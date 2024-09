Settembre, 5 nuovi libri romance da non lasciarsi sfuggire

Se ami i romance e hai appena terminato la tua ultima lettura, sarai impaziente di scoprire quali sorprese riserva il mese di settembre agli appassionati del genere più amato del momento in Italia. Oltre al ritorno di Felicia Kingsley, ti segnaliamo alcuni avvincenti romanzi perfetti per ritornare alla routine con dolcezza, passione e, in alcuni casi, anche un po’ di sfrenata fantasia. Ecco i 5 libri romance da non perdere a settembre.

5 libri romance da non perdere a settembre

“Una conquista fuori menù” di Felicia Kingsley

Te lo avevamo anticipato poco fa, ma siamo certi che fossi già a conoscenza di questa nuova uscita, soprattutto se ami i romance: Felicia Kingsley è tornata da pochissimo in libreria con una nuova storia: “Una conquista fuori menù”.

Tra gli agenti speciali dell’FBI, Dwight Faraday è il migliore: anticonformista, con il fascino del mascalzone, detiene il record imbattuto di indagini risolte sotto copertura. È anche un cuoco provetto, dunque è l’ideale per infiltrarsi nella brigata del ristorante italiano che appartiene alla famiglia Villa, sospettata di avere legami con la malavita di New York.

Dwight, però, non ha fatto i conti con Julia Villa, la figlia del proprietario: ragazza tosta e determinata a guidare gli “affari” di famiglia, lo detesta sin dal loro primo, tempestoso incontro ed è intenzionata a fargli capire chi comanda. Con la missione a rischio, Dwight è costretto a cambiare piano: conquistare Julia per raccogliere le informazioni di cui ha bisogno.

Tra schermaglie affilate, sfide a colpi di fuori menù e provocazioni al peperoncino, Dwight è pronto a scovare la ricetta giusta per arrivare al cuore di Julia, che sembra ostinatamente immune al suo fascino. Ma se, alla fine, fosse proprio l’inafferrabile agente Faraday a farsi prendere per la gola? In cucina non ha mai fatto così caldo…

“Koster Academy” di Marilena Barbagallo

Questo è un romance misterioso ed intrigante.

Beatrix van den Berg è un’orfana cresciuta nel Begijnhof di Amsterdam senza conoscere le proprie origini. Ha poche prospettive per il futuro e un’unica certezza: ogni anno due uomini scelgono alcune ragazze della casa di accoglienza e le portano via.

Ramses Hofman, uno di questi, appare ai suoi occhi particolarmente affascinante e misterioso: per lei rappresenta il mondo esterno, la possibilità di fuga da un destino che sembra già segnato, e ne è attratta da sempre. A maggior ragione quando, arrivato il suo turno, si rende conto che proprio Ramses sembra poterle dare le risposte che cerca sulla sua famiglia.

Per saperne di più dovrà seguirlo in una scuola diversa da tutte le altre: controversa. Spregiudicata. Anticonformista. In un intenso gioco di manipolazione e seduzione che darà vita a un amore contrastato, Trix dovrà presto decidere fino a che punto spingersi per riscattarsi e scoprire la verità sul suo passato.

“Nessuna regola in amore” di Elle Kennedy

Atmosfere del tutto differenti per il romance che sancisce il ritorno di Elle Kennedy, autrice best seller con “The Campus Series”.

L’estate di Diana Dixon si prospetta pienissima: è una cheerleader che si sta preparando per una competizione, si barcamena tra due lavori e tiene a bada un ex ragazzo che non riesce a capire che è finita. Di sicuro non ha tempo da perdere con Shane Lindley. Giocatore di hockey alto, affascinante e con la fama da playboy, Shane si è appena trasferito nel condominio di Diana e ha invaso il suo territorio.

La pacifica convivenza, però, richiede alcune regole di base: niente feste e soprattutto nessun contatto tra loro. Ma è proprio a Diana che Shane si rivolge per far ingelosire la sua ex, proponendole di fingersi la sua fidanzata. Diana inizialmente è riluttante, poi acconsente ad aiutarlo, anche per sbarazzarsi una volta per tutte del suo, di ex. Col passare del tempo, tra i due scocca la scintilla. Avranno il coraggio di trasformare la finzione in realtà?

“Limitless” di Karim B.

“Limitless” è un dark romance che ha conosciuto il successo già su Wattpad.

È il primo giorno dell’ultimo anno di liceo alla San Moris e Sky Miller non vede l’ora di realizzare il suo sogno di scappare da New York, lontano da quel palazzo fatiscente del Bronx in cui è cresciuta.

La vita, con lei e i suoi fratelli, Jake, Dean e Will, non è stata clemente: abbandonati dai genitori quando erano ancora piccoli, hanno dovuto rimboccarsi le maniche. Le cose si complicano quando tra i corridoi della scuola Sky rincontra Trevor De Marco.

Sono passati cinque anni dall’ultima volta che l’ha visto, il giorno in cui è stato arrestato per l’assassinio del padre, Bruno De Marco, all’epoca l’uomo più temuto del quartiere, che aveva reso la vita del figlio un incubo. I fratelli Miller conoscono Trevor da quando sono bambini, sanno che quel gesto estremo è stato per difesa personale, ma nessuno ha creduto a loro e la chiamata di Sky alla polizia è costata al ragazzo il carcere.

E forse ha compromesso per sempre il loro rapporto. Trevor, bello da togliere il fiato, non è cambiato in questi anni e non ha intenzione di perdonare la ragazza. Con l’appoggio dei Raiders, ora di nuovo al completo, i Miller non avranno vita facile. Ma quando arriverà un nemico comune, i fratelli Lacroix, forse per loro ci sarà una nuova occasione per riconciliarsi…

“La discendente del ladro” di Giulia Modugno

Infine, un romantasy – un mix tra fantasy e romance – creativo e adrenalinico che ha stregato migliaia di lettori su Wattpad.

Nailyn, rimasta orfana, ha trovato in Jak la sua unica famiglia. I due, soli al mondo, gironzolano per le strade dei bassifondi di Vartadis vivendo di furti ed espedienti. La loro temerarietà, però, li mette presto in pericolo: quando sottraggono un candelabro d’oro dalla casa di un ricco mercante, diventano subito dei ricercati.

Tra depistaggi, inseguimenti e la fuga a bordo di un veliero di pirati, avrà inizio un’avventura rocambolesca che condurrà Nailyn alla scoperta della sua identità: perché i suoi occhi rossi destano tanti sospetti? È davvero lei la famosa Discendente del Ladro, colui che ha rubato le tre Spade in cui sarebbe racchiusa tutta la magia del mondo, adesso costretta in un sonno senza fine?

