“Chiaro di luna, chiaro di luna estivo” di Emily Brontë, poesia sulla fragilità dell’amore e la natura

Chiaro di luna, chiaro di luna estivo è la poesia di Emily Jane Brontë sulla fragilità e la bellezza della natura, sul potere emotivo che essa esercita su di noi. Un omaggio alle calde notti d’estate, dove la magia del chiarore lunare dona atmosfere da sogno.

Emily Brontë, autrice del romanzo classico Cime tempestose, era anche una poetessa di grande talento. La sua poesia Chiaro di luna, chiaro di luna estivo è un brano bellissimo e struggente che cattura l’essenza delle emozioni che l’autrice vive durante una notte d’estate.

È vero, i raggi lunari creano un gioco di luci ed ombre che trasforma la natura che ci circonda in vera poesia.

Leggiamo il componimento poetico per coglierne la grandissima bellezza e la profondità del significato.

Chiaro di luna, chiaro di luna estivo di Emily Brontë

È il chiaro di luna, il chiaro di luna estivo,

tutto morbido e silenzioso e bello;

l’ora solenne della mezzanotte

spira dovunque dolci pensieri,

e più laddove gli alberi protendono

i rami ariosi nell’alto,

o chinandosi offrono

un riparo dal cielo.

E lì, in quei selvaggi pergolati

Una forma incantevole è posata;

L’erba verde e i fiori bagnati dalla rugiada

ondeggiano dolcemente intorno al suo capo.

*****************

Moonlight, Summer Moonlight, Emily Jane Brontë

Tis moonlight, summer moonlight,

All soft and still and fair;

The solemn hour of midnight

Breathes sweet thoughts everywhere,

But most where trees are sending

Their breezy boughs on high,

Or stooping low are lending

A shelter from the sky.

And there in those wild bowers

A lovely form is laid;

Green grass and dew-steeped flowers

Wave gently round her head.

Un Chiaro di luna estivo che dona magia

Chiaro di luna, chiaro di luna estivo di Emily Brontë è una poesia bella e romantica che cattura l’essenza di una notte d’estate. L’uso dell’immaginario e del linguaggio creano un’atmosfera vivida e incantevole, e i temi dell’amore, della natura e della gioia sono esplorati in un’esperienza senza tempo, né spazio, ovvero universale.

Il talento di Emily Jane Brontë come poetessa è evidente in questo brano, che testimonia la sua eredità come una delle più grandi scrittrici del XIX secolo.

Una poesia che offre un’immagine dell’amore attraverso la magia della natura

La poesia inizia con il verso “È il chiaro di luna, il chiaro di luna estivo”. In tal senso, la poetessa stabilisce immediatamente il tono e l’atmosfera del resto del brano. L’uso della parola “Chiaro di luna” per due volte crea un senso di incanto.

Questo “chiarore di luna estivo” contribuisce a creare un’esperienza onirica, poiché l’estate è spesso associata al calore, alla libertà e alla gioia.

La prima strofa descrive la luce della luna “morbida come l’amore”, un paragone bello e romantico. Il chiaro di luna è spesso associato all’amore e al romanticismo, e la morbidezza della luce crea un senso di intimità e tenerezza. Anche l’uso della parola “argento” per descrivere il chiaro di luna è significativo, poiché l’argento è un metallo prezioso spesso associato alla purezza e alla chiarezza.

Il chiaro di luna è un simbolo di bellezza e tranquillità, e la morbidezza e la quiete della notte suggeriscono un senso di pace e armonia. L’ora solenne di mezzanotte fa respirare dolci pensieri ovunque, ma soprattutto dove gli alberi mandano in alto i loro rami ventilati, o si chinano in basso a prestare un riparo dal cielo.

La seconda strofa mette al centro il movimento degli alberi illuminati dalla luna. Un movimento armonico, passionale che stimola desiderio e attrazione. La poetessa ci trasferisce un’esperienza intima che non può che essere associata all’amore.

La poetessa è profondamente colpita dalla bellezza della natura e la vede come una fonte di conforto e di ispirazione. Gli alberi sono personificati

e più laddove gli alberi protendono

i rami ariosi nell’alto,

o chinandosi offrono

un riparo dal cielo.

Questa immagine suggerisce un senso di protezione e di nutrimento, come se gli alberi abbracciassero l’oratore e lo proteggessero dal mondo esterno.

Nei suoi occhi i desideri più intimi prendono forma ed esplodono nella terza strofa associate ad un’immagine che prende forma dal profondo dei sentimenti della scrittrice.

La Luna e la Natura rendono omaggio a quella figura tanto amata e tanto desiderata. Tutto si muove per dare bellezza e armonia a quella “forma incantevole” e a quel “capo” accarezzato dall’erba bagnata dalla rugiada.

L’incontro tra amore e natura grazie a questa poesia trova il suo manifesto. La natura è espressione della felicità, della gioia, del benessere, così come dovrebbe essere l’amore.

Tutto è magia in questa visione onirica Emily Jane Brontë. La natura permette con le sue sensazioni di riappropriarci dei nostri più grandi sentimenti, anche se quelle immagini finiscono per essere fragili, sono destinate a finire con l’arrivo della luce del giorno.

L’autrice è consapevole che la bellezza della natura è fugace e che il momento di tranquillità e di pace che sta vivendo presto svanirà.

Una sintesi del significato della poesia

Chiaro di luna, chiaro di luna estivo può essere letta come una riflessione sulla natura della bellezza e sul passare del tempo. La poesia celebra la bellezza del mondo naturale, ma riconosce anche la sua transitorietà e precarietà.

La luce della luna è un simbolo di bellezza e tranquillità, ma anche un promemoria del fatto che nulla dura per sempre. Gli alberi sono una fonte di protezione e nutrimento, ma anche un promemoria della fragilità della vita.

La poesia può essere letta anche come una riflessione sulla vita e sulla carriera di Emily Brontë. La Brontë era una persona profondamente riservata e introspettiva e le sue poesie spesso riflettono i suoi pensieri e le sue emozioni interiori.

Chiaro di luna, chiaro di luna estivo può essere vista come un riflesso del suo senso di isolamento e desiderio e della sua consapevolezza dei limiti dell’esistenza umana.

In conclusione, abbiamo apprezzato una poesia bella ed evocativa che celebra la bellezza e la fragilità della natura. La poesia è ricca di immagini e simbolismi e i suoi temi di transitorietà e provvisorietà continuano a risuonare per sempre.

