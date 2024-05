“Un animale selvaggio”, 5 libri da leggere se ti è piaciuto l’ultimo thriller di Joël Dicker

“Un animale selvaggio” è uno dei best seller del momento. Da quando è uscito in contemporanea mondiale, il nuovo thriller di Joël Dicker non ha fatto che confermare il grande successo del suo autore, che ha conquistato il pubblico mondiale a suon di flashback, indagini serrate e colpi di scena inaspettati.

Rispetto ai lavori precedenti, “Un animale selvaggio” nasconde l’evoluzione di un autore che, oggi più che mai, sembra interessato a raccontare insieme alla storia i suoi personaggi, veicolo di analisi profonde e scandagliate.

Se anche tu hai letto “Un animale selvaggio”, lo hai apprezzato e vorresti leggere altri libri del genere, eccoti accontentato: di seguito troverai 5 suggerimenti perfetti per chi ha amato “Un animale selvaggio”.

5 libri da leggere se ti è piaciuto “Un animale selvaggio”

“L’enigma della camera 622” di Joël Dicker

Se ami la scrittura di Joël Dicker e vorresti leggere ancora qualcosa di suo ma hai già conosciuto i thriller più famosi prima di leggere “Un animale selvaggio”, il nostro suggerimento per te ricade su “L’enigma della camera 622”, che del nuovo titolo ricorda anche le modalità di indagini e l’importante presenza del flashback.

Un fine settimana di dicembre, il Palace de Verbier, lussuoso hotel sulle Alpi svizzere, ospita l’annuale festa di una importante banca d’affari di Ginevra, che si appresta a nominare il nuovo presidente.

La notte della elezione, tuttavia, un omicidio nella stanza 622 scuote il Palace de Verbier, la banca e l’intero mondo finanziario svizzero.

L’inchiesta della polizia non riesce a individuare il colpevole, molti avrebbero avuto interesse a commettere l’omicidio ma ognuno sembra avere un alibi; e al Palace de Verbier ci si affretta a cancellare la memoria del delitto per riprendere il prima possibile la comoda normalità.

“L’uomo duplicato” di José Saramago

Magari, insieme alla trama accattivante, ciò che ti ha colpito di più di “Un animale selvaggio” è l’analisi psicologica con cui Dicker ha permeato la sua nuova opera. Se è così, non resterai immune al fascino di un classico del genere, “L’uomo duplicato”.

Protagonista del romanzo è un professore di Storia di scuola media dal nome altisonante, Tertuliano Màximo Afonso. Separato dalla moglie senza ricordare né perché si è sposato né perché ha divorziato, ha difficoltà nelle relazioni col prossimo e si può definire un depresso.

Conduce una vita solitaria e noiosa, fino al giorno in cui non fa una scoperta sensazionale: dietro consiglio di un collega, noleggia una commedia leggera in videocassetta ed eccolo faccia a faccia con una comparsa che, ben più che somigliargli, è lui.

Un autentico doppio, la cui esistenza travolge quella di Tertuliano, che da quel momento farà di tutto per scoprire chi sia quell’attore, cosa faccia, che storia abbia, e si immerge così in un’inquietante realtà parallela, ricca di suspense e di spunti di riflessione sull’identità.

“Le sette morti di Evelyn Hardcastle” di Stuart Turton

In “Un animale selvaggio”, l’apparente tranquillità viene stravolta da eventi inimmaginabili. Così accade anche in questo bel thriller in cui i protagonisti si incontrano diciannove anni dopo essersi incontrati per la prima volta in occasione di una serata finita in tragedia.

Sono tutti invitati in una maestosa villa di campagna, pronti a festeggiare e ballare per tutta la notte. Non sanno che a breve verranno sconvolti da un nuovo terribile evento che si ripeterà, inspiegabilmente, fino alla risoluzione del mistero.

“Il ladro di anime” di Sebastian Fitzek

Ecco poi un thriller nordico che con “Un animale selvaggio” condivide la vocazione riflessiva.

In una clinica psichiatrica immersa nella campagna innevata alle porte di Berlino si consumano le nove ore che precedono la paura. Pazienti, medici, infermieri scoprono che il Ladro di anime, il folle che da tempo terrorizza la città si trova all’interno della struttura.

Di lui si conoscono soltanto i crudeli effetti provocati da un misterioso trattamento che svuota le anime delle vittime riducendole a meri involucri, e gli ambigui indovinelli che lascia dietro di sé come macabra firma. Inizia così una frenetica caccia al serial killer, guidata da Caspar, un ex chirurgo che ha perso la memoria in seguito a una tragedia personale e che si troverà a far fronte a qualcosa di assolutamente inaspettato e terribile.

Mentre il tempo scorre inesorabile nel tentativo di neutralizzare il Ladro di anime, Caspar vede riaffiorare dal suo subconscio pezzi della sua vita precedente, che progressivamente fanno luce sulla sua identità e sul suo drammatico passato, costringendolo a uno sconvolgente viaggio negli abissi più oscuri della propria psiche.

“La famiglia del piano di sopra” di Lisa Jewell

Infine, se “Un animale selvaggio” ti ha colpito per le doppie vite dei suoi protagonisti e per come faccia riflettere sul concetto di apparenza e identità, ti suggeriamo di leggere questo intrigante thriller di Lisa Jewell.

Cheyne Walk è una delle strade più eleganti di Chelsea, il quartiere in cui vive la buona società londinese. I suoi appartamenti, tuttavia, non sono soltanto la quinta di una vita ricca e spensierata, ma costituiscono a volte anche il teatro di raccapriccianti ritrovamenti.

Come quello che si spalancò davanti agli occhi degli agenti di polizia accorsi al numero 16 di Cheyne Walk, dopo una telefonata anonima che segnalava un possibile triplice suicidio. Sul pavimento della cucina giacevano i corpi dei coniugi Martina e Henry Lamb e di un terzo uomo non identificato.

In una camera al primo piano, c’era una bambina di circa dieci mesi in buone condizioni di salute, con una zampa di coniglio sotto la copertina della culla. Stando alle dichiarazioni dei vicini, da alcuni anni in quella casa abitavano molti bambini e diversi adulti, tutti misteriosamente svaniti nel nulla, compresi i due figli maggiori dei Lamb.

© Riproduzione Riservata