“Dall’uovo di Pasqua”, la poesia di Maria Loretta Giraldo che invita alla pace

Dall’uovo di Pasqua di Maria Loretta Giraldo è una poesia che, proprio in occasione delle feste pasquali, dona un grande messaggio di pace e fratellanza.

Bambini e adulti dovrebbero condividere questa filastrocca, perché c’è bisogno di educare alla Pace. Nella poesia uno dei simboli pasquali come l’Uovo diventa portatore di una sorpresa speciale.

Un pulcino di gesso che diventa ambasciatore della pace e della fratellanza.

Una poesia erroneamente attribuita a Gianni Rodari

Basta fare una ricerca in rete ed accorgersi che la poesia è erroneamente attribuita al grande Gianni Rodari. Ma, riteniamo che Maria Loretta Giraldo meriti ugualmente la massima attenzione perché è una grandissima specialista delle filastrocche.

È protagonista infatti di diversi libri pubblicati con quasi tutte le case editrici specializzate nell’educazione e nella scuola. Dall’uovo di pasqua è stata pubblicata, infatti, nella raccolta Rime per tutto l’anno (Giunti Junior, 2008).

Una poesia di stretta attualità, i cui concetti di pace e fratellanza si pongono in contraddizione con ciò che purtroppo accade nell’attualità e con i diversi scenari di guerra attivi in ogni parte del mondo.

Dall’uovo di Pasqua di Maria Loretta Giraldo Dall’uovo di Pasqua

è uscito un pulcino

di gesso arancione

col becco turchino.

Ha detto: ‘Vado,

mi metto in viaggio

e porto a tutti

un grande messaggio’.

E volteggiando

di qua e di là

attraversando

paesi e città

ha scritto sui muri,

nel cielo e per terra:

‘Viva la pace,

abbasso la guerra’.

La Pasqua è pace, amore e fratellanza

Dall’uovo di Pasqua di Maria Loretta Giraldo è una poesia dallo stile fresco e asciutto. È la classica filastrocca che i bambini imparano a scuola a memoria e possono condividerla con i loro genitori per ricordare loro quanto sia importante la pace e la fratellanza tra gli esseri umani.

Il Mondo è in guerra lo sappiamo, ma c’è anche una forte tensione sociale che meriterebbe di essere placata, sopita, calmata.

Basta andare sui media e sui social per rendersi conto che le ostilità non sono solo quelle dei soldati impegnati sui campi di battaglia. Video e tastiere sembrano esplodere per quanta carica ostile mostrano giornalmente.

Bisognerebbe leggere questa poesia e ascoltare “quel pulcino di gesso arancione col becco turchino” il quale vuole mettersi in viaggio per veicolare in tutto il Pianeta pace, amore, fratellanza.

Il pulcino lo ha scritto sui muri, nel cielo e per terra: “Viva la pace, abbasso la guerra”. Basta chiudere gli occhi e immaginare il volo del pulcino che come in un cartoon spicca il volo e inizia ad osservare cosa accade tra gli umani in giro per il mondo.

Il pulcino magari pensa che siamo tutti un po’ impazziti, non riesce a cogliere il perché di tante ostilità. Dovremmo mostrare agli occhi di quel pulcino maggiore umiltà, accompagnata da una buona dose di bontà.

Dovremmo tutti fare come quel pulcino, impegnativi a fare arrivare un messaggio di pace. Il senso della Pasqua è proprio questo. Bisogna saper rinascere tutti migliori e diventare ambasciatori di amore universale.

Che senso ha festeggiare la Pasqua, senza avere quest’obiettivo? Bisogna che ciascuno di noi diventi nel proprio piccolo protagonista di un gesto che aiuto a creare armonia tra le persone.

Iniziando possibilmente dal nostro modo di interagire con il prossimo. In molti combattono per la pace e poi si scagliano contro chi non la pensa nello stesso modo.

La tolleranza, l’ascolto dell’altro, il dialogo sono l’essenza della pace. Non dimentichiamolo.

Chi è Maria Loretta Giraldo

Maria Loretta Giraldo, nata a Vallonga (Padova), vive e lavora a Dolo, sulla riviera del Brenta. È da sempre appassionata di filastrocche, ma scrive anche fiabe, racconti e testi scolastici.

Ha pubblicato oltre un centinaio di libri per bambini con le maggiori case editrici italiane, tra cui Giunti, Fabbri, De Agostini, San Paolo, Rizzoli, Fatatrac, Bohem Press.

È stata tradotta in tutto il mondo.

