Dove la luce (1930) di Giuseppe Ungaretti: poesia sull’amore per la vita che rende immortali

Scopri “Dove la luce” di Giuseppe Ungaretti: un viaggio tra Neoclassicismo e mito, in cui l’amore per la vita e la fusione con la natura diventano eterni.

Dove la luce di Giuseppe Ungaretti è una poesia sulla forza travolgente dell’esistere, un’opera di straordinaria purezza. In un momento dell’anno in cui l’atmosfera intorno a noi cambia ritmo, le giornate si accendono di una luminosità nuova e l’aria si fa sempre più calda, questi versi risuonano con incredibile intensità.

Ungaretti mette in scena il desiderio ancestrale di libertà, di fuga dalle fatiche quotidiane e di un amore così viscerale per la vita da essere capace di sconfiggere il tempo, trasfigurando la realtà in un’atmosfera mitica e immortale.

Il poeta sembra dare voce al bisogno profondo di rigenerazione che vive negli umani, a quell’urgenza di tutti coloro che hanno bisogno di mettersi alle spalle tutte le insidie, le delusioni, le tragedia che purtroppo la vita offre, per abbracciare la gioia incontaminata del vivere.

Ungaretti risponde a questa tensione non con una riflessione astratta, ma con un’autentica estasi dei sensi. Prima ancora di essere un pensiero, il suo è un richiamo fisico a fondersi con l’esistenza che ci circonda e con la forza dell’amore, gli unici elementi capaci di sollevarci dalla pesantezza del mondo. Attraverso questa immersione totale nell’assoluto, l’essere umano smette di essere schiavo del tempo che scorre e sperimenta la vertigine dell’eterno.

Leggiamo la poesia di Giuseppe Ungaretti per viverne la bellezza e scorprirne il significato.

Dove la luce di Giuseppe Ungaretti



Come allodola ondosa

Nel vento lieto sui giovani prati,

Le braccia ti sanno leggera, vieni.



Ci scorderemo di quaggiù,

E del mare e del cielo,

E del mio sangue rapido alla guerra,

Di passi d’ombre memori

Entro rossori di mattine nuove.



Dove non muove foglia più la luce,

Sogni e crucci passati ad altre rive,

Dov’è posata sera,

Vieni ti porterò

Alle colline d’oro.



L’ora costante, liberi d’età,

Nel suo perduto nimbo

Sarà nostro lenzuolo.

L’amore per la vita che ci rende immortali

Per penetrare il segreto di questa lirica è fondamentale comprendere il momento cardine in cui prende forma. Dove la luce è stata scritta nel 1930 e confluirà nella sezione Leggende della raccolta di poesie Sentimento del Tempo, pubblicata originariamente a Firenze da Vallecchi nel 1933 (e poi arricchita nelle edizioni del 1936 e 1942).

Il fulcro dell’intera opera ruota attorno a un profondo mutamento interiore, biografico e stilistico. Il poeta si stabilisce a Roma già nel 1921, iniziando a respirare la maestosità e la stratificazione della Città Eterna. Tuttavia, è nel 1928 che avviene la svolta decisiva: Ungaretti si trasferisce a Marino, sui Castelli Romani. L’impatto con il paesaggio collinare laziale, con la sua luce solida e accecante e con l’eredità barocca romana, provoca in lui una rivoluzione sensoriale. Il poeta si lascia alle spalle il fango, i traumi e i versi frantumati della trincea de L’Allegria per compiere un vero e proprio “ritorno all’ordine”.

Questa restaurazione e il recupero della tradizione metrica si inseriscono perfettamente nel clima culturale dell’Italia degli anni Venti e Trenta. In questo periodo, Giuseppe Ungaretti si avvicina ai valori politici e culturali del fascismo, un’adesione che sul piano artistico si traduce nel rifiuto degli eccessi delle avanguardie a favore di un’arte solida, monumentale e legata al mito della classicità romana.

