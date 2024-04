“A questo punto” di Eugenio Montale, la poesia che ci insegna a guardarci con occhi nuovi

Eugenio Montale riesce a scavare dentro le cose, a dare un nome a stati d’animo che a volte nemmeno sappiamo di provare. “A questo punto“, racchiusa nella raccolta Diario del ’71 e del ’72, è un esempio perfetto di come l’autore ligure vincitore del Nobel per la Letteratura nel 1975 sia in grado di raccontare momenti carichi di significato e di consapevolezza.

Leggiamo la sua poesia e lasciamoci trasportare dai suoi versi.

A questo punto, di Eugenio Montale

A questo punto smetti

dice l’ombra.

T’ho accompagnato in guerra e in pace e anche

nell’intermedio,

sono stata per te l’esaltazione e il tedio,

t’ho insufflato virtù che non possiedi,

vizi che non avevi. Se ora mi stacco

da te non avrai pena, sarai lieve

più delle foglie, mobile come il vento.

Devo alzare la maschera, io sono il tuo pensiero,

sono il tuo in-necessario, l’inutile tua scorza.

A questo punto smetti, strappati dal mio fiato

e cammina nel cielo come un razzo.

C’è ancora qualche lume all’orizzonte

e chi lo vede non è un pazzo, è solo

un uomo e tu intendevi di non esserlo

per amore di un’ombra. T’ho ingannato

ma ora ti dico a questo punto smetti.

Il tuo peggio e il tuo meglio non t’appartengono

e per quello che avrai puoi fare a meno

di un’ombra. A questo punto

guarda con i tuoi occhi e anche senz’occhi.