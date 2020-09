Arriva la mappa letteraria del mondo, ogni stato ha il suo romanzo

Un’idea non certamente nuova ma molto interessante quella di Backforward24 (pseudonimo dell’autore), che ha realizzato una mappa della letteratura del mondo. Ogni stato è rappresentato attraverso la copertina del libro che, secondo l’autore, rappresenta al meglio la cultura della nazione. Naturalmente le scelte dell’autore sono soggettive e non sono condivise da tutti, ma proprio per questo la selezione è stata in grado di suscitare un dibattito. L’opera di Backforward24 spinge infatti a riflettere su quali siano oggi le opere più rappresentative di un popolo e di una nazione.

Tra classici e contemporanei

I libri scelti vanno dai classici, come Guerra e pace di Tolstoj per la Russia, a romanzi di autori contemporanei come L’ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón, che soffia il posto al Don Chisciotte di Cervantes per la Spagna. Anche per l’Italia Backforward24 non ha puntato su un classico ma su un autore contemporaneo: a Dante o gli altri immensi autori della nostra letteratura è stata preferita Elena Ferrante con L’amica geniale, che oggi è forse il libro italiano più letto all’estero.

Una mappa del mondo

I libri scelti per gli altri paesi, per esempio, sono Uomini che odiano le donne di Stieg Larsson per la Svezia, Il Dio delle piccole cose di Arundhati Roy per l’India, I miserabili di Victor Hugo per la Francia, Don Casmurro di Joaquim Maria Machado de Assis per il Brasile, Il tunnel di Ernesto Sabato per l’Argentina, Il mio nome è Rosso di Orhan Pamuk in Turchia, Orgoglio e pregiudizio in Gran Bretagna e l’Ulisse di Joyce in Irlanda, L’uccello che girava le viti del mondo di Haruki Murakami in Giappone, Il buio oltre la siepe di Harper Lee per gli Stati Uniti. Per il Canada, infine, è stato scelto un libro per ragazzi che ha appassionato generazioni di lettori: Anna dai capelli rossi di Lucy Maud Montgomery

