Luce (1949) di Alda Merini: la poesia che insegna a vivere la bellezza senza spiegarla

Esplora il senso profondo di “Luce” di una giovane Alda Merini: la bellezza che non si spiega, ma si vive. Un viaggio metafisico tra anima e silenzio.

Luce di Alda Merini è una poesia che riesce a condividere una lezione importante per affrontare le emozioni, i sentimenti, l’amore, la felicità. Tutto ciò che dona bellezza non può essere spiegato con le parole, e qualcosa di così assoluto che merita soltanto di essere vissuto.

Scritta il 22 dicembre 1949 da una Merini appena diciottenne, ben prima che il buio del manicomio segnasse la sua vita, questa poesia è il manifesto di chi ha capito che la bellezza è un segreto che va protetto, non svelato. In un mondo che ci chiede continuamente di dare un nome a ciò che sentiamo, la poetessa dei Navigli ci avverte: nominare le cose è il modo più veloce per perderle.

Luce va segnalata come una delle due poesie (l’altra è Il gobbo) che le permetterà di entrare nel gotha della poesia italiana grazie a Giacinto Spagnoletti che sarà il primo a pubblicare Alda Merini nell’Antologia della poesia italiana contemporanea 1909-1949 .

La poesia entrò a far parte, poi della prima raccolta di poesie di Alda Merini, La Presenza di Orfeo, pubblicata dall’editore Schwarz nel 1953, lo stesso anno in cui sposa Ettore Carniti, operaio e sindacalista, in seguito proprietario di alcune panetterie di Milano.

Leggiamo questa intensa poesia di Alda Merini per scoprirne il profondo significato.

Luce di Alda Merini

Chi ti descriverà luce divina che procedi immutata ed immutabile dal mio sguardo redento? Io no, perché l’attesa del possesso di te è segreto eterno e inafferrabile, io no, perché col solo nominarti ti nego e ti smarrisco, tu chiara verità che mi richiami il vagheggiato tono del mio essere. Beata somiglianza, beatissimo insistere sul verso d’essere in due e diverse eppure tanto somiglianti ma in questa somiglianza è la chiave divina e inenarrabile del nostro poter essere e la mente... Ma dea non sia mai che io mi levi dentro la notte la lanterna buia per confrontarti coi presentimenti emananti dai fiori e da ogni grazia.

La bellezza non può essere definita

Luce è una poesia di Alda Merini profonda e di grande rilevanza filosofica. Il testo della lirica si muove su un terreno puramente metafisico, dove l’anima non cerca di capire il mondo, ma di abitare il mistero senza profanarlo.

Il tema centrale risiede nell’impossibilità di tradurre l’Assoluto in sillabe umane. Alda Merini intuisce a soli diciott’anni, con una maturità che svela già in senso della sua grandezza, che la parola è un confine che rischia di imprigionare l’infinito.

Quando scrive di “negare” la luce nel momento stesso in cui la nomina, ci rivela che la vera bellezza vive solo in quella zona d’ombra dove la ragione si ferma e inizia il sentire puro, poiché la parola umana, per sua natura finita, non può contenere l’immenso senza tradirlo.

È un dialogo serrato tra l’io quotidiano e quel “tono del proprio essere” che brilla di una scintilla divina. Una tensione tra la creatura e l’eterno che si risolve in una “beata somiglianza”, una chiave inenarrabile che permette all’uomo di esistere e partecipare al sacro.

Questa profondità nel toccare la struttura invisibile dell’essere portò i giganti del Novecento a interrogarsi su una voce così fuori dal coro.

Pier Paolo Pasolini vide in lei una “linea orfica” che la collegava direttamente ai grandi visionari europei come Rilke e Campana, rimanendo sbalordito da come una ragazza potesse governare forze spirituali così antiche.

Eppure, proprio questa sua natura selvaggia accese il dibattito. Mentre Mario Luzi ne subiva una “forte e ansiosa impressione”, critici come Giancarlo Vigorelli preferivano parlare di un “elementare metafisicismo”, rifiutando l’idea di una cultura libresca per riconoscere invece una grazia sorgiva, quasi istintiva.

