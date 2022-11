Il 4 novembre con le poesie di Giuseppe Ungaretti

Per celebrare il 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate abbiamo scelto alcune poesie di Giuseppe Ungaretti, scritte in occasione della Prima Guerra Mondiale.

Le poesie che vi proponiamo fanno parte della raccolta L’allegria pubblicata nel 1919 con il titolo Allegria di naufragi e in seguito, con il suo titolo finale, nel 1931. L’edizione definitiva, dopo ulteriori rimaneggiamenti, è del 1942.

La maggior parte dei testi poetici, scritti tra il 1914 e il 1919, esprime soprattutto i sentimenti nati dall’esperienza della prima guerra mondiale, come dolore ma anche come scoperta dei valori più autentici di fratellanza ed umanità.

L’Allegria di Giuseppe Ungaretti porta all’idea di un’esultanza che si presenta nei momenti più terribili del conflitto contro la morte ma che incitano il poeta a continuare il viaggio con maggiore ottimismo.

Il 4 novembre finiva la Prima Guerra Mondiale

Il 4 novembre l’Italia ricorda l’Armistizio di Villa Giusti – entrato in vigore il 4 novembre 1918 – che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste, e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale.

Il 4 novembre terminava la Prima Guerra Mondiale. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della Patria il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del “Milite Ignoto“, nel Sacello dell’Altare della Patria a Roma. Con il Regio decreto n.1354 del 23 ottobre 1922, il 4 Novembre fu dichiarato Festa nazionale.

Le Poesie di Ungaretti per il 4 Novembre

Le poesie che abbiamo scelto sembrano un reportage di guerra in cui le notizie e le immagini passano attraverso l’esistenza poetica di un giovane Ungaretti. In ogni testo si respira l’emozione della guerra e allo stesso tempo la voglia di vivere.

Giuseppe Ungaretti ci fa vivere la sofferenza di coloro che sono costretti a vivere la barbarie della guerra. La voglia continua di voler sopravvivere a qualcosa di incontrollabile. Queste poesie vogliamo dedicarle ai caduti di tutte le guerre, convinti che solo l’amore e la pace possono donare l’allegria.

Veglia di Giuseppe Ungaretti

Cima Quattro il 23 dicembre 1915

Un’intera nottata

buttato vicino

a un compagno

massacrato

con la sua bocca

digrignata

volta al plenilunio

con la congestione

delle sue mani

penetrata

nel mio silenzio

ho scritto

lettere piene d’amore

Non sono mai stato

tanto

attaccato alla vita

Italia di Giuseppe Ungaretti

Locvizza, il 1° Ottobre 1916

Sono un poeta

un grido unanime

sono un grumo di sogni

Sono un frutto

d’innumerevoli contrasti d’innesti

maturato in una serra

Ma il tuo popolo è portato

dalla stessa terra

che mi porta

Italia

E in questa uniforme

di tuo soldato

mi riposo

come fosse la culla

di mio padre.

Fratelli di Giuseppe Ungaretti

Mariano, 15 luglio 1916

Di che reggimento siete

fratelli?

Parola tremante

nella notte

Foglia appena nata

Nell’aria spasimante

involontaria rivolta

dell’uomo presente alla sua

fragilità

Fratelli.

Sono una Creatura di Giuseppe Ungaretti



Valloncello di Cima Quattro il 5 agosto 1916

Come questa pietra

Del S. Michele

Così fredda

Così dura

Così prosciugata

Così refrattaria

Così totalmente

Disanimata



Come questa pietra

È il mio pianto

Che non si vede

La morte

Si sconta

Vivendo.

In Dormiveglia di Giuseppe Ungaretti

Valloncello di Cima Quattro, 6 agosto 1916

Assisto la notte violentata

L’aria è crivellata

come una trina

dalle schioppettate

degli uomini

ritratti

nelle trincee

come le lumache

nel loro guscio

Mi pare

che un affannato

nugolo di scalpellini

batta il lastricato

di pietra di lava

delle mie strade

ed io l’ascolti

non vedendo

in dormiveglia

Pellegrinaggio di Giuseppe Ungaretti

Valloncello dell’Albero isolato, il 16 agosto 1916

In agguato

in queste budella

di macerie

ore e ore

ho strascicato

la mia carcassa

usata dal fango

come una suola

o come un seme

di spinalbaUngaretti

uomo di pena

ti basta un’illusione

per farti coraggioUn riflettore

di là mette un mare nella nebbia

San Martino del Carso di Giuseppe Ungaretti

Valloncello dell’albero isolato il 27 agosto 1916 Di queste case

non è rimasto

che qualche

brandello di muro Di tanti

che mi corrispondevano

non m’è rimasto

neppure tanto Ma nel mio cuore

nessuna croce manca E’ il mio cuore

il paese più straziato

Girovago

Campo di Mailly maggio 1918

In nessuna

Parte

Di terra

Mi posso

Accasare

A ogni

Nuovo

Clima

Che incontro

Mi trovo

Languente

Che

Una volta

Già gli ero stato

Assuefatto



E me ne stacco sempre

Straniero

Nascendo

Tornato da epoche troppo

Vissute

Godere un solo

Minuto di vita

Iniziale

Cerco un paese

Innocente

Soldati di Giuseppe Ungaretti

Bosco di Courton luglio 1918

Si sta come

d’autunno

sugli alberi

le foglie