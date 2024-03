“’O pate” di Eduardo De Filippo, la commovente poesia da dedicare ai papà

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Pinterest

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Ci sono amori che non finiscono mai, che crescono ogni giorno di più, alimentati da una fiamma viva costante. Come quello che unisce i papà ai loro figli.

“Per tutta la vita quest’uomo ti sta accanto, e tu a stento ti accorgi che c’è”. Sono silenziosi, i passi di un papà. Ci seguono con costanza e con delicatezza, pronti a sorreggerci nel momento in cui non dovessimo farcela da soli.

Ci stanno accanto sin dal primo giorno, da quando non siamo autosufficienti e non sappiamo cosa sia la vita, e ci accompagnano anche quando sembrerebbe che non avremmo più bisogno di loro.

Un papà non smette mai di amare, di seguire, di supportare i propri figli. Non smette mai di meravigliarsi per i loro progressi, di addolorarsi per le loro sofferenze, di curarsi del loro futuro.

In occasione della Festa del Papà, celebriamo queste figure-pilastro leggendo “‘O pate” di Eduardo De Filippo, una commovente poesia in dialetto napoletano da cui traspare tutto l’amore di un figlio per il suo adorato papà.

“‘O pate” di Eduardo De Filippo

Pe tutta a vita st’Omme te sta accante,

e tu, a stiente, t’accuorge che sta llà,

p’e figlie fa ‘e tutto, e nun se vante,

e soffre spisso senza mai parlà. E comme a S. Giuseppe, zitto e muto,

s’abbraccia ‘a croce e fa ‘o vulere ‘e Dio:

fatica, prega e resta scanusciuto,

e quanno chiagne…chiagne,

t’ ‘ dich’io! Si pure tene ‘mpietto nu dolore,

‘o stesso, p’a fatica, esce ‘a matina;

p’ ‘a famiglia, è ‘nu martire d’ammore,

all’ufficio, a ‘o negozio o all’officina. Te vò bene e t’ ‘o dice quasi maje,

te fa l’elogio, si nun staje presente;

te vase ‘nfronte quanno a durmi’ staje;

pe’ na carezza, gode veramente. Si te richiama, o’ ffa pè vero amore;

pè te dà gioia, soffre tutt’e’ ppene;

e ogni ghiuorno se consuma ‘o core,

pecchè è pate, è vecchio i è piccerillo. Salutalo quante jesci e quante tuorne,

e falle qualche vòta ‘na carezza:

t’accuorgi ampressa ca te gira attuorne,

suspiruso e te fa ‘na tenerezza. ‘O bene che fa ‘o pate l’annasconne,

pecchè è ommo…e ll’omme accussì fa:

quanne ‘o figlio se sceta ‘a dint’ ‘o suonne,

quanno sposa e addeventa isso Papà.

Un papà e i suoi figli, l’amore che lascia traccia

ll potere della poesia di Eduardo De Filippo risiede nel suo essere trasversale: leggendo “O’ pate” ci si sente coinvolti, riscaldati da un tenero abbraccio che sa di casa.

Sia che la si legga dal punto di vista di un figlio, sia che la si legga dal punto di vista di un padre, ma anche in entrambe le modalità, guardandosi ora da papà, ora da figli, “’O pate” emoziona. Emoziona perché ci rivediamo bambini, quando la presenza dei nostri genitori era più evidente e più “rumorosa”.

Emoziona perché ci rivediamo adesso, cresciuti, mentre ricordiamo le memorie di un tempo che rimane scolpito nel cuore per sempre, coi suoi odori, colori e sapori inconfondibili. Emoziona perché ci rivediamo a distanza e riconosciamo la traccia indelebile di una cura che ha segnato il nostro percorso di vita.

I papà accompagnano, guidano, insegnano, accudiscono. Ci amano così come siamo, per sempre. E questo amore lascia il segno per tutta la vita, e oltre.

Chi era Eduardo De Filippo

Uno dei drammaturghi italiani più amati. Regista, attore, sceneggiatore, poeta. Tutto questo era Eduardo De Filippo, che con i suoi capolavori è riuscito ad esportare il teatro italiano all’estero, condensando nei suoi drammi tutte le emozioni del cuore, l’intera schiera dei sentimenti umani.

Eduardo De Filippo nasceva a Napoli il 24 maggio 1900, figlio illegittimo dell’attore e commediografo Eduardo Scarpetta e della Sarta Luisa De Filippo, sorella della moglie di Scarpetta.

Immerso appieno nell’ambiente teatrale sin da piccolo, Eduardo cresce innamorandosi sempre di più del dramma e della scrittura. E così, fra un palco ed un altro, fra sceneggiature, trucchi, svolazzi di pizzi, merletti e scenografie di ogni genere, nasce il genio che ci ha lasciato in eredità opere meravigliose, amate in tutto il mondo.

© Riproduzione Riservata