Se per questa notte preferisci un po' di relax in solitaria per goderti al massimo la magia delle stelle, ecco 5 libri perfetti per te.

Il 10 agosto e le notti che di poco lo precedono e lo seguono sono date molto attese da appassionati di astronomia, da chi ama campeggiare ma anche da chi è un romantico sognatore.

Se anche tu avverti la magia delle stelle e in occasione di San Lorenzo vuoi goderti qualche ora in solitaria a contatto con il firmamento, ecco i consigli di lettura perfetti per te: 5 libri da leggere sotto le stelle. Magari con l’ausilio di una torcia o, perché no, avvalendoti dei dispositivi di lettura elettronici che ormai sono più che equipaggiati per sopravvivere al buio.

San Lorenzo, 5 libri perfetti da leggere sotto le stelle

“Bestia di gioia” di Mariangela Gualtieri

“Sii dolce con me. Sii gentile./ È breve il tempo che resta. Poi/ saremo scie luminosissime./ E quanta nostalgia avremo/ dell’umano. Come ora ne/ abbiamo dell’infinità”.

Le poesie di Mariangela Gualtieri vibrano di amore, gentilezza, di passione che, dall’angolo più intimo del cuore, arrivano a toccare l’universo intero. Leggerle immersi nella natura, magari sotto le stelle in una notte magica come quella di San Lorenzo, può essere davvero un’esperienza potente. Noi ti suggeriamo, in particolare, “Bestia di gioia”.

Per la prima volta Gualtieri ha scritto una raccolta poetica fortemente strutturata, con un ritmo meno magmatico delle precedenti, scandito da sezioni che articolano il libro alternando temi e toni diversi, in particolare il canto gioioso, quasi francescano, della natura e la riflessione sulle cose umane, sullo strappo del tempo, sul momento finale, più misterioso che triste, che trasforma il niente in “un niente più grande”.

“Cose che succedono la notte” di Peter Cameron

Questo è un romanzo misterioso e avvincente in cui realtà e sogno si mescolano indissolubilmente. Perfetto per una lettura sotto le stelle!

Questo libro è fatto di buio e di neve. Di un treno nella notte, e di una coppia senza nome che scende in una stazione deserta del Grande Nord. Di un immenso, lussuoso albergo nel cuore di una foresta. Delle sue stanze chiuse, dei suoi infiniti corridoi, dell’isola di luce del suo bar.

Dei suoi ambigui ospiti – una vecchia cantante che tutto ha visto, e un losco uomo d’affari con un crudele disegno. E, ancora, di un sinistro orfanotrofio, e di un enigmatico guaritore. Non tutti gli scrittori avrebbero saputo trasformare questa materia in un avvincente, misterioso romanzo.

“Le notti bianche” di Fëdor Dostoevskij

Se non hai mai letto questo grande classico della letteratura mondiale, devi farlo assolutamente. Di notte, ha un sapore ancora più speciale.

Un giovane sognatore, nella magia vagamente inquieta delle nordiche notti bianche, incontra una misteriosa fanciulla e vive la sua “educazione sentimentale”, segnata da un brusco risveglio con conseguente ritorno alla realtà.

Un Dostoevskij lirico, ispirato, comincia a riflettere sulle disillusioni dell’esistenza e dell’amore nell’ultima opera pubblicata prima dell’arresto e della deportazione, esperienze che modificheranno in maniera radicale e definitiva la sua concezione dell’uomo e dell’arte.

“L’isola di Arturo” di Elsa Morante

Un altro classico da leggere almeno una volta nella vita. Perfetto per una lettura magica come quella di San Lorenzo perché nel suo romanzo di formazione, Elsa Morante racconta pezzi di noi che spesso non ricordiamo più di trattenere. Potente e ancestrale, è un libro che ricostruisce una connessione con noi stessi.

Il romanzo è un’esplorazione attenta della prima realtà verso le sorgenti non inquinate della vita. L’isola nativa rappresenta una felice reclusione originaria e, insieme, la tentazione delle terre ignote.

L’isola, dunque, è il punto di una scelta e a tale scelta finale, attraverso le varie prove necessarie, si prepara qui, nella sua isola, l’eroe ragazzo-Arturo. È una scelta rischiosa perché non si dà uscita dall’isola senza la traversata del mare materno; come dire il passaggio dalla preistoria infantile verso la storia e la coscienza.

“Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare

Infine, una lettura breve, intensa e onirica per scoprire una commedia di Shakespeare che spesso viene sottovalutata.

Fate e folletti popolano il mondo fantastico di questa commedia di Shakespeare, lieve e raffinata, in cui amori e tradimenti si susseguono con comicità e grazia incantevole.

Dalla bellissima Titania, regina delle fate, innamorata perdutamente di un uomo dalla testa d’asino, al comico e irresistibile Bottom fino al capriccioso folletto Puck, i cui errori nel somministrare i filtri d’amore muovono le sottili trame della vicenda. Una commedia lieve e briosa, ricca di improvvisazioni e colpi di scena, che inaugura un nuovo tipo di rappresentazione nel panorama shakespeariano

