“Lunga è la notte”, un’emozionante poesia per ricordare Peppino Impastato

"Troppo lunga è la notte,/ e senza tempo". Questa poesia, scritta da Peppino Impastato, racchiude in sé il lirismo della notte e l'inquietudine dei tempi bui in cui la mafia terrorizzava l'Italia.

Nella notte fra l’8 e il 9 maggio del 1978 veniva assassinato in modo brutale Peppino Impastato, scrittore, giornalista e attivista che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia e, alla fine, la vita l’ha anche data.

Ideatore dell’emittente radiofonica libera “Radio Aut“, con il suo operato ha ispirato ragazzi e ragazze delle generazioni successive a ribellarsi ad un sistema corrotto e criminale troppo spesso taciuto per paura o semplice indifferenza.

Oggi, nell’anniversario della sera in cui Peppino perdeva la vita in silenzio, dopo aver fatto rumore per una vita intera, ricordiamo il grande uomo e poeta che è stato attraverso uno dei suoi componimenti più belli: “Lunga è la notte“.

“Lunga è la notte” di Peppino Impastato

Lunga è la notte

e senza tempo.

Il cielo gonfio di pioggia

non consente agli occhi

di vedere le stelle.

Non sarà il gelido vento

a riportare la luce,

né il canto del gallo,

né il pianto di un bimbo.

Troppo lunga è la notte,

senza tempo,

infinita.

La lunga notte italiana

La caratteristica di questa bella poesia scritta da Peppino Impastato risiede nella sua doppia natura: lirica e sociale al tempo stesso. “Lunga è la notte” ci parla infatti di un momento particolare, quello della notte, che dai poeti viene cantato sin dai tempi antichi in quanto simbolo del mistero, della morte, dell’ignoto che ci spaventa eppure ci attrae.

E poi c’è il motivo della mafia, del buio metaforico che ha investito la Sicilia e l’Italia degli anni ’80-’90, un buio difficile da debellare e che dobbiamo ricordare anche oggi, perché anche se pare sopito, il fenomeno mafioso esiste ancora, e ne abbiamo avuto la dimostrazione qualche tempo fa, alla scoperta che il più ricercato dei boss di Cosanostra si nascondeva praticamente a casa sua e, indisturbato, usciva e conduceva la sua vita in modo del tutto normale.

Auguriamoci che prima o poi, con l’impegno di ciascuno di noi, la lunga notte cantata da Peppino Impastato abbia fine.

Peppino Impastato

Giuseppe Impastato, conosciuto come Peppino, nasce a Cinisi (Palermo) il 5 gennaio 1948. La sua è una famiglia facente parte del sistema mafioso locale, sistema che lo stesso Peppino tenterà di scardinare nell’arco di tutta la sua breve vita, mediante una temeraria lotta condotta pubblicamente, tramite iniziative politiche e sociali a sostegno della legalità.

Questo suo attivismo contro la mafia lo porta a scontrarsi spesso col padre, fino all’inevitabile allontanamento da casa già da giovanissimo. Nel 1965 fonda “L’idea socialista”, un giornale di denuncia che dopo poco verrà sequestrato, evidentemente in quanto ritenuto “scomodo” per qualche personaggio influente.

Durante il 1976 promuove la formazione di un’associazione culturale denominata “Musica e cultura” e un anno dopo fonda “Radio Aut”, un’emittente radiofonica libera dai cui microfoni Peppino opera un’audace azione di denuncia nei confronti dei boss locali, in particolare del capomafia Gaetano Badalamenti.

Nel 1978 Peppino Impastato si candida alle elezioni comunali di Cinisi nella lista di Democrazia Proletaria, ma nella notte tra l’8 e il 9 maggio di quello stesso anno viene barbaramente ucciso, legato ai binari ferroviari con una carica di tritolo sotto il suo corpo. Inizialmente, la stampa e la magistratura lo dipingono come un possibile attentatore rimasto vittima del suo stesso atto terroristico, o ipotizzano al massimo un suicidio.

Nei giorni successivi all’assassinio di Giuseppe Impastato i suoi concittadini di Cinisi votano il suo nome e lo eleggono simbolicamente nel consiglio comunale.

