17 storie d’amore vere tra scrittori che ti lasceranno senza fiato

Scopri le storie d’amore più celebri ed emozionanti della letteratura mondiale: amanti, muse e compagni di vita che hanno condiviso il peso della penna e il tormento della creazione.

Dalla realtà alla finzione, storie d’amore capaci di ispirare ed emozionare. Spesso si pensa che gli autori classici e contemporanei più celebri abbiano avuto o facciano tutt’ora una vita solitaria, dedicata completamente alla letteratura. Non è sempre così: molti di essi hanno vissuto storie d’amore forti e tormentate, non sempre finite bene, ed hanno riversato tutta la loro passione all’interno delle loro opere letterarie, facendone diventare pietre miliari della letteratura mondiale.

Siamo abituati a leggere le loro parole, ma raramente ci soffermiamo sui battiti del cuore che le hanno dettate. Dietro ogni grande romanzo si nasconde spesso una storia d’amore vera, fatta di carne, ossessione e compromessi.

Le storie d’amore più belle tra scrittori: un viaggio nei sentimenti che hanno ispirato bestseller

Dalle lettere infuocate tra Italo Calvino ed Elsa De Giorgi al legame simbiotico e tormentato tra Virginia Woolf e Leonard, la vita privata degli scrittori è un archivio di passioni che superano la finzione. In questo articolo, esploriamo i legami reali che hanno nutrito il genio letterario: amanti, muse e compagni di vita che hanno condiviso il peso della penna e il tormento della creazione.

Le ”menti letterarie”, a dispetto della presunta competitività che potrebbe sorgere nella coppia, tendono ad attrarsi. Alcuni scrittori si sono così innamorati l’uno dell’altra e hanno finito col dar vita ad alcune delle coppie più solide di cui abbiate mai sentito parlare. In occasione di San Valentino, vi proponiamo alcune tra le storie d’amore più celebri della letteratura mondiale appartenenti a ogni epoca.

La storia tra Vladimir Nabokov e Véra Nabokov

Lui è famoso per “Lolita”, la sua oscenità e il grande scandalo che ha suscitato. La sua compagna, invece, è una donna brillante che ha avuto l’onore di leggere tutte le bozze dei suoi romanzi. I due sono insieme da 50 anni.

La storia d’amore tra Jack London ad Anna Strunsky

Jack London, l’autore di “Zanna Bianca” e “Il Richiamo della foresta“, diceva di non credere all’amore. Si sposò due volte ma mai con la donna che amava, Anna Strunsky. Nella lettera, datata 3 aprile 1901 e dedicata alla sua amata Anna, lo scrittore infatti non parla mai di amore. Ci gira attorno, lo analizza, lo racconta, ma non lo nomina o meglio, non lo “classifica”. Leggi qui la loro storia d’amore.

Il rapporto tra George Eliot e George Henry Lewes

Ormai tutti sanno che George Henry Lewes è un genio della letteratura, ma colei che è stata pronta a scommetterci sin dall’inizio è stata proprio la sua compagna, George Eliot. Lei stessa è un’autrice e una critica, oltre ad aver pubblicato diversi romanzi. Durante i tanti anni che hanno passato insieme, lui l’ha sempre incoraggiata a scrivere.

Stephen King e Tabitha King, un matrimonio da bestseller

Una famiglia di grande successo letterario, i King sono sposati dal 1971. È stata la moglie a insistere affinché Stephen pubblicasse il suo romanzo d’esordio, “Carrie”.

Oriana Fallaci e l’amore per Alekos Panagulis

Non stupisce che fra tutti i suoi amori la Fallaci sia stata particolarmente più legata al poeta greco. Alekos Panagulis era estremamente intelligente, brillante e coraggioso. I due hanno condiviso non solo un’intimità fatta di fughe in Toscana e convivenza ma anche di lotta attiva contro il regime dittatoriale dei Colonnelli. Leggi qui la loro storia d’amore.

F. Scott Fitzgerald e Zelda Sayre Fitzgerald

I due hanno avuto una tumultuosa relazione che ha riempito per lungo tempo le pagine dei tabloid, che ha dovuto fronteggiare gelosia, litigi e uno stile di vita a dir poco sconclusionato.

