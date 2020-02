San Valentino, i 10 baci più belli della storia del cinema

Il bacio è il simbolo del San Valentino e in generale dell’amore. In un’epoca in cui imperversa la tecnologia e i rapporti mediati da social, il bacio può diventare, in effetti, qualcosa di inedito. Per celebrare la festa degli innamorati, abbiamo deciso di scegliere i baci più belli ed intensi che ci ha regalato il cinema. E per molti di questi baci sarà interessante fare il raffronto coi libri da cui sono tratti.

Elizabeth Bennett e Ftizwilliam Darcy (Orgoglio e Pregiudizio di Joe Wright, 2005)

Dopo i loro battibecchi e le varie disavventure, Elizabeth e Darcy riescono a riconoscere entrambi di essere innamorati l’uno dell’altra. I due, in realtà, non concretizzano il loro bacio, all’alba di un nuovo giorno – e della loro nuova vita insieme – lasciandolo piuttosto in sospeso. Esattamente come nel romanzo.