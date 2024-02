“Un letto di leoni” di Ken Follett, il thriller storico e l’amore si incontrano

Share on Email

Pubblicato in Italia nel 2012, "Un letto di leoni" è il libro perfetto da leggere se ti piacciono i thriller storici e le storie d'amore avvincenti.

Hai voglia di leggere un libro versatile che oltre a intrattenere racconti uno spaccato di storia importante? Pubblicato in Italia nel 2012, “Un letto di leoni” è un avvincente romanzo in cui Ken Follett mescola sapientemente il thriller, il romanzo storico e quello militare, e persino l’amore.

Una lettura, insomma, molto versatile capace di affascinare molte categorie di lettori.

“Un letto di leoni”

La sinossi

Ambientato in Afghanistan, nei luoghi della guerriglia contro l’invasione sovietica, “Un letto di leoni” ha come protagonisti una giovane donna inglese, sensibile e coraggiosa, un medico francese desideroso di emulare il padre, eroe della Resistenza contro i nazisti, e un inquieto americano che vuole organizzare in un unico esercito le varie tribù locali, unite dall’avversione contro gli stranieri ma divise dall’odio tribale.

Ciascuno dei personaggi, spinto dai propri segreti motivi, giunge in Afghanistan, nella Valle dei Cinque Leoni, dove le attività di Anatoly, uno spregiudicato colonnello del Kgb, aggiungono un’ulteriore complicazione. Il duello che si combatte fra loro, fatto di ingegnosità e di pazienza, di crudeltà e di ardimento, culmina in un confronto esplosivo che fa di Un letto di leoni un grande thriller e un’emozionante storia d’amore.

Le peculiarità del libro

“Un letto di leoni” è un libro che racchiude tutte le caratteristiche che amiamo di Ken Follett: dalla sua innata capacità di farci immergere in epoche e in luoghi che non abbiamo mai vissuto alla maestria nel caratterizzare i personaggi.

Leggendo questa storia che mette al centro della narrazione uno degli eventi clou degli anni ’80, il conflitto afghano, ci confrontiamo con un giallo d’azione che è al contempo un libro di guerra e che, in simultanea, tratta con passione e profondità anche il tema dell’amore.

Quello di “Un letto di leoni” è un triangolo in cui i due protagonisti, nemici giurati, amano la stessa donna. Sfogliando le pagine, non possiamo che immedesimarci sempre di più nei personaggi e nelle loro vite, senza restare immuni al fascino della storia avventurose che fa da sfondo alle vicende.

Ken Follett

La vita

Ken Follett, all’anagrafe Kenneth Martin Follett, è nato a Cardiff il 5 giugno 1949.

Già da piccolo sviluppa la passione per la lettura e la scrittura, sin da quando, all’età di dieci anni, si trasferisce a Londra insieme alla famiglia.

Ottiene l’ammissione allo University College di Londra nel 1967, dove studia filosofia e inizia ad impegnarsi nella politica di centro-sinistra. Si sposa con Mary nel 1968, e nello stesso anno nasce il figlio Emanuele.

Dopo la laurea nel 1970, intraprende un corso di giornalismo e inizia a lavorare come apprendista reporter a Cardiff nel South Wales Echo. Dopo tre anni Ken Follett torna a Londra per lavorare nell’Evening News.

La svolta arriva quando lascia il giornalismo e diventa vicedirettore della piccola casa editrice Everest Books: è in questo periodo che inizia a scrivere romanzi come hobby. Non immagina ancora il successo che arriverà con i suoi grandi romanzi.

Verso la fine degli anni Settanta, viene coinvolto nelle attività del partito laburista britannico, ambiente in cui conosce la deputata Barbara Hubbard, che sposerà nel 1985.

La produzione letteraria

Ken Follett è uno degli autori più noti del nostro tempo. Coi suoi avvincenti romanzi ha stregato innumerevoli lettori, anche quelli che di solito non amano il genere storico.

La produzione letteraria dell’autore di “Un letto di leoni”, che vede un totale di trentadue libri scritti e centosettanta milioni di copie vendute, può essere suddivisa in fasi.

La prima si apre con “La cruna dell’ago” del 1978, comprende cinque romanzi ed è legata al genere del thriller di spionaggio.

La seconda parte, senza ombra di dubbio la più conosciuta anche dai profani del genere, è costituita dalla fortunata saga storica de “I pilastri della terra” del 1989.

L’ultima fase di scrittura arriva intorno alla fine degli anni Novanta, quando lo scrittore britannico indaga la parte oscura delle tecnologie. Il suo grande ritorno con “Per niente al mondo”, conferma nuovamente Follett uno degli scrittori più amati del pianeta.

Con la serie di Kingsbridge, Ken Follett amplia e conclude il ciclo storico dei Pilastri della terra.

