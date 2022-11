“Madre al figlio”, la poesia che invita i giovani ad aver coraggio

Ma, qualsiasi sia il contesto, la vita delle donne e delle mamme molte volte è un’esperienza impegnativa. Molte donne sono costrette ad integrare vita domestica e lavoro con immensi sacrifici e molte volte senza i dovuti riconoscimenti da parte del partner e della stessa società.

Noi vogliamo riconoscere questi sacrifici e questa poesia la vogliamo dedicare a tutte le donne e mamme nessuna esclusa. Vogliamo indirizzare questa poesia anche a tutti i ragazzi e ai giovani, che molte volte si lasciano coinvolgere dalla sfiducia e dal lamento. La vita va affrontata con coraggio senza aver paura dei “chiodi e schegge ed assi sconnesse” che la vita può presentare.

Un giovane, di fronte alle prime difficoltà della vita, si è rivolto alla madre. Lei, afroamericana, come l’autore, rivela al figlio che anche la propria vita è stata tutt’altro che facile, ma non per questo ha rinunciato.

La sua scala non aveva gradini di cristallo, eppure per tutto il tempo ha continuato a salire; ed ancora va avanti, senza fermarsi, anche quando non trova spiragli di luce. Lo stile è piano e assorto, ma la consapevolezza è forte, assumendo il ritmo di un brano jazz nel momento in cui ci si pone all’ascolto.

In questa poesia il lettore di ogni estrazione, origine, età può mettersi nei panni del figlio o della madre, o meglio dei genitori.

Madre al figlio non ha tempo. E’ una poesia che vale sempre. La vita è una scala che tutti dobbiamo affrontare e durante la salita si possono avere momenti bui, duri, difficili e subito dopo vivere tutta la meraviglia che la vita può e sa regalare.

Non bisogna mai fermarsi, qualsiasi sia l’esperienza che si vive. Andare avanti è l’unica strada possibile, affrontando le mille insidie che la vita pone a tutti noi.

Mother to Son di Langston Hughes

Well, son, I’ll tell you:

Life for me ain’t been no crystal stair.

It’s had tacks in it,

And splinters,

And boards torn up,

And places with no carpet on the floor—

Bare.

But all the time

I’se been a-climbin’ on,

And reachin’ landin’s,

And turnin’ corners,

And sometimes goin’ in the dark

Where there ain’t been no light.

So boy, don’t you turn back.

Don’t you set down on the steps

’Cause you finds it’s kinder hard.

Don’t you fall now—

For I’se still goin’, honey,

I’se still climbin’,

And life for me ain’t been no crystal stair.