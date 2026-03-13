Per sempre (1959) di Giuseppe Ungaretti: la poesia d’amore dedicata a chi non c’è più

Per sempre di Giuseppe Ungaretti è una poesia di vero amore che il poeta dedica alla moglie scomparsa e che mette in scena il desiderio di poter vedere rinascere la compagna di una vita.

Nei versi di questa poesia prende forma uno dei sentimenti più profondi dell’esperienza umana: il dolore della perdita e il desiderio di poter riabbracciare chi si ama.

Il senso della mancanza e il desiderio di ritrovare la persona amata è qualcosa che travalica la morte.. Fa parte di tutte le separazioni definitive. Quando arriva la morte, però, il muro che divide diventa impossibile da abbattere o da scavalcare, lasciando nel cuore solo il ricordo e la speranza di poter sentire ancora vicino chi non c’è più.

Giuseppe Ungaretti aveva sposato Jeanne Dupoix, insegnante di francese, nel 1920. Dalla loro unione nacquero i figli Anna Maria e Antonietto. La moglie del poeta morì il 10 settembre 1958 dopo una lunga malattia.

Questo lutto segnò profondamente gli ultimi anni della vita di Ungaretti e influenzò la sua produzione poetica più tarda. Non a caso molti critici considerano Per sempre una delle elegie più intense dell’ultimo Ungaretti, perché nei suoi versi il poeta trasforma il dolore della perdita in una forma di memoria e di attesa.

Per sempre fu scritta pochi mesi dopo, il 24 maggio 1959, ed è la poesia conclusiva della raccolta Il taccuino del vecchio, pubblicata a Milano da Arnoldo Mondadori Editore per la prima volta nel 1960, che raccoglie testi scritti negli ultimi anni della vita del poeta.

Ma leggiamo questa poesia d’amore di Giuseppe Ungaretti, per scoprire tutta la forza emotiva racchiusa nei suoi versi.

Per sempre di Giuseppe Ungaretti Senza niuna impazienza sognerò

Mi piegherò al lavoro

Che non può mai finire,

E a poco a poco in cima

Alle braccia rinate

Si riapriranno mani soccorrevoli Nelle cavità loro

Riapparsi gli occhi, ridaranno luce,

E, d’improvviso intatta

Sarai risorta, mi farà da guida

Di nuovo la tua voce,

Per sempre ti risento.

La poesia con cui Ungaretti affronta il dolore della perdita

Per sempre è una poesia di Giuseppe Ungaretti che appartiene all’ultima stagione della sua produzione poetica, quella in cui il poeta guarda alla propria vita con uno sguardo più raccolto e meditativo. Negli anni della maturità la sua scrittura diventa sempre più essenziale, quasi spoglia, capace di concentrare in pochi versi emozioni e riflessioni profonde.

In questa fase della sua vita la poesia assume anche una funzione diversa: non è più soltanto ricerca linguistica o sperimentazione poetica, ma diventa uno spazio di memoria e di confronto con il tempo che passa. I versi si caricano di una dimensione più intima, in cui il poeta riflette sulla fragilità della vita e sul valore dei legami umani.

Per sempre nasce proprio dentro questa stagione della poesia del poeta nato ad Alessandria d’Egitto, segnata da una riflessione sempre più intensa sulla memoria, sul tempo e sulla perdita. In questi versi Ungaretti affronta uno dei temi più universali dell’esperienza umana: la perdita della persona amata, ovvero la moglie. Ma lo fa con una voce sorprendentemente composta. Non troviamo un grido di disperazione, né una ribellione contro la morte. La poesia si muove invece dentro una dimensione di attesa e di memoria.

Il poeta immagina di poter continuare a sentire la presenza della donna amata attraverso il sogno, il ricordo e soprattutto la voce. È proprio questa immagine della voce che ritorna a dare senso all’ultimo verso della poesia: “Per sempre ti risento”.

Con questa espressione Ungaretti suggerisce che l’amore non si interrompe completamente con la morte. Anche quando la presenza fisica scompare, il legame con la persona amata può continuare a vivere dentro la memoria e nella coscienza di chi resta.

Per questo motivo Per sempre non è soltanto una poesia sul lutto. È anche una riflessione profonda sull’amore che resiste al tempo e sulla forza della memoria.

Il significato della poesia “Per sempre” di Giuseppe Ungaretti

La poesia Per sempre di Giuseppe Ungaretti racconta il dolore della perdita e il tentativo di trasformare la mancanza della persona amata in memoria. Nei suoi versi il poeta immagina di poter continuare a sentire la presenza della moglie attraverso il sogno, il lavoro e soprattutto la voce che ritorna nei ricordi.

In questo modo la poesia suggerisce che l’amore più profondo non si interrompe completamente con la morte. Anche quando la presenza fisica scompare, il legame con la persona amata continua a vivere nella coscienza e nella memoria di chi resta.

Il significato della poesia Per sempre di Ungaretti è legato proprio a questo tentativo di trasformare il dolore della perdita in memoria.

Quando la poesia aiuta a ricordare chi non c’è più

Nella poesia Giuseppe Ungaretti trasforma il dolore della perdita in un gesto di memoria. I versi diventano lo spazio in cui il poeta può continuare a sentire vicino la persona amata, nonostante la morte abbia interrotto la sua presenza nella vita quotidiana.

