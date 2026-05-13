Tramonto (1916) di Giuseppe Ungaretti: poesia sulla bellezza che dona amore

Tramonto di Giuseppe Ungaretti è una poesia in soli tre semplici versi, eppure capaci di spalancare un significato infinito. In un momento storico in cui la vita sembra inaridirsi giorno dopo giorno, questa poesia si erge come un grido per chiunque cerchi disperatamente un’evasione dalle sempre più numerose tragedie terrene.

Oggi la cattiveria umana e la sofferenza globale si scontrano con quel dilagante “mal di vivere” che attanaglia la nostra società. Sentiamo tutti il bisogno immenso di un magico “Tramonto”, di un’oasi di sano benessere dove potersi ristorare, salvarsi e ritrovare il calore di sentimenti positivi.

Tramonto fu scritta in uno dei momenti più atroci della storia umana, e fa parte della sezione de Il porto sepolto della raccolta di poesie L’allegria di Giuseppe Ungaretti, pubblicata da Vallecchi nel 1919.

Leggiamo insieme questa breve, ma intensa poesia di Giuseppe Ungaretti, per comprendere come la bellezza possa ancora “svegliare” l’amore nel cuore di ogni umano.

Tramonto di Giuseppe Ungaretti



Versa il 20 maggio 1916



Il carnato del cielo

sveglia oasi

al nomade d’amore

Il Tramonto: l’oasi che salva l’anima dal mal di vivere

Per comprendere appieno la portata di questa poesia di Giuseppe Ungaretti, è necessario calarsi nel fango e nel silenzio spettrale delle trincee del 1916. Giuseppe Ungaretti scrive questi versi sul fronte del Carso, in un momento in cui l’essere umano è ridotto a pura polvere, un numero destinato al sacrificio.

In questo scenario di distruzione, il poeta compie un atto di resistenza spirituale del tutto inatteso: decide di guardare l’orizzonte alla ricerca di un attimo in cui il male possa dissolversi.

La nostra Terra riesce a offrire una bellezza naturale la cui energia ha la forza di illuminare l’anima, anche quando tutto sembra immerso nel buio. È questo il tramonto di Ungaretti: un puro istante di luce in cui l’amore e la pace ridanno speranza, anche se si è con i piedi dentro il fango di una trincea.

Il tema dell’oasi e del deserto attraversa l’intera lirica e richiama le radici egiziane del poeta, nato ad Alessandria d’Egitto.

In modo geniale, Ungaretti utilizza la metafora del deserto per descrivere la guerra e l’aridità esistenziale moderna. Il tramonto, invece, diventa la bussola che conduce all’oasi, il luogo della sosta e del ristoro interiore.

In questo contesto, l’uomo è un pellegrino fragile. Leggendo la poesia ci accorgiamo che siamo tutti viandanti senza radici certe, ma la nostra ricerca è nobilitata dal bisogno d’amore, l’unica forza capace di dare un senso al cammino.

Siamo tutti nomadi d’amore alla ricerca di un’oasi di benessere

Ogni singola parola di questa poesia sembra sia stata scavata nel silenzio per assumere un peso assoluto. Nel primo verso, l’espressione “il carnato del cielo” rappresenta una delle immagini più audaci della poesia ungarettiana.

Il termine “carnato”, che richiama il colore rosato della pelle umana, opera una vera e propria umanizzazione del cosmo: il cielo smette di essere un’astrazione lontana per farsi vicino, trasformandosi in una presenza amica che sembra voler consolare il soldato.

Proseguendo nel secondo verso, l’azione del cielo che “sveglia oasi” suggerisce che la bellezza non è qualcosa di passivo, ma una forza dinamica che scuote l’uomo dal torpore del dolore. È il riflesso della luce solare che riattiva la memoria e la speranza, creando uno spazio di pace dentro la coscienza di chi guarda.

Questa visione prepara il finale, dove l’intera ricerca umana viene riassunta nella figura del “nomade d’amore”. Giuseppe Ungaretti definisce qui la nostra identità più profonda. Siamo creature precarie, spogliate di tutto dalle tragedie della vita, eppure capaci di una incessante tensione verso l’altro.

L’assenza di punteggiatura e la brevità estrema dei versi permettono a queste immagini di rimanere sospese nel tempo, offrendo a ciascuno di noi la possibilità di ritrovare, in quel riflesso, la propria dignità di essere umano.

Il Tramonto: l’attimo rivoluzionario di chi non vuole arrendersi

Inutile girarci intorno, Tramonto di Giuseppe Ungaretti nella sua immensa bellezza offre un retrogusto amaro, è un atto di disperata autodifesa. Ungaretti non cercava la “bella frase”, cercava di non sparire. Quel “carnato del cielo” è il grido di chi, circondato dal freddo della morte e della cattiveria, ha fame di calore umano, di pelle, di vita vera.

Oggi il deserto non è fatto di sabbia, ma di sguardi che si incrociano senza vedersi, di giorni che passano tutti uguali mentre ci sentiamo sempre più trasparenti. Il “mal di vivere” non è un termine letterario, ma è quel vuoto che sentiamo quando prendiamo consapevolezza che tutto ciò che abbiamo intorno non basta a riempire quello che abbiamo dentro.

Il punto è che siamo tutti “nomadi d’amore”. Corriamo perché abbiamo paura di fermarci e scoprire che ci siamo persi. Ma Ungaretti, dal suo infinitesimale buco nella terra, ci dice che fermarsi è l’unico modo per salvarsi. Fermarsi a guardare un riflesso, riconoscere una fragilità, ammettere di avere bisogno di un’oasi.

Restare umani oggi significa avere il coraggio di essere imperfetti in un mondo che ci vuole di plastica. Significa ammettere che siamo fragili, che abbiamo sete di verità e che quel tramonto che “sveglia oasi” è l’unica prova che siamo ancora vivi, capaci di provare qualcosa che non sia solo stanchezza.

La bellezza di questi tre versi non serve a consolarci, ma a ricordarci chi siamo: carne, sangue e una ricerca infinita di qualcuno che ci voglia bene davvero. Non è poesia, è la nostra cronaca quotidiana. È il coraggio di non diventare polvere prima del tempo.