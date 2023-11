“L’ora di lezione” di Massimo Recalcati, un libro prezioso per capire il presente

“L’ora di lezione” è un libro che, a prescindere dal nostro ruolo sociale, dovremmo leggere tutti. Lo scopriamo in occasione del compleanno di Massimo Recalcati, che oggi compie 64 anni.

“L’ora di lezione”, la sinossi

Periferia di Milano, anni Settanta. Gli anni del terrorismo e della droga, dei sogni di Oriente e di liberazione. Una mattina, nella classe di un Istituto Agrario, fa la sua apparizione Giulia, una giovane professoressa di lettere che parla di letteratura e di poesia con una passione sconosciuta.

È quell’incontro a “salvare” Massimo Recalcati che, in questo libro dedicato alla pratica dell’insegnamento, riflette su cosa significa essere insegnanti in una società senza padri e senza maestri, svelandoci come un bravo insegnante sia colui che sa fare esistere nuovi mondi, che sa fare del sapere un oggetto del desiderio in grado di mettere in moto la vita e di allargarne l’orizzonte.

È il piccolo miracolo che può avvenire nell’ora di lezione: l’oggetto del sapere si trasforma in un oggetto erotico, il libro in un corpo. Un elogio dell’insegnamento che non può accontentarsi di essere ridotto a trasmettere informazioni e competenze.

Un elogio della stortura della vite che non deve essere raddrizzata ma coltivata con cura e riconquistata nella sua singolare bellezza.

Una chiave di lettura per il presente

“I libri danzano, diventano corpi in movimento, corpi erotici. Qualcosa si muove e ci trasporta. Ecco il miracolo della lezione! Trasportare il desiderio, mettere in moto, decentrare la visione. Allora il libro acquisisce un vero e proprio corpo. Ecco perché la lettura può diventare a sua volta una pratica capace di soddisfare la pulsione”.

Vi chiederete perché, fra i numerosi libri pubblicati da Massimo Recalcati, abbiamo scelto proprio “L’ora di lezione”. Le ragioni, in effetti, sono molteplici.

Partiamo dal disorientamento, sempre crescente, che avvertiamo nelle generazioni più giovani: sembra che manchino i punti di riferimento e le fondamenta su cui assestarsi e costruire un corpo solido e sicuro. Come se un terreno affidabile e stabile fosse inconcepibile. E, sebbene da principio vi sembrerà più che assurdo, sono il concetto e il mondo dell’educazione a fare la differenza.

Perché ci sentiamo smarriti, immersi in una palude caotica in cui nulla ha più il sapore di un tempo? È come se avessimo dimenticato i valori più importanti, quelli che ci spingono a conoscere, a sperimentare, a vivere con passione.

La scuola, in questo percorso di “perdita”, riveste un ruolo di prim’ordine. Ecco perché “L’ora di lezione” risulta una lettura fondamentale per i cittadini di oggi.

Che voi siate studenti in cerca di motivazione, insegnanti o aspiranti tali, genitori curiosi e bisognosi di fare la loro parte nello sviluppo dei figli… tutti, un tempo, siamo stati studenti. E il libro di Recalcati è per tutti. Per ricordarci che la passione è il motore che muove il mondo e, con esso, i suoi abitanti.

Chi è Massimo Recalcati

Massimo Recalcati è lo psicanalista tra i più noti in Italia che si è dedicato di argomenti come le dipendenze patologiche, il panico, la depressione e le psicosi latenti.

È nato a Milano il 28 novembre 1959 da una coppia di floricoltori che lo ha iniziato al misterioso e affascinante mondo delle piante. Tuttavia, il giovane nutre passioni differenti.

Così, dopo aver ottenuto il diploma da agrotecnico, si iscrive alla facoltà di filosofia dell’Università degli Studi di Milano, dove consegue una brillante laurea nel 1985.

Proprio in questo periodo scopre gli studi di Lacan e capisce che la sua strada deve andare in quella direzione: la psicoanalisi.

Nel 1989 si specializza perciò in psicologia sociale presso la Scuola di psicologia di Milano diretta da Marcello Cesa-Bianchi, e si forma fra Milano e Parigi.

L’autore de “L’ora di lezione” ha insegnato a contratto in diversi istituti universitari italiani, ha collaborato con la Rai ad alcuni prodotti televisivi incentrati sui rapporti (Lessico famigliare, Lessico amoroso e Lessico civile) e ha all’attivo innumerevoli scritti, pubblicati da diverse case editrici fra il 1991 e il 2023.

