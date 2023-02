“Sui passi di lei” di Emma Di Rao, il passato che non muore mai

Il libro di cui vogliamo parlarvi oggi si intitola “Sui passi di lei“, ed è il romanzo d’esordio di Emma Di Rao, scrittrice siciliana che collabora con il quotidiano “La Sicilia” e con il quotidiano letterario online “Letteratitudine“. Se cercate una storia avvincente, in cui non manchino né il mistero né il romanticismo, “Sui passi di lei” non vi deluderà. Quella di Emma Di Rao è un’opera che va a ritroso, che parte dal presente per arrivare a risolvere il passato, in un percorso che risuona come una catarsi.

Quando ripensare al passato fa male

Le esperienze dolorose che viviamo spesso si cristallizzano nei nostri cuori, rimangono bloccati lì dentro in una condizione di stasi che fa male ed impedisce di andare avanti. Ed è difficile riuscire a rimettersi in sesto curando questo dolore. Nella maggior parte dei casi decidiamo di mettere da parte i ricordi e la sofferenza, di far finta che non sia successo nulla e ricominciare una nuova vita cancellando – o cercando di farlo con tutte le nostre forze – ciò che è stato e che ci ha ferito.

Lea Calì, la protagonista di “Sui passi di lei”, fugge dal suo passato. Fugge dalla Sicilia, la terra che le ricorda tutto il dolore che non ha ancora affrontato. Si nasconde a Torino, in una città che non potrebbe essere più diversa dalla sua, e si rifugia in un lavoro che ama perché l’ha salvata. Lea è una grande lettrice, appassionata di letteratura, e ha trasformato la sua passione in lavoro, diventando editor. La sua vita scorre tranquilla, come se ciò che l’ha fatta scappare dalla terra d’origine non facesse più parte di lei.

Ma si sa, arriva un momento della vita in cui i nodi vengono al pettine. Così accade anche alla protagonista di “Sui passi di lei”, che si trova costretta a tornare a casa per via della scomparsa della madre. E qui ha inizio il viaggio di Lea, fra paure, misteri, speranze, e amori mai sopiti.

“Sui passi di lei”

Il cuore può spezzarsi in modo definitivo o guarire un po’ alla volta. È questa l’alternativa per Lea Calì, giovane editor che ha scelto di vivere a Torino ritenendola il luogo più lontano dalla città d’origine, in Sicilia, e soprattutto dalla propria sofferenza. Una sofferenza scaturita dall’inspiegabile disamore materno che ha quasi sospeso il tempo della protagonista. A dispetto della distanza, dalla sua terra continua però ad arrivare, forte e vitale, il richiamo di rapporti mai spezzati.

Che diverranno pesi molesti quando Lea, in occasione della morte della madre, farà ritorno a casa. Qui l’attendono inquietanti misteri che imprimeranno un corso diverso alla sua esistenza. Come una vecchia chiave che aprirà un cassetto da sempre chiuso riportando alla luce una lettera e un passato sconvolgente. O come il terribile segreto che si cela dietro il colore nero mai dismesso da Grazia, la governante che si è fatta carico di trasformare “una tana in nido”.

Un antico e tenace amore, mai sopito, torna nel frattempo a inondare con la sua musica l’anima di Lea. Nel suo romanzo d’esordio, l’autrice racconta la complessità delle relazioni umane che alcune volte si arrendono all’oscurità ed altre volte cercano e trovano la luce.

Emma Di Rao

Emma Di Rao, che ha esordito nel panorama della narrativa italiana proprio con “Sui passi di lei”, è nata a Siracusa, dove è cresciuta e dove vive tutt’ora. Ha insegnato al Liceo Classico “Tommaso Gar­gallo” in qualità di docente di Italiano e Latino. Inoltre, è relatrice in convegni, seminari e conferenze, e collabora con contributi culturali e recensioni con il quotidiano “La Sicilia” e con il sito web “Letteratitudine”.

Ha scritto e pubblicato diversi lavori, fra cui : “Santa Lucia e le simbologie luministiche nella Divina Commedia” nel volume Siracusa città di luce di S. Gatto e L. Trigilia, Lette­ra Ventidue 2022; “Note in margine a oggi di Elena Salibra” nella rivista di critica letteraria “Nuove soglie”; “Né Ulisse né Tiresia” nel volume Sulla punta là in alto dei Climiti, Quader­no della Fondazione Il Fiore 2016. “Sui passi di lei” è uscito nel dicembre 2022 per Ianieri Edizioni nella collana Notturni.