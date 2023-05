Salone del Libro di Torino, 10 appuntamenti da non perdere

Share on Email

Oggi è il gran giorno: il Salone del Libro di Torino ha aperto le porte a migliaia di visitatori. Per l'occasione, abbiamo selezionato 10 appuntamenti da non perdere in questi giorni!

Finalmente è stata inaugurata la XXXV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, dedicata al tema “Attraverso lo specchio”. Per l’occasione abbiamo selezionato alcuni fra gli appuntamenti più interessanti e ve li presentiamo in questo articolo!

10 appuntamenti da non perdere al Salone del Libro

Il 19 maggio, dalle 10.30 alle 11.30, il Salone del Libro propone fra le varie iniziative uno spazio dedicato alle scrittrici legate alla città di Torino.

La storia e la cultura degli ultimi duecento anni di Torino è raccontata con i ricordi e i simboli scritti nelle pietre del cimitero Monumentale di Torino, che è annoverato tra i più significativi tra i cimiteri europei e che si pregia essere una tappa nel circuito dell’European Cemeteries Route, itinerario europeo certificato dal Consiglio d’Europa dal 2010.

2. “Attraverso lo specchio c’è… John Steinbeck”, Sala Granata, PAD 3

Ecco un altro evento da non perdere il 19 maggio (10.45-11.45) al Salone del Libro, soprattutto si siete incuriositi dalla letteratura americana.

Uomini e topi di John Steinbeck, storia dell’alleanza tra George e Lennie, il bracciante protettivo e il gigante con la mente di bambino, del loro vagare con un sogno da realizzare, quello di una fattoria tutta per loro, e della spirale di involontaria violenza che prende Lennie e sbriciola il sogno, è un capolavoro di dolorosa semplicità. Un grande classico sempre attuale.

3. “#BookTok Talk: Il Romance su TikTok, come la community di BookTok si approccia ai diversi generi letterari”, Palco Live, AREA ESTERNA PAD OVAL

Passiamo agli appuntamenti da non perdere al Salone del Libro sabato 20 maggio. È innegabile che TikTok stia trainando il mercato dell’editoria in Italia come all’estero. Questo evento (10.15-10.45) è dedicato proprio a tale fenomeno e alla sua risonanza sulle scelte d’acquisto dei giovani lettori.

Su TikTok la sfera delle emozioni è una forte componente che guida letture emotivamente coinvolgenti e totalizzanti. Da questo punto di vista, il Romance è una fonte perfetta a cui attingere. Una conversazione con Tillie Cole, autrice di Dammi mille baci, su come, e perché, il Romance sia un genere letterario così coinvolgente per la community di BookTok.

4. “Jhumpa Lahiri. Moravia è un autore classico?”, Sala Blu, PAD 2

Dalle 11.30 alle 12.30, al Salone del libro ci sarà anche un evento con Elena Loewental dedicato ad Alberto Moravia.

L’autrice di Racconti romani (Guanda) analizza la dimensione oraziana presente in alcuni racconti di Moravia. A partire da questo confronto, quanto possiamo considerare Moravia un autore classico? Che effetto fa leggere i suoi racconti a distanza di circa sessant’anni?

5. “Senza trama e senza finale. La spericolata scrittura di Anton Čechov”, Sala Granata, PAD 3

Il 20 maggio al Salone del Libro sarà protagonista anche Anton Čechov con un intervento di Paolo Nori che si terrà dalle 11.45 alle 12.45.

Una volta Čechov ha chiesto a Bunin: “Scrive molto?” “Poco” ha risposto Bunin. “Male” ha detto Čechov. “Bisogna lavorare molto… e per tutta la vita.” Poi ha aggiunto: “Secondo me, alla fine di un racconto bisognerebbe buttare e gettare via l’inizio e la fine. È lì che noi scrittori concentriamo le nostre bugie maggiori…”

6. “Massimo Recalcati. Psicoanalisi del mondo contemporaneo”, Sala 500, CENTRO CONGRESSI

Il 21 maggio, invece, gli appuntamenti da non perdere sono parecchi! Uno fra questi è certamente l’incontro con Massimo Recalcati incentrato sul mondo contemporaneo e la sua crisi.

Le trasformazioni della famiglia e il disagio della giovinezza. Il disfacimento del discorso educativo e il conformismo. La violenza e il razzismo. La crisi della sinistra e la virata sovranista. La pandemia e la guerra. Una riflessione sulle dinamiche collettive che formano la nostra vita sociale ed sui traumi che colpiscono il mondo contemporaneo.

Se siete fan di Francesco Costa non potete perdervi nemmeno il suo Morning Live pensato proprio per il Salone del Libro!

La rassegna stampa del Post, dal vivo. Una puntata speciale in cui Francesco Costa ci racconta cosa c’è sui giornali del giorno e soprattutto perché. Quali sono le notizie di cui si parla di più? Come se ne parla?

Dalle 10.45, poi, il Salone del Libro comincia a festeggiare Tolkien e il suo importante anniversario!

Il primo appuntamento per i lunghi festeggiamenti di J.R.R.Tolkien nel cinquantenario della morte. Per raccontare lo stato degli studi e delle traduzioni delle sue opere, la percezione contemporanea, e l’eredità raccolta da autrici e autori di oggi.

9. “Onde del femminismo albanese. Letteratura “femminile”, Sala Albania, PAD 1

Lunedì 22 maggio (11.00-12.00) il Salone del Libro si tinge di rosa con un appuntamento imperdibile dedicato alla letteratura femminile d’Albania!

Dalle prime voci femminili dopo il racconto degli anni ’30 alle prime pubblicazioni a figura intera sotto il nome di un’autrice donna. Eros e femminismo nelle lettere albanesi. La poetessa Rita Petro dialoga con la ricercatrice Alda Bardhyli.

10. “Roberto Saviano. Autore di Cuore Puro (Giunti)”, Sala Oro, PAD OVAL

Infine, vi segnaliamo uno dei tanti eventi del Salone del Libro dedicati ai più giovani. Alle 12.15, Roberto Saviano incontrerà i ragazzi delle scuole secondarie per raccontare il suo nuovo libro incentrato sulla crescita:

Quattro amici nella periferia nord di Napoli, quattro giovanissimi calciatori, alle prese con una partita grande come il mondo: diventare grandi, senza perdere i propri sogni.