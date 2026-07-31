D’agosto (1925) di Ungaretti: poesia sul caldo torrido estivo che insegna a non essere arroganti

D’agosto di Giuseppe Ungaretti è una poesia che, a dispetto del titolo estivo, non racconta la luce o la spensieratezza della bella stagione, ma l’esperienza drammatica del tempo che consuma e riduce in cenere l’esistenza.

Questa lirica trasfigura la calura soffocante dell’estate laziale in un’allegoria metafisica: l’agosto di Ungaretti è una forza cieca e divoratrice che prostra la natura, dissecca la carne e consuma persino la pietra e la memoria della storia.

In modo profetico l’autore di Alessandria d’Egitto sembra rappresentare proprio ciò che stiamo vivendo in questo periodo, dove il caldo e l’afa stanno mettendo in crisi lo stare bene degli umani, della natura e anche delle città, che diventano invivibili.

D’agosto fu scritta nell’estate del 1925 a Marino e fa parte della sezione La fine di Crono della raccolta di poesie Sentimento del tempo di Giuseppe Ungaretti. Dopo una rarissima pre-edizione di testa stampata a Roma nel 1931 per le edizioni di Novissima (in sole 300 copie numerate), la raccolta trova la sua prima vera pubblicazione ufficiale nel 1933 con l’editore Vallecchi di Firenze, per poi raggiungere la sistemazione definitiva nel 1943 nell’opera omnia Vita d’un uomo edita da Mondadori.

Leggiamo la poesia di Giuseppe Ungaretti per comprenderne il significato.

Una poesia di Ungaretti che svela il lato più fragile della vita

D'agosto di Giuseppe Ungaretti



Avido lutto ronzante nei vivi,



Monotono altomare,



Ma senza solitudine,



Repressi squilli da prostrate messi,



Estate,



Sino ad orbite ombrate spolpi selci,



Risvegli ceneri nei colossei...



Quale Erebo t’urlò?

L’estate e il caldo diventano metafora delle fragilità e della fine

Il messaggio di fondo della poesia di Giuseppe Ungaretti risiede nell’idea che la calura estiva non sia un momento di vita o di riposo, ma la manifestazione visibile del tempo che consuma la materia e conduce ogni cosa verso la fine. L’estate diventa la maschera sensibile di Crono, il tempo distruttore che divora i viventi e riduce in polvere persino i monumenti dell’uomo.

Attorno a questo messaggio centrale si sviluppano tre temi fondamentali:

Il primo è il tema della caducità e della mortalità. La calura di agosto si insinua nei corpi e nella natura come una presenza mortale, ricordando costantemente all’uomo la sua condizione di finitudine e di impermanenza.

Il secondo è il tema della decadenza storica e della rovina. Attraverso il richiamo alle rovine romane, il discorso si allarga dal singolo individuo alla storia collettiva: il tempo non consuma solo la carne, ma sbriciola gli imperi, le civiltà e la memoria degli uomini.

Il terzo è il tema delle forze sotterranee e del mito. L’estate non è legata alla luce solare o celestiale, ma a una forza ctonia, un termine che indica ciò che appartiene alle viscere della Terra e agli abissi degli Inferi, contrapposto a ciò che è puro e celeste. Il caldo appare come un’energia infernale che scaturisce dal buio del suolo per inghiottire la vita.

La stesura di D’agosto nel 1925 si colloca in una fase di profonda trasformazione esistenziale e poetica per Giuseppe Ungaretti. Dopo le liriche brevi, scarne e prive di punteggiatura de L’Allegria, nate sul fronte della Prima Guerra Mondiale, il poeta si stabilisce nel Lazio, vivendo a Marino sui Colli Albani tra il 1921 e il 1934. L’impatto con la campagna romana, le rovine imperiali e l’architettura barocca trasforma radicalmente il suo stile.

Nel Barocco romano Ungaretti individua la tensione tra la grande creazione umana e il senso della sua precarietà, scegliendo di recuperare la sintassi tradizionale, la punteggiatura e un linguaggio ricco di figure mitologiche.

Gli anni Venti segnano anche una fase intensa della sua vita personale e politica, con l’attività giornalistica, l’adesione al fascismo attraverso la firma del Manifesto Gentile nel 1925 e persino vicende accese come il duello con Massimo Bontempelli nel 1926.

Sul piano spirituale, il 1925 è ancora un anno di ricerca inquieta: la poesia precede infatti di tre anni la sua conversione al cattolicesimo del 1928, restituendo l’immagine di un cosmo non ancora toccato dalla grazia divina ma dominato dal tempo. L’opera confluirà poi nella prima edizione di Sentimento del tempo nel 1933 per Vallecchi, consacrando questa nuova stagione della sua poetica.

Analisi e significato della poesia D’Agosto di Giuseppe Ungaretti

L’analisi del testo della poesia di Ungaretti rivela come ogni singola parola della poesia sia costruita con estrema precisione per restituire la sensazione fisica della calura estiva e transfigurarla nel suo profondo significato metafisico.

L’apertura dell’opera introduce subito un ossimoro potente:

Avido lutto ronzante nei vivi.

