Agonia (1915) di Giuseppe Ungaretti: poesia che insegna a vivere senza lamentarsi

Meglio morire per un miraggio che vivere in gabbia. Scopri perché la poesia ‘Agonia’ di Ungaretti è la guida per affrontare la vita.

Agonia di Giuseppe Ungaretti non è solo una poesia sulla voglia di fare, ma un vero e proprio manifesto etico sull’azione. Il titolo stesso è una chiave di lettura profonda: deriva dal greco agōn (lotta, sfida). Per il poeta, l’agonia non è il momento passivo che precede la fine, ma la tensione vitale di chi accetta di misurarsi con il destino, anche a rischio della vita.

In un momento in cui la morte è una presenza quotidiana e banale, Ungaretti non scrive un lamento funebre, ma un manifesto sull’agire. Il titolo stesso recupera l’etimo greco “agōn”: la vita come “lotta” e “sfida”, contrapposta alla passività della sofferenza.

La poesia fu scritta nel dicembre del 1915 quando il poeta ha già deciso di dare il proprio contributo a favore dell’indipendenza dell’Italia e al relativo ingresso del Belpaese alla prima Guerra Mondiale.

Agonia fa parte della sezione Ultime, Milano 1914-1915 della raccolta di Giuseppe Ungaretti L’allegria pubblicata, con più titoli e aggiornamenti, nel 1931 e poi nella versione definitiva nel 1942.

Leggiamo la poesia di Giuseppe Ungaretti per condividerne i valori e comprenderne il significato.

Agonia di Giuseppe Ungaretti Morire come le allodole assetate

sul miraggio O come la quaglia

passato il mare

nei primi cespugli

perché di volare

non ha più voglia Ma non vivere di lamento

come un cardellino accecato

Agonia di Ungaretti: Il manifesto di chi non vuole smettere di agire

Agonia è una poesia di Giuseppe Ungaretti che mette in scena una scelta di campo netta e senza compromessi: la preferenza per una morte “attiva” rispetto a una vita “passiva”. Ungaretti trasforma il concetto di agonia da semplice preludio alla fine a una vera e propria tensione vitale.

Attraverso questa poesia, l’autore lancia un monito contro l’inerzia e il lamento sterile di chi assiste allo scorrere del tempo senza prendervi parte. In un contesto dominato dalla precarietà della trincea, il poeta rivendica il libero arbitrio come unica forma di dignità rimasta all’uomo.

Non è una celebrazione della morte, ma una celebrazione della volontà di potenza e della scelta: meglio cadere inseguendo un obiettivo, anche se illusorio, che sopravvivere chiusi nella gabbia del proprio vittimismo.

La parabola degli uccelli: tre modi di affrontare la fine

L’analisi di Agonia si snoda attraverso tre potenti immagini ornitologiche che fungono da tappe di un percorso morale. Ungaretti apre la poesia con una dichiarazione d’intenti quasi brutale:

Morire come le allodole assetate

sul miraggio”.

Qui l’allodola non è una vittima stolta, ma il simbolo di chi possiede il coraggio di desiderare. Anche se la luce che insegue è un inganno dei cacciatori, il celebre “specchietto”, la sua fine avviene nel pieno di una tensione verso l’alto e verso la vita. È la morte di chi ha avuto un ideale.

Subito dopo, il poeta introduce la figura della quaglia che, “passato il mare”, si accascia

nei primi cespugli

perché di volare

non ha più voglia.

In questo caso, la morte o la caduta sono il risultato di una spesa totale di sé. La quaglia ha sfidato l’abisso marino, ha compiuto la sua impresa e arriva alla fine esausta ma realizzata. La sua mancanza di voglia non è pigrizia, ma la nobile stanchezza di chi ha esplorato i propri limiti fino in fondo.

L’agonia di assistere alla vita: il grido di Ungaretti contro l’apatia

Il vero ribaltamento avviene però nell’invettiva finale:

Ma non vivere di lamento

come un cardellino accecato.

Qui il poeta esprime il suo massimo rifiuto. Il cardellino, a cui i cacciatori toglievano la vista per indurlo a cantare con più insistenza, rappresenta l’essere umano privato della visione del mondo e della libertà. La sua “agonia” è quella di chi è intrappolato in una condizione di schiavitù e si limita a trasformare il proprio dolore in un canto ripetitivo e inutile.

Giuseppe Ungaretti suggerisce che la vera tragedia non è la fine fisica, ma l’”agonia di assistere alla vita senza agire”, restando spettatori immobili del proprio destino mentre il mondo fuori continua a muoversi.

Dal punto di vista formale, questa urgenza etica viene tradotta in una lingua nuda, priva di punteggiatura e ridotta all’essenziale. I versi brevi obbligano il lettore a soffermarsi su ogni singola parola, caricandola di un peso esistenziale enorme.

La mancanza di decorazioni retoriche riflette la sincerità del poeta-soldato che, circondato dal fango e dalla morte reale, non ha tempo per i fronzoli, ma solo per la verità della propria scelta interiore.

Una lezione di resistenza etica per il presente

La straordinaria attualità di Agonia risiede nel fatto che parla a chiunque si senta intrappolato nelle sabbie mobili dell’indecisione. Ungaretti ci consegna una verità scomoda ma necessaria: l’unico modo per onorare la vita è abitarla da protagonisti, accettandone il peso e le ferite.

In un’epoca come la nostra, spesso dominata da un “lamento digitale” dove ci si limita a criticare la realtà senza mai sporcarsi le mani per cambiarla, il richiamo del poeta al coraggio delle allodole risuona come una scossa elettrica.

La lezione che impariamo tra questi versi è che non dobbiamo temere l’errore o il fallimento, rappresentati dal “miraggio” o dalla stanchezza della quaglia, ma dobbiamo terrorizzarci all’idea di diventare dei “cardellini accecati”.

Il cardellino è l’uomo moderno che, pur avendo a disposizione infinite possibilità, preferisce la sicurezza della propria gabbia mentale e sociale, accontentandosi di un’esistenza tiepida fatta di rassegnazione e lamenti. Ungaretti ci insegna che il dolore della lotta è preferibile al torpore della resa.

In definitiva, Agonia è un invito a riscoprire la nostra volontà. Giuseppe Ungaretti stimola a chiederci se stiamo davvero volando verso il nostro mare o se siamo fermi sul trespolo ad aspettare che qualcuno ci nutra?

Il poeta ci ricorda che la libertà non è un regalo del destino, ma una conquista quotidiana che richiede il coraggio di agire, di esporsi e, se necessario, di cadere.

Perché solo chi accetta la propria “agonia” come una sfida costante può dire di aver vissuto davvero, lasciando ai posteri non un lamento, ma il ricordo di un volo coraggioso.