanto di più spontaneo esista al mondo, chiunque provi ad istituzionalizzarlo o a sottometterlo finisce inevitabilmente per perderlo.

