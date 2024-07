“Temesa e il mistero di Alibante” di Mario Aloe: un viaggio nella Magna Grecia

Pericolosamente vicini, il documentario di Andreas Pichler che uscirà nei cinema italiani il 26, 27 e 28 agosto 2024, non offre risposte facili o definitive, ma invita a una riflessione profonda sul rapporto tra uomo e natura.

La natura umana sarà la causa della distruzione di tutti gli esseri viventi. Scopri come attraverso "Fuoco e Ghiaccio" di Robert Frost.

L'interiezione, o esclamazione, è una parte della grammatica e della lingua italiana che usiamo tutti, sia nel linguaggio orale che in quello scritto. Ma sappiamo adoperarla correttamente?

D'Annunzio visse gran parte della sua vita col proposito di trarre da essa il maggior piacere possibile. In una frase, il Vate racchiude quello che per lui è il senso della vita: far sì che diventi un'opera d'arte.

Scopri il libro "Le ali del Piccolo Principe" che invita a esplorare il deserto come spazio dell'anima, proprio come fece Antoine Saint-Exupéry