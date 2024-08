“Incontro notturno” (1845) di Robert Browning, vibrante poesia su cosa si è disposti a fare per amore

Incontro notturno (Meeting at Night) di Robert Browning è una poesia di grande emozione che mette in scena uno “scandaloso” e segreto incontro con l’amante.

La poesia è insolita per l’epoca vittoriana in cui fu scritta, perché è così sensuale e sessualmente suggestiva in un’epoca di conservatorismo morale e sociale.

Incontro notturno fa parte di Dramatic Romances and Lyrics, una raccolta di poesie inglesi di Robert Browning, pubblicata per la prima volta nel 1845 a Londra, come settimo volume di una serie di libri autopubblicati intitolati Bells and Pomegranates.

Browning compose la poesia durante il corteggiamento di Elizabeth Barrett, sua futura moglie, che all’epoca era già una poetessa di successo.

Il padre della Barrett non approvava Browning, e forse un accenno di ciò si può cogliere nella natura silenziosa e segreta dell'”incontro”.

Ma, leggiamo l’intrigante poema di Robert Browning per “vivere” il momento dello scandaloso incontro.

Incontro notturno di Robert Browning

Il mare grigio e la lunga riva nera;

e la mezzaluna gialla, grande e bassa;

e le ondine smosse che balzano

in circoli di fuoco destate dal sonno,

mentre approdo veloce alla cala,

e smorzo l’abbrivio nella sabbia melmosa.

Poi un miglio di tepida spiaggia profumata di mare,

tre campi ancora, appare una cascina;

un tocco ai vetri, il rapido secco strofinio,

il bagliore azzurro d’un fiammifero che s’accende,

una voce più sommessa, dalla gioia e la paura,

di due cuori che battono l’un per l’altro.

******************

Meeting at night, Robert Browning

The gray sea and the long black land;

and the yellow half-moon large and low:

and the startled little waves that leap

in fiery ringlets from their sleep,

as I gain the cove with pushing prow,

and quench its speed i’ the slushy sand.

Then a mile of warm sea-scented beach;

three fields to cross till a farm appears;

a tap at the pane, the quick sharp scratch

and blue spurt of a lighted match,

and a voice less loud, through joys and fears,

than the two hearts beating each to each!

La spiegazione della poesia Incontro notturno

In Incontro Notturno, Robert Browning descrive un paesaggio misterioso: un mare opaco e una distesa di terra che sembra nera nell’oscurità.

Scorrendo i versi del poema sembra vivere la scena come se guardassimo un film. La mezza luna si staglia bassa nel cielo, emanando una luce gialla.

Piccole onde appaiono in piccoli anelli, dove prima la superficie era calma. L’autore entra nella baia e ferma l’imbarcazione sulla sabbia bagnata.

Browning cammina per un miglio lungo la spiaggia calda e sente l’odore del mare. Continua ad attraversare tre campi fino a raggiungere una fattoria. Bussa delicatamente a una finestra, e a quel punto qualcuno (si suppone che sia l’amante del poeta) accende frettolosamente un fiammifero che scoppia in una fiamma blu.

“Una voce”, quella dell’autore o dell’amante – parla, sopraffatta dalla felicità e dalla paura. La voce, tuttavia, non sembra essere così forte come i cuori degli amanti, che battono insieme.

Una poesia che cattura per la sua sensualità

Incontro Notturno mira a catturare la vitalità e l’eccitazione dell’amore romantico, soprattutto quando questo amore è nelle sue fasi iniziali.

La poesia vuole mettere al centro l’amore. Questi è la cosa più preziosa che ci sia e vale la pena di lottare per vivere queste emozioni, anche di fronte a ostacoli di diversa natura.

È chiaro che essere scoperti in quel contesto, nell’Inghilterra vittoriana, a vivere un amore clandestino, addirittura nella stanza della donna, avrebbe avuto gravi conseguenze.

Leggere tutto questo adesso, attira solo per l’aspetto “sensuale”, “passionale” dell’incontro. Due amanti che vogliono vivere il loro momento amoroso “proibito”.

Con mirabile capacità nel gestire la scrittura delle parole, Browning si preoccupa di dettagliare quanto sia difficile il “viaggio” che conduce all’amata.

Il luogo appare misterioso, non è comprensibile immediatamente. Browning attraversa un “mare grigio” e una “lunga terra nera”, che evidenziano il fatto che l’autore agisce clandestinamente e durante le ore notturne.

Si avverte l’ansia, il pericolo nel dirigersi verso questo incontro è segreto. L’oscurità della notte diventa complice degli amanti, permettendo di poter vivere questo incontro segreto e trasgressivo.

Una poesia da “vedere” come un film

Il mix di immagini precise con sostantivi vaghi come “mare” e “terra” crea anche un senso di vastità, trasferendo al lettore la grande distanza che l’autore deve percorrere per arrivare dalla sua amata.

È sensazionale come la poesia riesce a trasferire che, anche quando l’autore arriva a riva, il viaggio non è finito. Il nostro viaggiatore deve arrancare lungo un miglio di spiaggia e attraversare “tre campi”, per raggiungere la tanto desiderata meta.

Il senso è quello di condividere l’enorme desiderio dell’autore per quell'”incontro notturno” e le difficoltà che deve incontrare per soddisfarlo.

Tuttavia, la determinazione rimane incrollabile per tutto il tempo, come è evidente dal fatto che il poeta inglese continua ad andare avanti e non si lamenta mai della difficoltà di questa impresa.

Il romanticismo, la passione, il desiderio e un pizzico di trasgressione sono i concetti chiave della poesia e del viaggio del nostro poeta.

E quando alla fine la poesia rivela lo scopo di questo difficile viaggio, l’incontro finalmente si “accende” illuminato da fiammiferi e dall’intensa intimità di quesi “due cuori che battono l’un per l’altro.”

Ne è valsa la pena. L’intero viaggio è stato fatto per amore. Dopodiché il poeta mette in scena l’attesa di quell’amore.

Il fatto che gli amanti debbano incontrarsi di notte suggerisce che il loro amore è in qualche modo proibito, ma è giusto rischiare per perseguirlo.

I versi assumono anche un tono lussurioso. Per esempio, le “ghiere” d’acqua potrebbero essere capelli, e gli ultimi due versi della prima strofa sembrano una metafora del rapporto sessuale stesso.

L’amore va vissuto qualsiasi cosa accada

In ogni caso, Robert Browning suggerisce che l’amore è qualcosa di vitale ed eccitante. La poesia riesce a catturare il lettore, grazie a quel senso di pericolo che è funzionale ad esaltare l’amore.

Il poeta ha voluto dimostrare che per soddisfare l’amore si può fare qualsiasi cosa. Bello!

