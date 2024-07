Una bellissima ragazza, il libro autobiografico di Ornella Vanoni

Share on Email

Ornella Vanoni, una delle icone più luminose della musica e del teatro italiani, ha deciso di raccontare in un libro la sua straordinaria vita in un’autobiografia intitolata “Una bellissima ragazza: La mia vita“.

Vanoni ci regala un racconto stupefacente, autoironico e sincero della sua vita, senza lasciare spazio all’indifferenza.

Una bellissima ragazza: La mia vita è molto più di un libro: è un’opera che riflette la straordinaria vita di Ornella Vanoni, una vita fatta di passioni, di successi, di amori e di sfide.

È un viaggio attraverso il teatro e la musica, un racconto che ci porta a scoprire l’anima di una donna che ha saputo conquistare e affascinare generazioni di italiani.

Leggere questa autobiografia significa immergersi nella storia di una delle più grandi artiste italiane, una storia che continua a emozionare e a ispirare.

Nel suo libro autobiografico, Ornella Vanoni ci mostra come ha affrontato le sfide, come ha saputo rialzarsi dopo ogni caduta e come ha trovato la forza di continuare a creare, a emozionare, a vivere.

La narrazione è fluida, arricchita da aneddoti e riflessioni che offrono uno sguardo intimo e personale sulla vita di Ornella Vanoni.

La sua capacità di autoironia, la sincerità con cui racconta i momenti difficili e le gioie, rendono questo libro una lettura coinvolgente e ispiratrice.

Una bellissima ragazza

Sinossi del libro

“La Vanoni è una donna che ha tolto il sonno a molti italiani” ha detto qualche tempo fa Gianni Minoli.

Con quella voce “ambrata”, quel corpo “da negra”, quella straordinaria nonchalance con cui è passata in mezzo alle tempeste dell’esistenza quotidiana, è stata oggetto del desiderio di più generazioni di uomini. Ma è anche una donna apprezzata dalle donne.

La sua libertà nel seguire ciò che le comanda il cuore e nel dire quello che le suggerisce la mente ha fatto di lei un simbolo di emancipazione femminile, sempre espressa con naturale eleganza. Un’artista che domina ancora il palco regalando emozioni come all’inizio della sua carriera.

Una personalità che riesce ancora a far parlare di sé, suscitando ammirazione o polemiche, mai indifferenza.

In questa autobiografia, scritta a quattro mani e una voce, la vita della Vanoni appare esattamente per quel che è: un racconto stupefacente, autoironico, sincero, senza un attimo di respiro.

Una vita invidiabile, all’altezza dello smisurato talento di Ornella. Una famiglia benestante.

L’esordio-rivelazione a teatro con “L’idiota” di Achard. La sua storia d’amore con il gigante Giorgio Strehler, e poi tanti altri amori, alcuni speciali, altri impossibili, altri ancora in “paso doble”, come dice lei.

Tanto teatro con il meglio della prosa italiana, da Gigi Proietti a Giorgio Albertazzi.

Tantissima musica, partendo dalle canzoni della mala fino alla collaborazione con i più grandi della canzone italiana, Paoli, Tenco e Sergio Bardotti.

Ornella Vanoni, un’artista senza tempo

Gianni Minoli, in un’affermazione carica di ammirazione, ha dichiarato: “La Vanoni è una donna che ha tolto il sonno a molti italiani”.

Con la sua voce inconfondibile e sensuale, e una presenza scenica magnetica, Ornella Vanoni ha attraversato le tempeste della vita con una nonchalance straordinaria.

La sua capacità di esprimersi liberamente, sia nel seguire il cuore che nel dare voce ai pensieri, l’ha resa un simbolo di emancipazione femminile.

Il rapporto professionale con Franco Califano

Un altro capitolo significativo della carriera musicale di Ornella Vanoni è rappresentato dal suo rapporto professionale con Franco Califano.

Califano, noto cantautore, poeta e paroliere, ha contribuito in modo determinante a definire una parte importante del repertorio di Vanoni. La collaborazione tra i due è stata intensa e fruttuosa, unendo la poetica struggente e realista di Califano alla voce profonda e sensuale di Ornella Vanoni.

La loro sintonia artistica ha dato vita a brani che sono entrati nella storia della musica italiana, caratterizzati da testi profondi e melodie avvolgenti.

La capacità di Califano di scrivere testi che toccavano corde intime e universali, insieme all’interpretazione unica di Vanoni, ha creato un connubio perfetto.

Le canzoni scritte da Franco Califano per Ornella Vanoni rappresentano ancora oggi una parte importante della storia musicale italiana.

La collaborazione tra questi due grandi artisti ha prodotto brani indimenticabili che continuano a emozionare il pubblico con la loro profondità e bellezza.