Il «ronzìo» richiama sul piano percettivo il verso insistente degli insetti estivi (come le cicale) o il ronzare sordo e fisso dell’afa opprimente. Ungaretti definisce questo stato un “lutto avido”, ovvero una presenza mortale e insaziabile che non attende la fine della vita per manifestarsi, ma vibra e si insinua già all’interno delle persone ancora in vita, anticipando il senso della caducità e della fine.

Nei versi successivi, “Monotono altomare, / Ma senza solitudine”, la distesa della calura e del tempo viene paragonata a un mare immobile e infinito. Questo “altomare” soffocante e privo di increspature avvolge la collettività degli uomini. Tuttavia, non concede il privilegio della vera solitudine meditativa, ma crea una condizione di isolamento interiore condivisa forzatamente da tutti sotto il peso del caldo.

La descrizione della natura prosegue con l’immagine di “Repressi squilli da prostrate messi”. I campi di grano, piegati e schiacciati dalla calura estiva (“prostrate messi”), non riescono a esprimere appieno il loro canto o la propria vitalità. I loro “squilli” sono soffocati, muti, paralizzati dall’afa che domina il paesaggio laziale.

Con la parola isolata al centro della lirica, “Estate”, la poesia raggiunge la sua svolta drammatica.

Il poeta si rivolge direttamente alla stagione personificandola come una divinità violenta e distruttiva. I versi “Sino ad orbite ombrate spolpi selci” mostrano l’azione quasi ferina di questo calore asfissiante.

L’estate agisce sulle pietre rigide della campagna romana (“selci”) come se fossero corpi dotati di carne, erodendole e scavandole fino a far emergere le loro cavità più profonde e d’ombra (“orbite ombrate”). La materia solida viene letteralmente prosciugata dal tempo.

Il piano della riflessione si sposta poi dalla natura alla storia umana con il verso “Risvegli ceneri nei colossei…”.

La calura di agosto agisce sui “colossei”, simbolo delle rovine di Roma e dell’antica grandezza imperiale, facendo riaffiorare la cenere del passato. Il calore estivo ricorda che anche le opere più imponenti della civiltà umana sono destinate a sbriciolarsi e a ritornare polvere dinanzi al consumarsi degli anni.

La lirica si chiude infine con una domanda tragica e solenne:

Quale Erebo t’urlò?.

Invocando l’Erebo, ovvero il regno mitologico delle tenebre sotterranee e del mondo degli Inferi, Ungaretti svela la vera natura della stagione.

La luce accecante dell’ardore di agosto non sono una grazia o una benedizione celestiale che scende dall’alto, ma il richiamo spaventoso di una forza ctonia, un urlo scaturito dagli abissi oscuri della terra per divorare la materia e richiamare i vivi verso la cenere.

La fragilità dell’uomo sotto il caldo torrido di agosto

La calura che in questi giorni mette alle strette la resistenza delle città, della natura e dei nostri corpi non è soltanto una circostanza climatica: è l’innesco sensoriale attraverso cui la lezione di Giuseppe Ungaretti torna a scuoterci con immutata potenza universale. Ciò che il poeta vedeva nel 1925 tra le pietre riarse dei Colli Albani non era la semplice cronaca di una stagione rovente, ma la rivelazione di una profonda condizione esistenziale.

La vera lezione di Ungaretti risiede nel mostrare come il caldo oppressivo agisca da implacabile svelatore dell’illusione umana. L’uomo contemporaneo tende a percepire sé stesso come un’entità invulnerabile, protetta dalla propria tecnologia, isolata negli ambienti climatizzati e convinta di essere padrona assoluta del proprio tempo.

Tuttavia, è sufficiente la presenza sorda, fisicamente paralizzante e ostinata dell’afa estiva per far crollare questa certezza, mostrando quanto la carne, le città e l’intero impianto della civiltà rimangano drammaticamente fragili quando la natura manifesta la sua forza inesorabile.

Nel richiamare la cenere dei “colossei” e l’urlo oscuro scaturito dall’Erebo, Giuseppe Ungaretti ci consegna un insegnamento solenne sulla misura stessa dell’esistenza.

L’ardore di agosto dimostra che Crono, il tempo divoratore, non prostra soltanto la dimensione biologica dei singoli viventi, ma corrode con la medesima indifferenza l’orgoglio degli imperi e le opere più imponenti dell’ingegno umano, ricordandoci che ogni costruzione terrena è destinata a ritornare polvere.

Al contempo, l’estate metafisica ungarettiana non è un invito al pessimismo o al cieco sconforto, bensì una potente chiamata alla riconciliazione con il nostro limite.

Guardare la sofferenza della calura attraverso i suoi versi significa smettere di considerarla come un banale fastidio stagionale e riconoscerla per ciò che è realmente: uno specchio critico che smantella la nostra arroganza quotidiana. La straordinaria forza della poetica di Ungaretti sta proprio in questa metamorfosi, dove la prostrazione fisica si trasforma in un atto di lucidità culturale.

Sotto il sole implacabile di agosto, l’essere umano viene spogliato di ogni superbia, ritrovando nell’onesta accettazione della propria finitudine l’unica autentica forma di dignità, consapevolezza e verità.