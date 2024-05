“Abbi cura” di Raymond Carver, la poesia che risponde con l’amore alla paura della morte

“Abbi cura“. Si intitola così la poesia che vogliamo condividere con voi questa sera per ricordare Raymond Carver, grande scrittore e poeta americano, nato il 25 maggio del 1938 in Oregon.

Due parole brevi. Semplici ed essenziali come il concetto che Carver vuole trasmettere con questi toccanti versi, che veicolano paura, certo, ma anche resistenza, consapevolezza, forza e amore.

La vita di Raymond Carver non è semplice: l’infanzia segnata dalla guerra è seguita da una giovinezza precaria, dovuta alle difficoltà economiche che investono la famiglia ed il giovane stesso, che non riesce subito a trovare la sua strada. La condizione di Carver è resa ancor più complicata dall’abuso di alcol e dalle gravi conseguenze sugli incarichi professionali da poco ottenuti, quello di insegnante universitario e di giornalista.

L’opera dello scrittore statunitense è multiforme tanto quanto il suo autore. Fra prosa e poesia ci imbattiamo nel Carver debilitato dall’alcol, in quello rassegnato e pessimista, in quello che resiste ed insiste, perfino in quello maturo e consapevole.

“Abbi cura” è opera di un Carver indebolito dalla vita ma rinforzato dagli affetti e dalla consapevolezza, di un uomo che ritrova se stesso ed il mondo proprio nel momento di più alta disperazione.

Carver ha infatti composto “Abbi cura” negli ultimi mesi di vita, ormai sicuro di trovarsi alla chiusura della sua esperienza sulla terra per via delle gravi complicazioni del cancro.

E invece di soccombere alla paura e alla disperazione, lo scrittore si aggrappa al sentimento più nobile e potente che l’uomo ha a propria disposizione: l’amore, cura ad ogni male, salvezza del tempo, resistenza al dolore e alla morte.

“Abbi cura” ci insegna a rinascere anche nel dolore, a guardare al tempo che abbiamo con rinnovata tenerezza, a non abituarci mai a ciò che abbiamo, ai nostri affetti più intimi, ai giorni che si schiudono dinanzi ai nostri occhi come petali di rose a maggio. Una poesia meravigliosa, che infonde speranza e coraggio.

From the window I see her bend to the roses

holding close to the bloom so as not to

prick her fingers. With the other hand she clips, pauses and

clips, more alone in the world

than I had known. She won’t

look up, not now. She’s alone

with roses and with something else I can only think, not

say. I know the names of those bushes

given for our late wedding: Love, Honor, Cherish–

this last the rose she holds out to me suddenly, having

entered the house between glances. I press

my nose to it, draw the sweetness in, let it cling–scent

of promise, of treasure. My hand on her wrist to bring her close,

her eyes green as river-moss. Saying it then, against

what comes: wife, while I can, while my breath, each hurried petal

can still find her.