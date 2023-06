“Luna rossa”, l’ultimo successo di Jo Nesbø e il ritorno di Harry Hole

È arrivato il mese scorso nelle librerie italiane, e sin dal primo momento si è piazzato fra i libri più venduti nel nostro paese. “Luna rossa“, l’ultimo successo di Jo Nesbø, sancisce il ritorno del suo personaggio più iconico, Harry Hole, che questa volta vedremo in una veste nuova, diversa da quella a cui siamo abituati. Andiamo a scoprire qualcosa di più su “Luna rossa”!

“Luna rossa”, la sinossi

«Harry abbassò lo sguardo sulla carta di credito. Conto svuotato. Missione compiuta: bersi tutto quanto. Niente soldi, niente giorni, niente futuro. Alla pensione, sotto il materasso, c’era la vecchia Beretta comprata dal senzatetto. Aveva tre proiettili. Restava da capire se avrebbe avuto abbastanza fegato per farla finita».

Un amico spacciatore di coca, uno sbirro corrotto e uno psicologo malato di cancro. È questa la squadra che Harry Hole è riuscito a mettere insieme. E chissà se ce la farà a salvarlo dal precipizio. Senza più un ruolo nella polizia, Harry è a Los Angeles al preciso scopo di ammazzarsi di alcol. Ma Lucille, una vecchia attrice che ha sottratto alla furia di un cartello della droga, gli ha offerto un posto in cui stare, un po’ di amicizia e dei vestiti decenti.

Nel frattempo, a Oslo, un immobiliarista sospettato di aver ucciso due ragazze lo cerca come investigatore privato. Harry rifiuta, non è più il leggendario detective di un tempo. Ma quando il cartello prende Lucille in ostaggio, il solo modo per tirar su i soldi del riscatto è riunire una squadra di reietti come lui e accettare l’incarico.

La serie di Harry Hole

Dedito al lavoro, timido e un po’ introverso, Harry Hole è il brillante poliziotto protagonista dei romanzi di Jo Nesbø. Un personaggio controverso, che lotta con i suoi demoni e con quelli che è costretto a guardare negli occhi ogni volta che si misura con un nuovo caso. Ciò che lo aiuta a sopportare la violenza e il dolore con cui si interfaccia per via del suo lavoro, è salvezza e veleno al tempo stesso: Harry ha un problema con l’alcolismo, ed anche con la depressione.

Il suo acume investigativo, unito all’aspetto prestante e all’aria tormentata, rendono Harry Hole il protagonista perfetto per una serie noir di polizieschi che, non a caso, ha riscosso un successo enorme, rendendo Jo Nesbø uno dei più amati scrittori degli ultimi anni. In “Luna rossa”, vediamo Harry Hole in una nuova veste: non partecipa alle indagini in qualità di poliziotto, ma come investigatore privato assunto da un ricco uomo d’affari.

Jo Nesbø

Nato nel 1960 ad Oslo ed è cresciuto a Molde, l’autore di “Luna rossa” è uno scrittore, musicista e attore norvegese. La sua carriera è ricca e variegata, come si capisce dai diversi interessi dello scrittore: ha una laurea in Economia conseguita presso la Norwegian School of Economics e, prima di intraprendere la carriera da scrittore, ha giocato come calciatore nella squadra norvegese del Molde (con cui ha vinto il Norgesmesterskapet G19 1978, competizione nazionale riservata ai calciatori Under-19). Jo Nesbø ha anche lavorato come giornalista free-lance e, per un breve periodo, ha fatto il broker in borsa.

Il suo primo romanzo giallo, “Flaggermusmannen”, ha riscosso un successo immediato in patria, scalando le classifiche in pochissimo tempo e vincendo il Glass Key Award per il miglior romanzo giallo norvegese nel 1998: solo il primo di numerosi riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni. Ha scritto anche letteratura per ragazzi e racconti. È cantante, compositore e chitarrista della band Di Derre, con la quale ha pubblicato vari album.

Nel 2001 è uscito il suo primo lavoro da solista: Karusellmusikk. Suo fratello Knut è stato anch’egli membro dei Di Derre, dopo una prestigiosa carriera di calciatore. “Luna rossa” è uscito lo scorso 9 maggio in libreria ed è già un successo.