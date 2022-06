Le opere preferite

Il noto scrittore Ken Follett nasce a Cardiff, nel Galles, il 5 giugno 1949. Ken Follett si è affermato come uno dei più amati narratori viventi. Autore da oltre 150 milioni di copie, si è dimostrato storico meticolosissimo e romanziere estremamente versatile: nel corso delle ultime decadi l’abbiamo visto affrontare con uguale perizia storie medievali dal respiro epico (‘I pilastri della terra‘), thriller bellici di spionaggio e contro-spionaggio (‘La cruna dell’ago‘), fino a veri e propri romanzi di fantascienza (‘Il terzo gemello‘).

Ken Follett, i 5 libri più amati dai lettori

Ma quali sono i romanzi che più hanno amato i suoi fan? Vi abbiamo chiesto di dircelo, scopriamo tutti i suoi libri che entrano in questa speciale classifica.

E’ un romanzo storico pubblicato nel 1989. Ha venduto più di 14 milioni di copie diventando un best seller internazionale. Il libro racconta la costruzione di una cattedrale nella località immaginaria di Kinsbridge. Le cattedrali, protagoniste di questi libri, sono proprio i pilastri della terra, i monumenti attorno ai quali gli uomini costruiscono la società. Sullo sfondo si snodano le avventure di personaggi di finzione, ma verisimili che raccontano il Medioevo in tutte le sue sfumature.

Il seguito de “I Pilastri della terra”, ambientato 200 anni dopo rispetto al suo prequel. Si narrano le vicende dei discendenti del primo libro, sempre nello sfondo della cittadina immaginaria di Kinsbridge. Sullo sfondo delle avventure dei protagonisti, si sviluppano le vicende legate al completamento della cattedrale e di un importante ponte.

Si tratta della prima pubblicazione di Ken Follet che ha conquistato i lettori. L’opera, edita nel 1978, è un romanzo di spionaggio ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale che vede come protagonista migliore spia nazista dell’Abwehr, soprannominata “L’ago”. La sua capacità di infiltrarsi tra le linee nemiche senza farsi vedere. lo rende la persona ideale per infiltrarsi in territorio britannico…

Un romanzo thriller, ma anche di fantascienza pubblicato nel 1996. Una trama che esula dal contesto medioevale tanto amato da Follet che in questo libro parla invece di manipolazioni di geni e clonazione. In particolare, la storia è quella di una scienziata che, incaricata di compiere uno studio sui gemelli per conto di una prestigiosa azienda, con lo scopo di capire se i gemelli che crescono in contesti diversi presentano delle somiglianze nel carattere e nel comportamento. Come andrà a finire? I gemelli si incontreranno mai?

Nell’elenco dei titoli più amati viene citata anche più volte la spy story “Codice Rebecca”. Ci troviamo in Egitto nel 1942. Rommel e suoi stanno avendo la meglio sui soldati britannici e sono pronti ad entrare al Cairo. La strenue resistenza alleata, però, è affidata a un ufficiale inglese che deve far di tutto per scoprire un codice segreto utilizzato dai tedeschi per comunicare tra loro. Un romanzo affascinante che mescola thriller, storia e azione. Assolutamente da non perdere.