In questa poesia, la Merini rifiuta la “lanterna buia” della logica non per ignoranza, ma per una scelta consapevole: quella di non tradire mai i presentimenti dell’anima con la freddezza della mente.

Il paradosso del sacro: perché nominare la Bellezza significa perderla

Luce è una poesia di Alda Merini che rivela una profondità che va oltre la semplice letteratura, toccando i vertici della mistica speculativa.

La prima strofa si apre con una domanda che non è una mera figura retorica, ma un’ammissione di impotenza davanti a una “luce divina” che procede immutata ed immutabile, ponendosi in netto contrasto con la precarietà del mondo fisico.

Lo “sguardo redento” invocato dalla Merini suggerisce che per percepire l’eterno sia necessaria una catarsi, un occhio che si è spogliato della pretesa di possedere le cose per limitarsi ad accoglierne lo splendore oltre il velo della materia.

Il cuore filosofico della lirica risiede nell’apofatismo, ovvero nella convinzione che l’Assoluto possa essere onorato solo dal silenzio.

Quando la poetessa scrive

“col solo nominarti

ti nego e ti smarrisco”,

denuncia l’insufficienza del linguaggio umano: nominare significa definire, e definire significa porre dei confini all’infinito.

La parola, strumento primordiale del poeta, diventa qui il suo limite estremo; nel momento in cui il sentimento viene imprigionato in un nome, esso perde la sua natura universale.

La Verità rimane dunque una presenza che risuona nel profondo, richiamando il “vagheggiato tono del mio essere”, come una vibrazione che non ha bisogno di spiegazioni per esistere.

Questa indagine prosegue nella seconda strofa, dove la Merini esplora il concetto di “beata somiglianza”. Non c’è una fusione totale tra l’uomo e il divino, ma una relazione costante tra due entità che restano “due e diverse” pur essendo speculari.

La poetessa percepisce una scissione tra l’io storico, immerso nel tempo, e un’essenza luminosa che abita l’eterno.

Il “poter essere” è la chiave inenarrabile che permette all’uomo di trascendere la propria finitezza non diventando altro da sé, ma riconoscendo la propria impronta divina, come se l’essere umano fosse la nota e la Luce la musica: distinte, ma inseparabili nella melodia della vita.

L’ultima strofa rappresenta un solenne avvertimento contro il razionalismo attraverso l’immagine della “lanterna buia”.

L’intelletto umano, che pretende di fare luce artificiale sui segreti dell’anima, viene definito “buio” perché la sua pretesa di analisi finisce per accecare chi cerca il sacro.

La Merini rifiuta di confrontare la verità divina con la logica, preferendo affidarsi ai “presentimenti”, quella forma di conoscenza intuitiva e sottile che emana dai fiori e dalla grazia.

In questo rifiuto della lanterna risiede la sua più grande lezione. La Verità non è qualcosa che si misura o si dimostra, ma qualcosa che si annusa e si accoglie come un dono, lasciando che il mistero fiorisca nell’oscurità del sentire.

L’eredità del silenzio: cosa resta di noi nella “Luce”

Questa poesia non è un invito alla contemplazione passiva, ma una spietata lezione di ecologia interiore. In un presente saturo di parole, dove sentiamo il dovere di documentare e vivisezionare ogni istante per sentirlo reale, Alda Merini ci restituisce la dignità del vuoto.

Agli esseri umani essa dona la consapevolezza che esiste una parte di noi che non può, e non deve, essere tradotta. È l’affermazione che l’autenticità non risiede in ciò che sappiamo dire di noi stessi, ma in quella “beata somiglianza” con l’assoluto che avvertiamo solo quando la smettiamo di interrogarci.

Alda Merini ci consegna la libertà di essere inafferrabili. Ci insegna che la felicità e la grazia non sono oggetti da catturare con la rete del linguaggio, ma stati di risonanza.

Il dono più grande di questi versi è la riabilitazione del mistero: ci dicono che non siamo “sbagliati” quando non troviamo le parole, ma che siamo, in quel preciso momento, nel punto più alto della nostra verità.

Spegnere la “lanterna buia” della logica significa smettere di aver paura del buio e iniziare a fidarsi della luce che emaniamo noi stessi, accettando che la vita non è un enigma da risolvere, ma una frequenza da abitare nel silenzio.