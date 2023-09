Monza Book Fest 2023: anche quest’anno torna uno degli eventi più amati e più noti per gli abitanti di Monza e dell’intera regione lombarda (e non solo). Domenica 10 settembre torna, infatti, il Monza Book Fest, una giornata in cui la lettura, gli autori, gli editori e tutti i mondi che girano attorno all’editoria potranno esprimersi e farsi conoscere. Gli appuntamenti in programma sono numerosi e Libreriamo è partner dell’iniziativa.

Una piazza vestita a festa

Ad accogliere ospiti, editori, autori, volti noti del mondo dello spettacolo e amanti dei libri sarà la splendida e centrale piazza Roma, conosciuta a tutti come l’Arengario. Sotto le arcate dell’antico broletto, i protagonisti dell’evento avranno la possibilità di celebrare la cultura. In quella giornata sarà comune denominatore disquisire sul piacere che si prova immergendosi nella lettura di un libro.

Orari e informazioni utili

Il giorno di riferimento è domenica 10 settembre. La IX edizione del Monza Book Fest inizierà alle 9.40 e si concluderà alle 20.30. La giornata di festa verrà inaugurata da un momento musicale in cui si esibiranno Roberta Castoldi al violino e Fabio Rovelli alla chitarra. Da quel momento in poi sarà un susseguirsi di presentazioni di romanzi, gialli, saggi e ogni altro genere di libro.

Ospiti e vip al Monza Book Fest: il programma

Il programma è molto articolato e offrirà l’opportunità di scambiare opinioni sui temi di attualità come l’emancipazione femminile, il bullismo e il pericolo della comunicazione sui social.

Ore 10.00, Vite da raccontare: Raffaele Mangano (“La riga sulla emme”) – Lucia Fanelli (“Immune e impune e altre storie a geometria variabile”). Presenta Silvia Messa.

Ore 10.40, Storie da ascoltare: Carmela Scotti (“Del nostro meglio”) – Lucia Tilde Ingrosso (“I Monteleone”). Presenta Silvia Messa.

Ore 11.20, Donne nella storia: Marcella Manca – Federica Tronconi – Franca Pellizzari – Diane Jacqueline Maffi (“Ritratti di donne”). Presenta Roberta Castoldi.

Ore 12.00, Delitti & Misteri: Laura Marinaro (“Maremoto a Varigotti”) – Attilio De Pascalis (“Longevità fatale”) – Stefania Crepaldi (“Morire ti fa bella”). Presenta Paola Varalli.

Ore 12.50, Spazio all’Associazione Sissi.

Ore 13.10, Spazio ad Associazioni e scrittori locali.

Ore 14.20, Momento musicale con Roberta Castoldi (violoncello) e Fabio Rovelli (chitarra).

Ore 14.40, Generazione Senior: Giuseppe Iannoccari e Nicoletta Carbone (“Strategica Mente”).

Ore 15.10, Mina VS Battisti: Aldo Dalla Vecchia (“Mina per neofiti”) – Marta Blumi Tripodi (“Quel gran genio”). Presenta Lorella Ridenti.

Ore 15.50, Silvana Giacobini (“Segni nell’acqua”). Presenta Diana de Marsanich.

Ore 16.30, Francesco Muzzopappa (“Sarò breve”) – Marco Balzano (“Café Royal”) – Luca Ammirati (“Tutti i colori tranne uno”). Presenta Francesca Giulia.

Ore 17.30, La tivù che non c’è più: Fabio Canino e Roberto Mancinelli (RaffaBook – Più che un libro uno show del sabato sera”). Presenta Silvio Cavallo.

Ore 18.30, Saverio Tommasi (“Troppo neri”). Presenta Marco Garavaglia.

Ore 19.30, Moda rosso sangue: Marina Di Guardo (“Dress Code rosso sangue”). Presenta Barbara Donarini

Previsti altri ospiti “dell’ultimo minuto”.

Un appuntamento molto amato

Ormai, il Monza Book Fest è diventato un appuntamento imperdibile per tutti i cittadini monzesi innamorati della cultura e della lettura. Quest’anno è stato possibile organizzare la nona edizione e l’interesse attorno alla giornata di settembre (mese convenzionale in cui il festival si svolge) è cresciuto di anno in anno. Questo evento, infatti, è diventato, nel corso del tempo, qualcosa di più rispetto a quando è nato. Inizialmente venivano coinvolte soltanto poche persone esperte di editoria, principalmente autori locali e librai. Oggi è tutt’altra cosa.

Pura magia al Monza Book Fest

È veramente un momento di pura magia, in cui tutti gli amanti della lettura si ritrovano e hanno il piacere di condividere una giornata gioiosa, ricca di spunti e di riflessioni. Non è più soltanto un appuntamento per trascorrere una giornata diversa dal solito, ma è diventato un momento utile per scambiarsi informazioni, conoscere novità e autori emergenti, immaginare i libri del futuro e fantasticare collettivamente.

