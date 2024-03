“Luci blu”, la poesia che racconta il sabato sera da una nuova prospettiva

Una poesia per impedire una regressione sociale che non si vuole e non si può accettare.“Luci blu” è la poesia scritta da Tactical Life Italia, l’associazione che contribuisce allo sviluppo e alla divulgazione della legalità e all’emancipazione del concetto di sicurezza che con questi versi vuole accendere i riflettori sul costante e spesso impercettibile contributo delle forze di polizia alla sicurezza di noi tutti.

L’invito è a una nuova, attuale e urgente meditazione sul bisogno di tradurre la realtà delle cose. Serve respingere la distruzione morale e civile con forza e volontà di ricostruzione, per recuperare la cultura e i suoi valori attraverso l’intelligenza e il buon senso.

Donne e uomini in divisa abituati a immergersi in una violenta realtà che fortunatamente molti di noi non conoscono, perché dagli stessi protetta, circoscritta.

Eppure, è triste il fatto che “tutto il mondo odia la polizia”. È un dato di fatto, movimenti ostili alle forze dell’ordine sono attivi ovunque, nonostante le stesse siano rappresentative di antitetiche Costituzioni, forme di governo, idee politiche.

“Luci blu” di Tactical Life Italia

Qualcuno si sta preparando per il suo sabato sera,

qualcuno guadagnerà vendendo droga e qualcuno la consumerà.

Qualcuno porterà al seguito una lama o una pistola e qualcuno le userà,

qualcuno andrà a cena fuori, in un ristorante, da amici o parenti e qualcuno violenterà l’intimità della loro casa.

Qualcuno che ora magari riposa attenderà la tarda notte per entrare in un un tabacchi, in un autosalone, in una gioielleria, con un grimaldello, una spaccata.

Qualcuno farà il possibile per litigare e venire alle mani, qualcuno berrà troppo, starà male, qualcuno sceglierà le prede più facili da poter rapinare.

Qualcuno si prostituirà, chi per 10, chi per 50, 100 o 2000 euro e qualcuno pagherà la prestazione prima di tornare a casa dalla famiglia.

Qualcuno si lamenterà per le voci, schiamazzi, rumori, allarmi.

Qualcuno resterà in casa perché senza soldi per uscire, altri senza qualcuno con cui uscire.

Qualcuno spaccherà gli specchietti delle auto per divertimento, altri i deflettori per rubare.

Qualcuno si metterà alla guida ubriaco. Qualcuno la moto di un altro la caricherà su un furgone.

Qualcuno aspetterà di sentire, alle prime luci dell’ alba, il rumore delle chiavi girare nella serratura, sussurrando: grazie Dio di avermelo rimandato a casa, anche oggi, sano e salvo!

Domani mattina al primo sole le strade del centro brilleranno per i vetri di bottiglie e bicchieri rotti, buste di coca aperte tra i vicoli e fuori dai locali.

Il pronto soccorso tra intossicati, picchiati, incidentati e senza tetto che vi hanno dormito.

In tutto questo, pochi uomini, poche luci blu a tenere la realtà lontana dalle vostre vite.

Pochi uomini a respingere la violenza e la barbarie più primitiva.

Una sottile linea blu tra il caos e l’apparenza di un ordine quasi perfetto.

Buon sabato sera!