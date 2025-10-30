Halloween, poesie e filastrocche dedicate alla notte delle streghe

La notte più spaventosa dell’anno è arrivata. Negli ultimi tempi, Halloween è diventata una festività molto amata anche in Italia. Fra storie spettrali e riti che affondano le loro radici in tempi antichissimi, la celebrazione di Halloween ha diverse caratteristiche che la accomunano ad altre usanze europee tipiche del periodo dedicato alla memoria dei defunti: basti pensare al girovagare bussando di casa in casa in cerca di cibo, attività che in alcune zone del nostro paese è tipica di Ognissanti.

Scopri la storia e l’etimologia della parola Halloween

Per festeggiare Halloween fra grandi e piccini, vi proponiamo 10 poesie e filastrocche che parlano di streghe, mostri e fantasmi, a partire dall’estratto shakespeariano del “Macbeth” e dalla struggente lirica di Pessoa che ruota attorno alla figura del fantasma per esprimere il vuoto esistenziale, fino alle filastrocche più adatte ai bambini.

Da Shakespeare a Piumini, scopri i versi d’autore dedicati alla “Notte delle Streghe”.

Raffreddate con sangue di babuino; e la fattura è forte e fine.

Scaglia di drago, dente di lupo, mummia di strega, gola e stomaco d’uno squalo ben saziato, ceppo di cicuta scavata al buio, fegato d’ebreo blasfemo, fiele di capra, semi di tasso colti mentre la luna è in eclisse, naso di turco, labbra di tartaro, dito di bambinella strozzata nata in un fosso da una puttana, fanno il brodo fitto e sodo.

Filetto di serpe di palude mettilo a cuocere nel marciume. Occhio di tritone, dito di rana, pelo di nottola, lingua di cane, forca di vipera e punta d’orbetto, zampa di ramarro, ala di gufetto per una fattura che faccia male bolli e ribolli, brodo infernale.

Girate intorno al calderone e versatevi le frattaglie avvelenate: rospo ch’è stato trentuno nottate e giorni sotto pietra gelata.

Sento che niente sono, se non l’ombra Di un volto imperscrutabile nell’ombra: e per assenza esisto, come il vuoto.

Furtiva mano di un fantasma occulto fra le pieghe del buio e del torpore mi scuote, e io mi sveglio, ma nel cuore notturno non trovo gesto o volto.

Pensa e ripensa, gli ho regalato il lenzuolo a fiori di mia sorella. Lui se n’è andato tutto contento, mi ha dato in cambio una caramella.

Una notte, in un sogno ho incontrato un vecchio fantasma consumato: era il trisnonno del mio bisnonno con il lenzuolo tutto bucato. Così conciato faceva un po’ pena, senza neppure la sua catena.

Col lenzuolo del letto a castello mi travesto da fantasma, e vado in giro così bel bello faccio dei passi da ectoplasma.

La notte di Halloween di Rita Sabatini

Stanotte succedono delle cose strane…

Ci sono ragnetti di marzapane,

fantasmi di zucchero caramellato

e pipistrelli di cioccolato.

Ci sono zucche con gli occhi lucenti

e grandi bocche senza denti,

c’è una strega col pentolone

che fa una magica pozione,

ci sono caramelle e tanti dolcetti

per far felici tutti i bimbetti.

Paura gigantesca di Janna Cairoli

Paura gigantesca

paura appiccicosa

paura più assillante

di una mosca noiosa.

Paure che hai dentro

paure che hai fuori

paure che ti tengono

come i raffreddori.

Ce l’hanno proprio tutti,

non è escluso nessuno,

un po’ di tremarella

se la porta dietro ognuno.

Ce l’hanno i calciatori,

bagnini ed avvocati,

ce l’hanno i genitori,

bambini e fidanzati.

Allora come fare

come si fa a scocciare

la chiudi dentro un sacco

e poi la butti in mare?

Non esiste una ricetta

e neppure una magia

un poco di paura

ti tiene compagnia.

Scuri vampiri, occhi feroci,

maghi barbuti, orride voci.

Streghe nasone rimestan pozioni,

mostri tremendi a tutti i portoni.

Candele tremanti in zucche svuotate,

orchi, fantasmi e bacchette fatate.

Maschere brutte eppur divertenti

per spaventare amici e parenti

e fare scherzi in gran quantità

a chi dolcetti in casa non ha!