I temi dominanti della lirica rispecchiano fedelmente questa complessa metamorfosi, a partire dal contrasto lacerante tra il tempo biologico che consuma le cose e la percezione dell’eterno, in una costante ricerca di sconfiggere Crono. L’autore cerca una via di fuga dal tempo lineare e distruttivo della storia per approdare al tempo del mito, configurando un eterno presente in cui il fluire dei giorni perde ogni potere.

Questa transizione si riflette in un’atmosfera neoclassica e barocca in cui la poesia appare pervasa da una sensibilità quasi statuaria. I corpi, la natura e i sentimenti vengono sublimati in forme nitide, armoniche e geometriche che ricordano la sospensione e il mistero dei quadri metafisici di Giorgio de Chirico. Roma e i suoi borghi collinari si trasformano così in spazi mitici, totalmente immuni alle leggi del divenire.

Infine, una volta superate le tragedie storiche, l’opera si carica di un’ansia religiosa e di un profondo bisogno di oblio. La domanda di sacro diventa urgente e si traduce nell’amore incondizionato per la vita.

La fusione totale con la natura e con la luce diventa l’unico autentico rituale di purificazione, il solo mezzo concesso all’uomo per dimenticare il male del mondo e conquistare l’immortalità dell’anima.

Il significato della poesia Dove la luce di Giuseppe Ungaretti

L’opera si apre con un movimento ascensionale e fluttuante che introduce immediatamente il lettore in una dimensione di assoluta leggerezza. Ungaretti compie qui un miracolo analogico fulminante, paragonando la figura amata a una “allodola ondosa” che si muove nel “vento lieto sui giovani prati”.

In questo accostamento si avverte l’influenza della biografia laziale del poeta e dell’estetica neoclassica: l’allodola non è un semplice elemento decorativo, ma un animale che per sua natura vola compiendo traiettorie ondulate, salendo e scendendo nel cielo.

Fondendo lo spazio aereo (l’allodola) con la dinamica fluida del mare (l’onda), l’autore spoglia il corpo femminile di ogni peso materiale o realistico. La donna diventa una presenza eterea e fluttuante, le cui braccia sono percepite come “leggere”.

Non siamo davanti a un corteggiamento terreno, ma a una chiamata formale alla grazia: l’invito al “vieni” è l’inizio di un viaggio di risveglio dei sensi e di purificazione spirituale.

Nella seconda strofa, la poesia affronta il contrasto più drammatico e umano del testo. Esprimendo la volontà di “scordarsi di quaggiù”, il poeta rivendica il diritto sacrosanto all’oblio, alla cancellazione del fardello della realtà. Ungaretti evoca i suoi fantasmi personali legati alla trincea, parlando del “mio sangue rapido alla guerra” e di quei “passi d’ombre memori” che continuano a tormentare la sua coscienza.

Tuttavia, la grandezza di questa strofa risiede nella sua capacità di universalizzare il trauma. Il “quaggiù” non è solo la trincea del Carso ormai lontana, ma rappresenta il mondo della storia, delle insidie, delle delusioni e delle miserie umane.

A questa pesantezza esistenziale, il poeta contrappone i “rossori di mattine nuove”, simboli di una rinascita quotidiana e incontaminata. La fuga non è un atto di viltà, ma una transizione necessaria verso una natura accogliente, l’unico spazio in cui la memoria del dolore può finalmente dissolversi e cedere il passo alla gioia pura del vivere.

La terza strofa costruisce una transizione spaziale e temporale che conduce direttamente alle soglie del mito, riflettendo quell’atmosfera sospesa e geometrica tipica della pittura metafisica.

Ungaretti ci introduce in un luogo quasi surreale, un non-luogo “dove non muove foglia più la luce” e dove la sera si è definitivamente “posata”.

Questa totale immobilità atmosferica descrive la fine della tempesta esistenziale: tutti i “sogni e i crucci” della vita quotidiana vengono letteralmente traghettati “ad altre rive”, abbandonati per sempre.

È in questo silenzio assoluto che risuona la promessa solenne del poeta:

Vieni ti porterò

Alle colline d’oro.