La poesia si apre con un verso sorprendente: “Senza niuna impazienza sognerò”. Ungaretti non reagisce al lutto con ribellione o disperazione. Al contrario, accetta una forma di attesa silenziosa. Il sogno diventa il luogo in cui l’amore può continuare a esistere anche dopo la perdita.

Subito dopo compare un altro elemento fondamentale: il lavoro. Quando il poeta scrive “Mi piegherò al lavoro / che non può mai finire”, suggerisce che la vita continua nonostante il dolore. Il lavoro non è solo un’attività quotidiana, ma anche il lavoro interiore della memoria e della poesia. Scrivere diventa un modo per convivere con la mancanza e per trasformare il lutto in parola.

Nella parte centrale della poesia emerge una delle immagini più suggestive del testo. Ungaretti immagina una sorta di rinascita della persona amata: le “braccia rinate”, le “mani soccorrevoli”, gli “occhi” che tornano a dare luce. Il corpo della donna sembra ricomporsi lentamente, come se il poeta potesse ricrearlo attraverso il ricordo.

Questa immagine non rappresenta una vera resurrezione. È piuttosto la forza della memoria che ricostruisce la presenza della persona amata dentro l’immaginazione del poeta. Attraverso la poesia, Ungaretti prova a riportare in vita i gesti e lo sguardo della donna che ha condiviso con lui una vita intera.

Il momento più intenso arriva nel verso finale: “Per sempre ti risento”. Non è un caso che il poeta scelga il verbo risentire. Ungaretti non dice di rivedere la moglie, ma di sentirne di nuovo la voce. La voce diventa il simbolo della presenza interiore della persona amata, qualcosa che continua a guidare il poeta anche dopo la morte.

In questo modo Per sempre diventa una poesia sulla memoria e sulla fedeltà dell’amore. Anche quando la presenza fisica scompare, il legame con chi abbiamo amato può continuare a vivere dentro di noi, nella coscienza e nel ricordo.

La rinascita della persona amata nei versi di Ungaretti

Uno degli aspetti più suggestivi della poesia Per sempre è il modo in cui Giuseppe Ungaretti immagina il ritorno della persona amata attraverso una sorta di lenta rinascita del corpo.

Nei versi centrali della poesia il poeta descrive una sequenza di immagini molto precise. Prima compaiono le “braccia rinate”, poi le “mani soccorrevoli”, successivamente gli “occhi” che tornano a dare luce. È come se la figura della donna amata si ricomponesse lentamente davanti allo sguardo del poeta.

Questa progressione non è casuale. Ungaretti costruisce una sorta di movimento simbolico che porta dalla materia alla presenza spirituale. Il corpo della donna sembra tornare a vivere nella memoria del poeta, fino al momento in cui la sua voce torna a guidarlo.

La voce è infatti l’ultima immagine della poesia ed è quella più significativa. Nel verso “mi farà da guida / di nuovo la tua voce” la donna amata non è più soltanto un ricordo, ma diventa una presenza interiore capace di orientare il poeta nella vita.

In questo modo Ungaretti suggerisce che l’amore non scompare con la morte. La persona amata continua a vivere nella memoria, nei gesti ricordati e soprattutto nella voce che rimane impressa dentro di noi.

Il verso conclusivo, “Per sempre ti risento”, racchiude tutto il senso della poesia. Non si tratta di un ritorno reale, ma della possibilità di continuare a sentire la presenza della persona amata nel proprio cuore.

L’amore più vero non scompare con la morte: continua a vivere nella memoria e nella voce di chi abbiamo amato.

La lezione di Ungaretti: l’amore che continua oltre la morte

Con Per sempre Giuseppe Ungaretti ci lascia una riflessione profonda sul significato dell’amore e della memoria. La poesia mostra che la morte può interrompere la presenza fisica di una persona, ma non riesce necessariamente a cancellare il legame che ci unisce a chi abbiamo amato.

Attraverso il ricordo, il sogno e la voce che continua a risuonare nella memoria, la persona amata rimane parte della nostra vita. Il dolore della perdita non scompare, ma può trasformarsi in una presenza interiore che accompagna il nostro cammino.

È proprio questo il senso dell’ultimo verso della poesia, “Per sempre ti risento”. Ungaretti suggerisce che l’amore più profondo non finisce con la separazione o con la morte, perché continua a vivere nella coscienza e nei ricordi di chi resta.

In questo modo la poesia diventa uno strumento per affrontare il dolore e dare un senso alla mancanza. Le parole del poeta riescono a trasformare la sofferenza della perdita in una forma di memoria viva, capace di mantenere intatto il legame con la persona amata.

Per questo motivo Per sempre non è soltanto una poesia sul lutto. È anche una testimonianza della forza dell’amore, capace di resistere al tempo e di continuare a vivere dentro la memoria di chi ha condiviso una vita insieme.

La poesia di Giuseppe Ungaretti ci ricorda che l’amore più vero non scompare con il tempo e neppure con la morte. Può trasformarsi in memoria, in sogno, in una voce che continua a risuonare dentro di noi.

E forse è proprio questo il senso più profondo del “per sempre”. Non l’illusione di sfuggire alla perdita, ma la capacità di continuare a sentire vicino chi abbiamo amato davvero, anche quando non è più accanto a noi.