“Così non andremo più a zonzo” (1817) di Lord Byron, è arrivato il momento di dire basta alla “bella vita”

Così non andremo più a zonzo (So, we’ll go no more a roving) di Lord Byron è una poesia sull’addio alla vita da giovani e sulla volontà di voler, o dover, diventare adulti e posati.

Una poesia che si sposa bene anche con la fine delle prossime vacanze, perché si finisce purtroppo o per fortuna, di vivere le giornate senza nessuna meta o impegno, di andare in giro a zonzo e di dover rientrare nella “vita degli impegni”, del lavoro o dello studio.

Ma, che può essere indicata anche per coloro che vogliono o devono cambiare vita, iniziare a lavorare o studiare seriamente, e quindi entrare nel “routinario” mondo degli adulti.

La poesia riserva in questo addio un tono di malinconia, nella convinzione che si possa presto o tardi tornare a “vagabondare”, ad andare in giro senza meta, senza dover dare conto a niente e a nessuno.

Scritta nel 1817 e pubblicata postuma in Letters and Journals di Lord Byron, pubblicata nel 1830, So We’ll Go No More a Roving è rimasta una delle sue poesie brevi più popolari.

Leggiamo questa poesia di Lord Byron, il cui vero nome George Gordon Byron, sesto barone di Byron, per coglierne appieno il significato.

Così non andremo più a zonzo di di Lord Byron

Così, non andremo più a zonzo

Così tardi nella notte,

Anche se il cuore è ancora così amorevole,

e la luna sia ancora così luminosa.

Perché la spada è fuori dal suo fodero,

e l’anima consuma il petto,

E il cuore deve fermarsi a respirare,

e l’amore stesso deve riposare.

Anche se la notte è stata fatta per amare,

e il giorno ritorna troppo presto,

Ma non andremo più a zonzo

Al chiaro di luna.

**********************

So we’ll go no more a roving, Lord Byron

So, we’ll go no more a roving

So late into the night,

Though the heart be still as loving,

And the moon be still as bright.

For the sword outwears its sheath,

And the soul wears out the breast,

And the heart must pause to breathe,

And love itself have rest.

Though the night was made for loving,

And the day returns too soon,

Yet we’ll go no more a roving

By the light of the moon.