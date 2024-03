La storia di “Orsa Gaia” diventa una favola per bambini

Share on Email

Orsa Gaia diventa una favola per bambini per confrontarsi sui temi dell'ecologia e del rapporto dell’uomo con l’ambiente e gli animali del territorio.

“Orsa Gaia“, conosciuta anche come L’orsa JJ4, è stata al centro di una vicenda giudiziaria e mediatica intensa e controversa.

Una storia che ha acceso i riflettori sull’urgente, importante quanto complessa riflessione sulla convivenza tra l’uomo e gli animali selvatici nei territori in cui le loro vite sono fortemente connesse.

Oggi orsa Gaia diventa una favola per bambini, scritta da Donatella Franzese per Another Coffee Stories.

Queste favole insegnano il valore e l’importanza del rispetto e tutela per gli animali, la vegetazione e delle risorse naturali.

Inoltre, mostrano, come le azioni di ognuno possano fare la differenza nella salvaguardia del nostro ambiente e come ognuno di noi sia responsabile dell’ambiente che ci ospita per una serena e civile convivenza.

Le favole sull’ambiente, la natura e il rapporto uomo-animale, sono quindi un importante strumento per aiutare i bambini a comprendere l’importanza della sostenibilità e del rispetto per il nostro delicato ecosistema.

Attraverso questa favola, i bambini impareranno a vedere il mondo con occhi nuovi e attenti, riconoscendo il valore di ogni singola creatura e il ruolo fondamentale che ognuno di noi ha nel preservare la bellezza e l’equilibrio del nostro ambiente.

La favola “Orsa Gaia”

La favola “Orsa Gaia”, che si propone per bambini in età di lettura dai 7 anni, invita a coltivare e a riconoscere nei valori dell’amicizia, della cooperazione e della solidarietà, la pacifica e doverosa convivenza tra uomini e animali passando dall’osservazione e rispetto del mondo da ogni prospettiva.

Una narrazione per riflettere e sensibilizzare sulla convivenza tra uomo e animale nel rispetto per ogni forma di vita.

La protagonista di questa favola è Gaia, una dolce orsa che vive in un bosco insieme a Bruno e i suoi tre cuccioli.

Un giorno, per difenderli da una presunta aggressione, commette un errore e a causa di una bugia viene ingiustamente punita.

Solo il potere dell’amicizia e della verità la porterà fuori dai guai.

Intervista con l’editrice

Abbiamo parlato con Anna Giada Altomare editrice di Another Coffee Stories la quale ci introduce alla lettura del libro: – ci immergiamo in un mondo incantevole dove la natura e le sue creature sono al centro della narrazione.

La storia ci presenta Gaia, un’orsa dal cuore gentile che vive in un bosco insieme a Bruno e ai loro tre cuccioli.

Tuttavia, il tranquillo equilibrio della loro vita viene sconvolto da un evento inaspettato: Gaia commette un errore nel tentativo di difendere la sua famiglia da una presunta minaccia.

Questo errore porta Gaia ad essere ingiustamente punita, ma è proprio attraverso questa esperienza che emergono i temi centrali del racconto.

L’amicizia, la cooperazione e il potere della verità diventano fondamentali per Gaia mentre cerca di superare le conseguenze del suo errore.

La storia ci insegna l’importanza di questi valori universali e ci invita a riflettere sul modo in cui le nostre azioni possono influenzare gli altri.

Ma “Orsa Gaia” va oltre la semplice morale.

Chiosa Altomare – Invita i lettori a osservare il mondo da diverse prospettive, ad abbracciare la diversità e a coltivare la pace e l’armonia tra uomini e animali.

Attraverso le avventure di Gaia, scopriamo che il rispetto reciproco e la comprensione possono portare a relazioni più profonde e significative.

Questo libro è un viaggio emozionante attraverso la natura selvaggia e i suoi abitanti, che ci ricorda l’importanza di proteggere e preservare il nostro ambiente e tutte le creature che lo abitano.

Spero che “Orsa Gaia” ispiri i lettori a riflettere sui loro rapporti con il mondo naturale e a cercare modi per vivere in armonia con esso.

Donatella Franzese

Donatella nasce il 24 gennaio 1991 e vive immersa in uno dei parchi naturali più grandid’Italia, il Pollino; che ama e da cui si lascia ispirare. Laureata in Scienze dell’Educazione, svolge la professione di educatrice.

Accumula sogni e desideri e impiega il suo tempo a realizzarli. Cercatrice di piccoli stupori, predilige passeggiare per boschi e leggere.

