“Non ti manchi mai la gioia”, il nuovo libro di Vito Mancuso per trovare la forza interiore

"Non ti manchi mai la gioia" è il nuovo libro in cui Vito Mancuso ci avvia verso un percorso di liberazione e di scoperta della gioia.

Con “Non ti manchi mai la gioia“, Vito Mancuso torna in libreria fornendoci la chiave di lettura per trovare la gioia. Ma che cos’è, poi, la gioia?

“Non ti manchi mai la gioia”, la sinossi

A ognuno di noi capita di vivere momenti di stallo, quando non riusciamo a trovare la forza per andare avanti né sappiamo quale direzione prendere.

La letteratura ci insegna che da sempre siamo in lotta con questa sensazione d’impotenza, ciò che è cambiato è solo il nostro modo di reagire. Se in passato cercavamo una via di fuga nella religione, oggi la troviamo in una nuova fede che celebra il culto dell’Io.

L’inganno, però, è dietro l’angolo, perché nel credere soltanto in sé il narcisismo non fa altro che aggravare la propria prigionia. Nel suo nuovo libro, Vito Mancuso propone una filosofia della liberazione per riconoscere e smantellare le trappole che attanagliano le nostre vite e aprirci a un’esistenza più autentica, fino a sperimentare la gioia profonda di vivere.

Seguendo un cammino di piccoli ma costanti passi liberatori, scopriamo così che il destino di ciascuno si gioca nel mondo che portiamo dentro: perché se noi siamo la trappola, siamo anche il nostro liberatore.

Approdando a questa consapevolezza saremo in grado di trovare equilibrio e generare limpida energia mentale, il più efficace strumento per la serenità e per la sorgente della gioia.

Le trappole e la gioia

“Prima di tutto, caro Lucilio, impara a godere. Non devi credere che io voglia toglierti molti piaceri perché io voglio allontanare da te ciò che appartiene al caso, perché credo che siano da evitare i dolci allettamenti delle speranze: al contrario io voglio che la gioia non ti manchi mai, che ti nasca in casa: e nascerà purché essa sia dentro di te”. Lettere di Seneca a Lucilio

Se il titolo “Non ti manchi mai la gioia” vi è familiare, è perché per il suo libro, Vito Mancuso ha voluto citare un capolavoro della cultura occidentale: la XXIIIesima lettera di Seneca a Lucilio, dedicata all’Origine ed essenza della vera gioia.

In un mondo sempre più in affanno, in cui non riusciamo a trovare la bussola dell’equilibrio, il teologo Vito Mancuso ci guida alla scoperta di due tematiche che, contrapposte, possono costituire la chiave per ri-trovare noi stessi: le trappole e la gioia.

Sia che riteniamo la vita in sé una trappola, sia che la vediamo nella sua valenza positiva, la trappola esiste per ognuno di noi, e ha forme pubbliche e private. Uscirne non è impossibile, ma non è di certo semplice, soprattutto in un reale dominato dal costante desiderio, un lupo che divora se stesso all’infinito.

Come si coniuga, allora, la presenza di una gioia sana e quasi atavica in uno scenario tanto desolato?

Leggete “Non ti manchi mai la gioia”, perché Mancuso ci illumina, facendoci comprendere il significato di una gioia che è virtù, forza interiore, capacità di guardarsi dentro con fermezza e vigore, di ri-conoscersi e di vivere in equilibrio nonostante l’esistenza delle trappole.

“Non ti manchi mai la gioia” è un libro necessario nell’epoca in cui viviamo: uno strumento prezioso per sperimentare più autoconsapevolezza e uscire dalla logica sfrenata dell’ego, che ci sta facendo sprofondare in un abisso.

Vito Mancuso

Teologo originario di Carate Brianza, Vito Mancuso è nato il 9 dicembre 1962.

L’autore di “Non ti manchi mai la gioia” ha insegnato all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e all’Università degli Studi di Padova. Dal 2019 insegna presso il master di Meditazione e neuroscienze dell’Università di Udine. Ha collaborato per diversi anni con “La Repubblica” e dall’anno scorso è editorialista per La Stampa.

