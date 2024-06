Nel mese del Pride, Audible celebra lo scrittore James Baldwin con un podcast

In occasione del mese del Pride, Audible celebra lo scrittore americano James Baldwin a 100 anni dalla nascita con un nuovo podcast Audible original “Nel nome di James”.

Autori e voci del podcast: Giulia Caminito, Paolo Giordano, Ubah Cristina Ali Farah, Nadeesha Uyangoda, Sabrina Efionayi, Djarah Kan e Saif Ur Rehman Raja.

La voce può essere uno strumento potente per veicolare storie in grado di dare coraggio, includere, e dare forma a sentimenti condivisi. In questo senso, audiolibri e podcast aprono a mondi nuovi e, secondo quanto emerso dalla ricerca Audible Compass 2023, permettono di scoprire punti di vista differenti e accrescere la propria sensibilità sui temi cari a comunità non sempre sufficientemente rappresentate e riconosciute, come quella LGBTQIA+ (57% del campione considerato).

Un aspetto importante su cui riflettere in occasione del mese del Pride, momento dell’anno in cui da varie prospettive si puntano i riflettori sulle battaglie per i diritti civili, di ieri e di oggi, necessarie per rivendicare e difendere la libertà di tutti.

Audible per la difesa dei diritti LGBTQIA+

Per contribuire al dibattito e alla lotta in difesa dei diritti della comunità LGBTQIA+, Audible – società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio) – celebra nel 2024 James Baldwin nel centenario della sua nascita: immenso scrittore americano, ha saputo raccontare la lotta per i diritti civili come pochissimi altri intellettuali che godono già di pieno riconoscimento e cittadinanza in un pantheon ideale che riunisce Rosa Parks, Angela Davis, Martin Luther King e Malcom X.

In arrivo su Audible.it “Nel nome di James. L’avventurosa vita di James Baldwin, scrittore” (prodotto da Fandango Podcast), l’Audible Original che raccoglie le diverse prospettive da cui è possibile guardare alle opere e alla vita di James Baldwin con la voce di sette intellettuali che riconoscono nello scrittore americano un modello di letteratura e libertá.

Giulia Caminito, Djarah Kan, Paolo Giordano, Nadeesha Uyangoda, Sabrina Efionayi, Cristina Ali Farah e Saif Ur Rehman Raja, ciascuno voce e autore di una puntata, guidano gli ascoltatori alla scoperta di James Baldwin affrontando tutti i grandi temi dell’autore, dalla letteratura alla lingua identitaria, dall’influenza sul rap al colonialismo.

L’Audible Original ci restituisce un ritratto audio di James Baldwin sapeva di essere nero in un mondo a favore dei bianchi, ma sapeva anche di essere molto sveglio e di poter contare solo sulla propria intelligenza. Non era sicuro di come avrebbe usato la sua intelligenza, ma sapeva che era l’unica risorsa su cui poteva contare, e anche per queste sue qualità viene spesso associato a Pasolini.

Lettore appassionato e adolescente povero, predicatore in una chiesa pentecostale di Harlem, nel corso della sua vita Baldwin si trovò spesso a confrontarsi con “tutta quell’angoscia e quella disperazione, e con tutta quella bellezza”. Cresciuto al Greenwich Village, Baldwin si rese conto di essere omosessuale.

Grazie allo scrittore Richard Wright, che gli procurò una borsa di studio a Parigi, ebbe modo di vivere e per molti anni Baldwin fece la spola tra New York, Parigi, la Svizzera e Istanbul. Le esperienze internazionali gli permisero di coltivare il suo pensiero libero e cosmopolita e, quando negli anni Sessanta tornò negli Stati Uniti, partecipò al movimento per i diritti civili, diventandone uno degli intellettuali di riferimento.

Come spesso accade alle figure di spicco, fu bersaglio di frequenti critiche per le sue posizioni pacifiste e in seguito anche per aver parlato di omosessualità all’interno della comunità nera di New York.

Il podcast Nel nome di James

In sette episodi, da 45 minuti ciascuno, gli host si susseguono nel racconto e nella ricostruzione di una delle figure più caleidoscopiche e contemporanee della letteratura. Si inizia con Giulia Caminito che introduce agli ascoltatori la figura di Baldwin, diventato un simbolo della lotta per i diritti civili a 100 anni dalla sua nascita.

Prosegue Nadeesha Uyangoda, con il secondo episodio dedicato alle riflessioni di Baldwin riguardo la sua condizione di nero nell’America di quegli anni.

Il terzo episodio, a cura di Paolo Giordano, porterà gli ascoltatori alla scoperta della sua idea di futuro: la sua visione del domani e i suoi insegnamenti per non commettere gli stessi errori del passato.