Le colline dei Castelli Romani, che Ungaretti osservava quotidianamente nella loro accecante solarità estiva, subiscono qui una totale trasfigurazione letteraria. Perdono i loro confini geografici per tramutarsi nei mitici Campi Elisi della tradizione classica, un paradiso terrestre inondato da una luce solida, calda e imperitura, dove l’essere umano può finalmente ritrovare l’armonia perduta con l’universo.

La quarta e ultima strofa rappresenta il culmine filosofico e lirico dell’intera poesia, il momento in cui l’unione tra l’Amore e la Natura permette all’uomo di varcare i confini della propria finitezza biologica. Ungaretti definisce questa dimensione d’approdo attraverso due formule straordinarie, figlie dirette del neoclassicismo novecentesco: “L’ora costante” e l’essere “liberi d’età”. “

L’ora costante” è la negazione assoluta del tempo lineare e distruttivo della storia, il nunc stans della filosofia antica in cui il tempo si ferma in un eterno presente perfetto. Di conseguenza, gli amanti diventano “liberi d’età”, conquistando lo status mitico delle divinità, finalmente immuni dal logorio degli anni, dalla decadenza fisica e dalla stanchezza del vivere.

La chiusa della poesia suggella questo percorso con un’immagine di sfolgorante sacralità, dove il “perduto nimbo” – un’antica aura di luce divina – si trasforma nel loro “lenzuolo”. Questa delicatissima metafora non evoca in alcun modo l’oscurità o il freddo di una fine, ma rappresenta l’apice assoluto della vitalità.

Il lenzuolo è un abbraccio caldo, intimo e protettivo in cui la carne si sublima in puro spirito. Avvolti da questa luce universale, gli amanti sconfiggono la caducità della storia per fondersi con l’Assoluto, diventando definitivamente immortali.

Perché la luce di Ungaretti è la cura per il nostro presente

Che cosa ci insegna, alla fine, un’opera monumentale come Dove la luce. La grande forza di questa poesia di Ungaretti risiede nella capacità di ricordarci che l’amore per la vita non è un sentimento passivo, una tiepida accettazione dell’esistere, ma una forza d’urto radicale.

È un’energia di gravità al contrario, capace di sollevarci dal fango della storia, dalle macerie del passato e dalle miserie del quotidiano. Ungaretti, un uomo che aveva camminato tra i cadaveri del Carso e conosciuto l’orrore indicibile della trincea, non sceglie il cinismo, la rabbia o la resa. Decide, al contrario, di aggrapparsi alla luce, alla bellezza naturale di Marino e a una carne che si fa mito neoclassico come unica via di salvezza e purificazione possibile.

Ed è proprio questa disperata e trionfante ricerca di assoluto a rendere il testo così straordinariamente, quasi dolorosamente attuale. Oggi viviamo in un’epoca frammentata, dominata dalla frenesia digitale, dall’ansia perenne del futuro e da una costante sensazione di precarietà emotiva.

Siamo continuamente schiacciati dai nostri personali “crucci”, dalle scadenze, dalle delusioni e dalle insidie di un mondo che ci chiede di produrre e correre senza sosta. In questo scenario ipnotico e logorante, i versi di Ungaretti smettono di essere un semplice esercizio di stile da manuale scolastico e si trasformano in un manifesto terapeutico per l’uomo contemporaneo.

Dove la luce ci lancia una sfida e ci insegna che abbiamo un diritto sacro, oggi quasi del tutto dimenticato: il diritto all’oblio protettivo. Ci dice che fermare il tempo, strappare le lancette dal controllo del dio Crono, non è una fuga da vigliacchi, ma un atto di resistenza spirituale.

Giuseppe Ungaretti ci indica che la via per guarire dalle ferite della vita non passa attraverso l’analisi razionale del dolore, ma attraverso l’abbandono totale ai sensi, alla natura e all’altro.

Ci ricorda che, per conquistare la nostra quota di immortalità terrena, basta saper riconoscere quell’orizzonte collinare dorato, isolarsi dal rumore di fondo del mondo per viversi un istante di totale intimità, e lasciarsi avvolgere da quel tiepido e infinito abbraccio di luce universale. Un capolavoro senza tempo, che oggi più che mai ci regala la formula esatta per sconfiggere la caducità e ritrovare la pace dell’anima.