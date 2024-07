Share on Email

Qual è il mare più bello? E’ quello che garantisce e tutela i servizi essenziali, quali il diritto al libero e facile accesso in spiaggia e alla balneazione, rispettando e promuovendo l’autonomia delle persone con bisogni speciali.

Questo rappresenta non solo un segno di civiltà, ma anche un obbligo sociale, politico e umano. Eliminare le barriere architettoniche e rendere gli spazi accessibili e adattabili è fondamentale per garantire un’esperienza positiva e gratificante per tutti i fruitori. Un ambiente capace di accogliere tutte le esigenze dimostra una società inclusiva e rispettosa.

La poesia “Mare” di Giovanni Pascoli evoca un’immagine suggestiva e pacifica del mare, osservato dalla finestra del poeta. La descrizione delle stelle che passano e delle onde che tremolano crea un quadro di armonia e bellezza naturale.

Tuttavia, al centro di questa visione c’è il ponte d’argento che appare sul mare, un’immagine simbolica che possiamo collegare profondamente al tema dell’accessibilità e dell’inclusione nelle spiagge.

La poesia di Pascoli, con il suo ponte d’argento che appare sul mare, ci invita a riflettere sull’importanza dell’accessibilità e dell’inclusione. Come nella visione poetica di Pascoli, dobbiamo costruire ponti reali che colleghino tutti gli individui alle esperienze gratificanti della vita, garantendo che il mare più bello sia davvero per tutti.

Mare, la poesia di Giovanni Pascoli M’affaccio alla finestra, e vedo il mare:

vanno le stelle, tremolano l’onde.

Vedo stelle passare, onde passare:

un guizzo chiama, un palpito risponde. Ecco sospira l’acqua, alita il vento:

sul mare è apparso un bel ponte d’argento. Ponte gettato sui laghi sereni,

per chi dunque sei fatto e dove meni?

Il significato della poesia

Pascoli scrive: “M’affaccio alla finestra, e vedo il mare: vanno le stelle, tremolano l’onde. Vedo stelle passare, onde passare: un guizzo chiama, un palpito risponde.”

Questi versi trasmettono un senso di tranquillità e connessione con la natura.

Tuttavia, per molte persone con disabilità, affacciarsi alla finestra e vedere il mare può rimanere un’esperienza incompleta se le barriere architettoniche impediscono loro di accedere fisicamente alla spiaggia e all’acqua.

Nella poesia, Pascoli descrive: “Ecco sospira l’acqua, alita il vento: sul mare è apparso un bel ponte d’argento.” Questo ponte può essere visto come una metafora dell’accessibilità.

Un ponte costruito per collegare e unire, rendendo possibile ciò che altrimenti sarebbe inaccessibile.

Nel contesto dell’articolo, il “ponte d’argento” rappresenta le strutture e le iniziative necessarie per eliminare le barriere che le persone con disabilità incontrano nell’accesso alle spiagge.

Pascoli conclude con una domanda riflessiva: “Ponte gettato sui laghi sereni, per chi dunque sei fatto e dove meni?”

Questo ponte, simbolo di possibilità e connessione, ci spinge a riflettere su chi deve beneficiare delle bellezze del mare e della natura.

La risposta dovrebbe essere chiara: il ponte è per tutti, senza esclusioni.

Esso deve condurre verso un futuro in cui ogni persona, indipendentemente dalle proprie capacità fisiche, può godere liberamente e pienamente della bellezza del mare.

Per realizzare questo ideale, è fondamentale adottare misure concrete per garantire l’accesso alle spiagge.

Come indicato nell’articolo, gli Stati e le autorità locali devono impegnarsi a eliminare le barriere architettoniche e a promuovere un turismo accessibile, in linea con la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

Solo attraverso un impegno collettivo possiamo costruire veri “ponti d’argento” che permettano a tutti di vivere armoniosamente nella società e di godere delle meraviglie naturali del nostro pianeta.

L’impegno degli Stati per l’accessibilità

Gli Stati hanno la responsabilità di garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione, permettendo loro di vivere in maniera indipendente e partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita.

Questo richiede l’adozione di misure adeguate per garantire l’accesso all’ambiente fisico, sia nelle aree urbane che in quelle rurali.

Un punto di riferimento importante per questo impegno è la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che fornisce linee guida chiare su come promuovere l’accessibilità e l’inclusione.

Il simbolo della Bandiera Blu e il suo significato

Per il 2024, la brezza marina di Alba Adriatica fa sventolare ancora una volta la Bandiera Blu, simbolo di qualità e sostenibilità ambientale.

Tuttavia, per sventolare realmente con orgoglio e gloria, una bandiera non deve limitare la libertà e la vita indipendente delle persone con disabilità.

Una bandiera che rappresenta l’eccellenza dovrebbe anche rappresentare l’inclusione e il rispetto per tutti i membri della società, indipendentemente dalle loro capacità.

Vivere in armonia nella società

Vivere armoniosamente nella società significa garantire a tutti la stessa libertà e possibilità, mantenendo sempre la libertà di scelta.

Questo principio fondamentale deve essere alla base di ogni iniziativa volta a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini, inclusi quelli con disabilità.

Un esempio concreto: Alba Adriatica

Da cittadini europei e frequentatori della località turistica di Alba Adriatica, molti hanno assistito personalmente alle difficoltà, privazioni e esclusioni discriminatorie che alcune famiglie devono affrontare.

In particolare, una famiglia con un ragazzo disabile è stata privata della possibilità di partecipare attivamente e volontariamente alla vita pubblica a causa dell’assenza, nella spiaggia libera, di un’adeguata passerella che conducesse all’accesso al mare.

Questo ha impedito, di fatto, il libero e volontario ingresso e la visitabilità del luogo.

L’importanza degli interventi efficaci

Sarebbe opportuno realizzare interventi efficaci e adeguati per facilitare il pieno godimento, l’inclusione e la partecipazione alla vita della comunità per tutti.

Questo richiede un impegno concreto da parte delle autorità locali, che devono prendere coscienza della necessità di un’autentica etica della convivenza e di una concreta attuazione di un turismo accessibile.

Un turismo accessibile non è solo una questione di infrastrutture, ma anche una forma di sviluppo umano, di partecipazione e di diffusione culturale del rispetto e dell’attenzione verso l’Altro da Sé.

Alla politica di gestione locale, si rivolge un invito a un processo di presa di coscienza per sviluppare un’autentica etica della convivenza e a promuovere concretamente un turismo accessibile.

Questo dovrebbe essere inteso come una forma di sviluppo umano, di partecipazione e di diffusione culturale del rispetto e dell’attenzione verso l’Altro da Sé.

Solo così si potrà garantire un futuro in cui il mare più bello sarà veramente accessibile a tutti, senza distinzione.

© Riproduzione Riservata