Elizabeth Bishop e “L’arte di perdere”

Non si può dimenticare senza ricordare. Non si può far pace con il passato senza affrontare il dolore. Nella poesia “L’arte di perdere”, Elizabeth Bishop ci racconta attraverso un intenso climax cosa implichi diventare consapevoli della perdita, e come il percorso di guarigione debba necessariamente passare per il ricordo.

Partendo da una frase che viene ripetuta ciclicamente lungo le terzine di questa profonda poesia, Elizabeth Bishop ci accompagna e ci fa adagiare nel nido delle sue parole.

Cominciamo così ad entrare nel mondo di Bishop, con versi che risuonano quasi come un mantra e si fanno strada nel cuore, adattandosi alla nostra vita, al nostro passato, alle nostre perdite.

Perdiamo qualcosa ogni giorno. Il climax ha inizio con quelle piccole cose che ci sfuggono senza che nemmeno ce ne accorgiamo: è così semplice perderle. Bishop ci ricorda che la loro perdita “non è un disastro”. Sembra che siano state create appositamente per questo scopo, per essere perdute per sempre. Un oggetto, così come le ore che sprechiamo in attività poco utili… Sono dimenticati, cancellati.

Il climax della poesia di Bishop procede: tutti i nomi, i luoghi, i dettagli che si perdono negli anfratti della memoria, tutti i volti che incrociamo per strada, tutto ciò che avremmo voluto trattenere in noi e che invece ci sfugge come il tempo. Tutto dimenticato, nostro malgrado.

E poi ci sono i ricordi più preziosi, quelli di un passato lontano che ci ha plasmato, rendendoci come siamo oggi, e di cui Elizabeth Bishop ci parla attraverso la metafora della “geografia perduta”:

Si arriva, infine, alla perdita più importante e difficile da accettare: quella di una persona cara, con cui si è condiviso un pezzo di vita. Ecco cosa vuol dire andare avanti: ricordare, essere sinceri con sé stessi, accettare la perdita nonostante il dolore. Soffrire, toccare le ferite, conoscerle a memoria per guardarle, lentamente, guarire.

“The art of losing isn’t hard to master;

so many things seem filled with the intent

to be lost that their loss is no disaster.

Lose something every day. Accept the fluster

of lost door keys, the hour badly spent.

The art of losing isn’t hard to master.

Then practice losing farther, losing faster:

places, and names, and where it was you meant

to travel. None of these will bring disaster.

I lost my mother’s watch. And look! my last, or

next-to-last, of three loved houses went.

The art of losing isn’t hard to master.

I lost two cities, lovely ones. And, vaster,

some realms I owned, two rivers, a continent.

I miss them, but it wasn’t a disaster.

—Even losing you (the joking voice, a gesture

I love) I shan’t have lied. It’s evident

the art of losing’s not too hard to master

though it may look like (Write it!) like disaster”.