Di seguito ricordiamo alcune delle canzoni più significative che Califano ha scritto per Vanoni:

“La musica è finita”

Uno dei brani più celebri della discografia di Ornella Vanoni, “La musica è finita” è stato scritto da Franco Califano insieme a Umberto Bindi e Nisa (pseudonimo di Nicola Salerno). Questo brano è un classico intramontabile, caratterizzato da una melodia struggente e un testo che racconta la fine di un amore, interpretato magistralmente dalla voce sensuale di Vanoni.

“Una ragione di più”

Scritta da Franco Califano insieme a Mino Reitano e Franco Reitano, “Una ragione di più” è un’altra canzone iconica interpretata da Ornella Vanoni.

Il testo toccante e la melodia avvolgente rendono questo brano un classico della musica italiana, che parla di un amore tormentato e della ricerca di una ragione per continuare a vivere nonostante il dolore.

“Appuntamento”

Anche se “L’appuntamento” è stata scritta principalmente da Bruno Lauzi, la versione italiana del brano ha visto il contributo di Franco Califano.

La canzone è diventata un altro grande successo per Vanoni, con un testo che esprime attesa e speranza per un incontro d’amore, sottolineato dalla calda interpretazione della cantante.

“Domani è un altro giorno”

Un altro brano significativo nel repertorio di Vanoni è “Domani è un altro giorno”, che parla della fine di una relazione e della speranza nel futuro. Franco Califano ha contribuito con la sua abilità di paroliere a creare un testo intenso che, unito alla melodia, riesce a evocare un forte senso di resilienza e speranza.

“Più”

“Più” è una canzone che mette in luce la capacità di Califano di scrivere testi poetici e profondi. Interpretata da Ornella Vanoni, questa canzone esplora i temi dell’amore e della nostalgia, diventando uno dei pezzi più apprezzati dai fan della cantante.

“Non Dirmi Niente”

Questa canzone, scritta da Franco Califano, è un’altra gemma nel repertorio di Ornella Vanoni. Il testo esplora i sentimenti di disillusione e riflessione interiore, con la voce di Vanoni che trasmette un’emozione palpabile e profonda.

Tra teatro e musica

Il teatro è stato il primo grande amore artistico di Ornella Vanoni. Il debutto in “L’idiota” di Achard ha segnato l’inizio di una carriera brillante che l’ha vista collaborare con i più grandi nomi della prosa italiana. Con Giorgio Strehler, ha creato momenti indimenticabili sul palco, dimostrando una versatilità e una profondità interpretativa che l’hanno resa una delle attrici più apprezzate del panorama teatrale italiano.

Ma è nella musica che Ornella Vanoni ha trovato la sua voce più autentica. Dalle canzoni della mala, che hanno segnato i suoi esordi musicali, alle collaborazioni con artisti del calibro di Gino Paoli e Luigi Tenco, Vanoni ha saputo reinventarsi e innovarsi costantemente.

La sua capacità di interpretare con intensità e passione ha fatto di ogni canzone un piccolo capolavoro, capace di toccare l’anima di chi l’ascolta.

Una vita sentimentale intensa

La vita sentimentale di Ornella Vanoni è stata tanto vibrante quanto la sua carriera. La sua storia d’amore con Giorgio Strehler, uno dei pilastri del teatro italiano, è stata una delle relazioni più significative della sua vita.

Ma Vanoni non si è fermata qui: ha vissuto molti altri amori, alcuni speciali, altri impossibili, descrivendo le sue relazioni con la stessa intensità con cui canta le sue canzoni.

La sua capacità di vivere pienamente le emozioni e di trasformarle in arte è una delle caratteristiche che la rendono unica. La Vanoni ha sempre seguito il suo cuore, indipendentemente dalle conseguenze, e questo l’ha resa un modello di libertà e autenticità per molte donne.

La sua vita è stata un “paso doble” costante, un ballo tra le gioie e le difficoltà, vissuto con una grazia naturale e una forza ineguagliabile.

Un’eredità artistica

Ornella Vanoni continua a essere una figura centrale nel panorama artistico italiano.

La sua voce, la sua presenza scenica, la sua capacità di emozionare sono rimaste inalterate nel tempo.

Anche oggi, ogni sua performance è un evento, capace di catturare l’attenzione del pubblico e di suscitare emozioni profonde.

In “Una bellissima ragazza: La mia vita”, Vanoni ci offre un ritratto sincero e appassionato di se stessa, mostrandoci la donna dietro l’artista, con tutte le sue fragilità e la sua straordinaria forza.

È una lettura che lascia il segno, che ispira e che celebra una vita vissuta all’insegna dell’arte e dell’autenticità.

