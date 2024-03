“Il sorgere del sole”, John Donne celebra la potenza dell’amore

Il sorgere del sole è una poesia di John Donne che celebra tutta la potenza dell’amore. Non c’è potere terreno che può averte più forza di questo magico sentimento.

Nessuno deve disturbare gli amanti, neppure il sole. Le convenzioni sociali rischiano di mettere in crisi le relazioni amorose con i loro tempi e i loro condizionamenti.

Anche il sole dovrebbe obbedire all’amore. È questo il messaggio che il poeta intende lanciare con il suo componimento. Naturalmente, John Donne adotta la metafora per rivolgersi a coloro che governano gli stati del mondo.

Il sorgere del sole fu pubblicata dopo la morte di John Donne, come gran parte delle sue opere, nella raccolta Songs and Sonnets del 1633.

Ma, perché due amanti dovrebbero seguire le regole imposte, vorrebbe affermare John Donne. Gustiamoci questa meravigliosa poesia.

Il sorgere del sole di John Donne

Vecchio stolto affaccendato, Sole scapestrato

Perché te ne arrivi così su di noi

Attraverso le tende e attraverso le finestre?

Le stagioni degli amanti devono assecondare i tuoi movimenti?

Insolente pedante sciagurato, vai a sgridare

I ragazzini in ritardo per la scuola e gli apprendisti inaciditi

Vai a dire ai cacciatori di corte che il Re andrà a cavalcare

Richiama le formiche dei campi ai doveri del raccolto,

L’amore, sempre uguale, non conosce né clima né stagioni,

Nè ore, giorni, mesi, che sono i brandelli del tempo.

Perché mai pensi che i tuoi raggi

Siano così venerandi e forti?

Li potrei eclissare ed offuscare con un battito di ciglia

Se non fosse che non voglio rinunciare alla vista di lei tanto a lungo;

Se i suoi occhi non hanno accecato i tuoi,

Guarda, e domani, quando sarà tardi, dimmi

Se le Indie delle spezie e quelle delle miniere

Sono dove le hai lasciate tu oppure giacciono qui con me.

Chiedi di quei re che hai visto ieri,

E ti diranno che sono tutti qui, in un unico letto.

Lei è tutti gli stati e io tutti i prìncipi

Non esiste nient’altro.

I prìncipi non fanno che recitare la nostra parte; in confronto a questo,

Ogni onore è imitazione, ogni ricchezza alchimia.

Tu, Sole, sei felice la metà di noi

Noi in cui il mondo si è così contratto.

La tua età domanda sollievo, e siccome il tuo dovere

È di riscaldare il mondo, è quel che compi riscaldando noi.

Splendi qui per noi, e sei ovunque;

Questo letto è il tuo centro, queste mura la tua sfera.