Nel quarto episodio, Cristina Ali Farah racconta di stanzialità e integrazione nelle opere di Baldwin; mentre nel quinto Sabrina Efionayi affronta invece il tema delle adolescenze difficili, di chi è cresciuto ai margini, della voglia di emergere, e della condizione delle periferie nella formazione dello scrittore.

Infine, nel sesto episodio, Djarah Kan racconta racconta l’attivismo e la militanza di Baldwin negli anni Sessanta, e nel settimo, Saif Ur Rehman Raja sottolinea l’importanza di Baldwin nell’ambito dei movimenti LGBTQIA+.

Le puntate del podcast

1. 100 anni di amore e di lotta, Giulia Caminito

2. Essere nero in un mondo di bianchi, Nadeesha Uyangoda

3. Studiare per capire, reagire senza violenza, Paolo Giordano

4. Essere a casa, essere straniero, Cristina Ali Farah

5. Crescere nei posti di margine, Sabrina Efionayi

6. La rivoluzione dietro l’angolo, Djarah Kan

7. Intersezionale internazionale, Saif Ur Rehman Raja

Baldwin e il Pride Month

Con l’arrivo del podcast Audible Original dedicato a James Baldwin, Audible festeggia il mese del Pride, con alcuni appuntamenti letterari aperti al pubblico. Si parte il 13 giugno con un evento al Circolo dei lettori di Torino: dalle 18:30 Alberto Boubakar Malanchino, attore e narratore per Audible, e Saif Ur Rehman Raja, già autore e narratore di “Hijra”, dialogano sulla figura di Baldwin, spaziando tra l’audiolibro “Nessuno sa il mio nome” (Fandango) e il podcast “Nel nome di James”, di cui Saif Ur Rehman Raja è co-autore.

Il 26 giugno, alle 19:00, nell’ambito del Milano Pride in piazza Lavater, Saif Ur Rehman Raja dialogherà con Pietro Turano, attore, attivista e vicepresidente di Arcigay Roma, sulla figura di Baldwin e la sua eredità letteraria, di impegno sociale e di lotta alle diseguaglianze e ai pregiudizi. L’evento sará moderato da Alessandro Lussiana.

Le altre opere di Baldwin su Audible

I libri di Baldwin, e Baldwin stesso, comprendono universi, posizioni divergenti e sguardi da prospettive diverse. Contengono bombe e fiori, rabbia e amore. Baldwin è lo scrittore statunitense che ha vissuto gran parte della sua vita all’estero per poter raccontare l’esperienza dell’uomo nero nell’America bianca.

Grazie allo spessore letterario delle sue opere, è divenuto riferimento imprescindibile per scrittori e figure chiave del nostro tempo: da Zadie Smith a Colson Whitehead, da Barack Obama a Barry Jenkins.

Disponibile su Audibleanche l’audiolibro in esclusiva “Nessuno sa il mio nome”, dall’edizione Fandango, narrato da Alberto Boubakar Malanchino. Pubblicato per la prima volta nel 1961 e scritto durante la sua permanenza in Europa, l’audiolibro è una raccolta di saggi sulla condizione delle persone nere in una società dominata dai bianchi, con considerazioni ancora oggi molto attuali.

Inoltre, segnaliamo, i titoli a tema Pride disponibili su AUDIBLE.IT.

Il catalogo di Audible.it è ricco di voci che raccontano storie e testimonianze vicine alla comunità LGBTQIA+: dagli audiolibri “Hijra” scritto e letto da Saif Ur Rehman Raja a “Febbre” di Jonathan Bazzi, letto da Valentina Carnelutti ai podcast Audible Original “Coming out. Storie che vogliono uscire” di Irene Facheris e “Equalitalk. Coming out” di Mc Nill e Irene Facheris.

Ma quali sono i I titoli LGBTQIA+ più ascoltati su Audible.it? Di seguito una selezione per voi:

1. God save the queer di Michela Murgia, letto da Michela Murgia (audiolibro)

2. Chiamami col tuo nome di André Aciman, letto da Andrea Oldani (audiolibro)

3. Febbre di Jonathan Bazzi, letto da Valentina Carnelutti (audiolibro)

4. La vita di chi resta di Matteo B. Bianchi, letto da Lino Guanciale (audiolibro)

5. Un buon posto in cui fermarsi di Matteo Bussola, letto da Matteo Bussola (audiolibro)

6. Maurice di Edward Morgan Forster, letto da Andrea Oldani (audiolibro)

7. Questo inverno di Alice Oseman, letto da Alice Giorgio (audiolibro)

8. È da lì che viene la luce di Emanuela Abbadessa, letto da Betta Cucci (audiolibro)

9. Coming out Audible Original, di Autori Vari, Irene Facheris (podcast)

10. Equalitalk – Coming Out di Mc Nill, Irene Facheris (podcast)

