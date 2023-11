“Finding Freedom”, la poesia di Wadia Sadami contro la violenza sulle donne

Finding Freedom (Troverò la libertà) è questa la poesia di Wadia Sadami contro la violenza sulle donne. Versi di denuncia. Frasi che invitano le donne a fuggire dai rapporti malati, dagli amori tossici, dalle relazioni ossessive.

Non si può accettare in nessun modo che in nome dell’amore si possa fare del male, addirittura uccidere. La violenza sulle donne non può avere nessuna giustificazione possibile.

Finding Freedom nei suoi versi racconta ciò che vive intimamente chi è vittima della sopraffazione maschile. Wadia Sadami prende voce a sostegno di milioni di donne costrette a vivere l’inferno di una sottomissione sostenuta da principi religiosi e culturali. Va bene tutto, ma è inaccettabile che ci sia una società che possa permettere la schiavitù familiare.

L’amore, il rapporto uomo donna non essere basato sulla costrizione. Quando questo accade non si può in nessun modo utilizzare la parola amore. Sarebbe più giusto parlare di debolezza, insicurezza, possessività, malattia di genere. La violenza, non ha nessuna attinenza con la definizione stessa di amore. Questa magica parola non può essere macchiata in nessuna modo.

Finding Freedom (Troverò la libertà) di Wadia Samadi

Mi sveglio ogni mattina progettando la mia fuga

Ma che ne sarà dei miei figli?

Chi mi crederà?

Chi mi darà una casa?

Passano gli anni e io sto ancora aspettando

Quando finirà tutto questo?

Il mio trucco non copre il mio viso livido

Il mio sorriso non nasconde il mio volto tirato.

Eppure, nessuno viene ad aiutarmi

Dicono: andrà meglio

Dicono: non parlarne

Dicono: questo era il mio destino

Dicono: una donna deve tollerare

I panni sporchi si lavano in famiglia, dicono.

Quando finirà tutto questo?

Ancora una volta, trascina il mio corpo sul pavimento.

Mi soffoca e io lo imploro di non uccidermi.

Ancora una volta, pretende il mio silenzio

Ancora una volta mi dice che non merito di vivere.

Ne ho avuto abbastanza

Non voglio tacere

Vivrò

Troverò la libertà

Tutto questo finirà oggi.

(trad. Libreriamo)

***********************

Finding Freedom by Wadia Samadi

I wake up every morning scheming my escape

But what about my children?

Who will believe me?

Who will give me a home?

Years go by and I am still waiting

When will this end?

My makeup does not cover my bruised face

My smile does not hide my haggard visage

Yet, no one comes to help

They say: it will get better

They say: don’t talk about it

They say: this was my fate

They say: a woman must tolerate

Don’t air your dirty laundry, they say.

When will this end?

Once again, he drags my body to the floor

He chokes me and I beg him not to kill me

Once again, he demands my silence

Once again, he tells me I don’t deserve to live

I have had enough

I will not be silent

I will live

I will find freedom

This will end today.