La storia tra Michael Chabon e Ayelet Waldman

Ben lontani dal mantenere riserbo sulla loro relazione, hanno entrambi scritto parecchio su quello che accade tra di loro, descrivendosi come “disperatamente” innamorati. Hanno quattro figli e due brillanti carriere.

Jane Austen e Tom Lefroy, una storia d’amore tra mito e realtà

Tutto ciò che rimane sulla storia d’amore sono indizi sparsi qua e là nelle sue lettere e nei ricordi altrui, poco si sa infatti delle storie amorose della scrittrice. Alcuni dicono che Jane abbia usato Lefroy come modello per inventare uno dei protagonisti di “Orgoglio e Pregiudizio“, Mr. Darcy. Scopri la storia d’amore tra Jane Austen e Tom Lefroy.

La storia d’amore tra Joan Didion e John Gregory Dunne

Entrambi grandi talenti letterari, hanno speso la loro vita insieme a leggere uno accanto all’altro e poi a scrivere, leggendo vicendevolmente i propri pezzi per consigliarsi al meglio sulle modifiche.

Allen Ginsberg e Peter Orlovsky

I due si conoscono nel 1954 e rimangono insieme fino alla morte di Allen nel 1997. Insieme hanno affrontato le critiche al poema “Urlo”, scritto da Allen, celebrato dalla critica ma condannata per le oscenità che contiene.

Dario Fo e Franca Rame, la bella e il giullare di Dio

“Persi la testa per lei solo guardando una foto. E per conquistarla finsi di ignorarla”. Impossibile scindere Franca Rame da Dario Fo, come è impossibile slegare il teatro dalla loro unione. Leggi qui la loro storia d’amore.

Jonathan Safran Foer e Nicole Krauss

Invidiati dagli altri scrittori, Jonathan e Nicole preferiscono l’intimità della loro casa alle luci della ribalta. Sposati dal 2004, hanno due figli.

La storia d’amore tra Jean-Paul Sartre e Simone di Beauvoir

Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre: due giganti nel mondo delle lettere, protagonisti di innumerevoli tradimenti ma allo stesso tempo legati da un’unione di altissimo livello intellettuale, che ha permesso loro di dare al mondo alcuni degli scritti più brillanti che siano mai stati pubblicati.

Jean-Paul Sartre e Simone di Beauvoir si conoscono alla Sorbona di Parigi. Da quel momento ha inizio un grande sodalizio sentimentale. Lei è una ragazza solitaria, lui, invece è sempre fin troppo diffidente, si sente inadeguato per i suoi difetti fisici, come lo strabismo. I due hanno avvertito subito una forte attrazione, ma non hanno mai vissuto insieme definitivamente.

Samuel Clemens (Mark Twain) e Olivia Clemens

Il loro primo appuntamento è stato una lettura tenuta da Charles Dickens. Olivia comincia presto a farsi carico della carriera letteraria del marito, a dispetto della salute cagionevole, e rimane il suo più fidato consigliere fino alla morte.

L’amore tra Pablo Neruda ed Albertina Soto

Neruda conobbe Albertina Rosa Azócar Soto a Santiago. Tra loro nacque subito un grande amore che diventa una via d’uscita dalla noiosa vita studentesca.

Zadie Smith e Nick Laird

I due si incontrano durante il secondo anno a Cambridge, diventano molto amici e solo anni dopo cominciano una relazione. Durante gli anni di amicizia hanno concorso per lo stesso premio letterario e hanno fatto parte dello stesso gruppo di aspiranti scrittori.

La storia tra Virginia Woolf e Leonard Woolf

Leonard era un uomo del Rinascimento, assorbito dalla scrittura, dall’arte e dalla politica, mentre Virginia si lasciava assorbire da passatempi meno comuni. La coppia ha dovuto affrontare i disagi mentali di Virginia, ma dopo il suo suicidio è stata trovato un biglietto indirizzato a Leonard, nel quale lei lo ringraziava perché non credeva che, al mondo, ci sarebbe mai potuta essere una coppia più felice di loro.